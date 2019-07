Facebook paraliza Libra: la nueva criptomoneda no tiene prisa y no llegará hasta que los reguladores estén satisfechos

Libra no llegará hasta que "todas las dudas regulatorias estén aclaradas", según ha declarado David Marcus, máximo responsable de Facebook Calibra, ante el Comité Bancario del Senado de los EE.UU. Aunque posteriormente ha aclarado que seguramente sea en Suiza y no en Estados Unidos donde se gestione esta regulación. "Sabemos que debemos tomarnos tiempo para hacerlo bien. Y quiero ser claro: Facebook no ofrecerá la moneda digital de Libra hasta que recibamos las respectivas aprobaciones", explica el testimonio.

Durante las pasadas semanas, la criptomoneda de Facebook ha recibido numerosas críticas. Entre ellas las de organizaciones tan influyentes como la Reserva Federal de los EE.UU, quien a través del Sr. Powell declaraba que "Libra pone en duda el sistema financiero y bancario a nivel mundial". También el propio Donald Trump publicaba una serie de sus populares tuits donde afirmaba que Libra tendrá "poca importancia o fiabilidad".

Una preocupación que también se extiende al Departamento del Tesoro, quien ha declarado a través del secretario Steven Mnuchin que "Libra podría ser usada para el lavado de dinero y por terroristas financieros".

La criptomoneda Libra está prevista para ver la luz en 2020 y cuenta con el apoyo de más de una treintena de empresas entre las que se encuentran algunos gigantes como Mastercard, Visa, Paypal o eBay. Un movimiento con suficiente tirón como para alertar a los distintos bancos que están preocupados por la privacidad y la estabilidad financiera del sistema tradicional.

Según David Marcus, la persona designada por Facebook para llevar el proyecto de Libra: "Para que quede claro, la Asociación Libra espera que tenga licencia, esté regulada y esté sujeta a supervisión. Debido a que la Asociación tiene su sede en Ginebra, será supervisada por la Autoridad de Supervisión de Mercados Financieros de Suiza". Respecto a las dudas sobre la privacidad y la seguridad del consumidor, Marcus ha explicado que "los estados individuales tendrán voz y serán (en el caso de EE.UU) la Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor quienes velarán por ello".

Just caught up with comments from @federalreserve Chairman Powell at his @FSCDems Hearing, and I fully agree that legitimate concerns about @Libra_ should be addressed carefully and patiently, and that it shouldn't be rushed. This is why we shared plans early.