Libra, la criptodivisa de Facebook, "amenaza la soberanía monetaria" de Europa según Francia

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha realizado unas declaraciones según las cuales la criptodivisa de Facebook, Libra, tendría un futuro muy complicado en Europa.

La razón que alega el ministro francés es la "amenaza a la soberanía monetaria" de los Estados Miembros. Las declaraciones se unen a las presiones que este proyecto está generando tanto en Estados Unidos como lo había hecho previamente en la Unión Europea.

Se complica (y mucho) el lanzamiento de la Libra

La Unión Europea ya indicaba en su investigación cómo esta moneda podría implicar un "posible comportamiento antimonopolio" que preocupa por las "posibles restricciones de la competencia" que llevaría su puesta en marcha.

Ahora es Francia la que se une a los ataques contra el proyecto de Facebook. Le Maire explicaba que el gobierno galo bloqueará el desarrollo de esta criptodivisa, y destacaba que "en estas condiciones, no podemos autorizar el desarrollo de Libra en suelo europeo".

Dante Disparte, responsable de comunicaciones en Facebook, explicaba en respuesta a estas declaraciones que las palabras de Le Maire "subrayan aún más la importancia" de trabajar con los organismos reguladores. En palabras a The Independent añadía que desde que se anunció el proyecto "nos hemos convertido en el esfuerzo fintech más escrutado del mundo".

Facebook ante el escrutinio mundial

Para Le Maire existen grandes riesgos en una criptodivisa que avisa, estaría "en manos de un único actor con más de 2.000 millones de usuarios en el planeta". Facebook ya indicó que se tomaría con calma un lanzamiento que primero debía tener el visto bueno de las autoridades reguladoras.

En realidad ese comentario no es del todo preciso, ya que Facebook ya explicó que el desarrollo y gestión de Libra estaría separado de Facebook. Aún así la red descentralizada de la que habló la empresa a la hora de plantear esta alternativa no lo era tanto, ya que los nodos estarían gestionados y controlados por los miembros de la Libra Association, a la que no puede acceder cualquiera: hace falta ingresar 10 millones de dólares y de tener la confianza del resto de miembros de este organismo.

Las presiones se multiplican pues para esta criptodivisa con la que Facebook quería plantear una alternativa tanto a las monedas fiat tradicionales como a las criptodivisas como bitcoin o Ethereum, que son muy volátiles y no son adecuadas para ser usadas como medio de pago.

Vía | The Independent