El euro digital recibe luz verde: qué sabemos del proyecto de moneda virtual que ya ha aprobado el Banco Central Europeo

La Unión Europea sigue adelante con la futura creación del euro digital, una moneda virtual que tendrá el mismo reconocimiento que el efectivo por parte del Banco Central Europeo. Un ambicioso proyecto que se alargará hasta 2026, según los cálculos iniciales, y que ya ha recibido la aprobación del propio BCE para dar comienzo al estudio sobre su desarrollo.

Esto es lo que sabemos del euro digital, una moneda que será accesible a través de monederos virtuales y servirá para realizar todo tipo de transacciones. Si bien, como remarca el BCE, este euro digital servirá para complementar el dinero en efectivo, en ningún caso para reemplazarlo.

El BCE es el encargado de gestionar la política monetaria de la zona euro y también es la institución que se encargará de la creación del euro digital. Christine Lagarde, directora del BCE, explicaba que al menos 80 bancos centrales estaban interesados en la creación de monedas virtuales. Ahora se confirma que uno de los bancos centrales más poderosos del mundo ha tomado la iniciativa de crear una moneda virtual propia.

(THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at how a digital euro could be designed and distributed to everyone in the euro area, as well as the impact it would have https://t.co/KCf73qHOZ8 1/3 pic.twitter.com/eHvpFlH8sq