Las memorias NAND Flash siguen los pasos de las tarjetas gráficas: sus ventas están cayendo en picado

El tercer trimestre de este año ha desbaratado las previsiones de algunos fabricantes de electrónica de consumo. Como os explicamos ayer, la distribución de GPU para PC se redujo en un 15,43% durante este periodo si lo comparamos con el mismo trimestre de 2021. Según la consultora JPR solo Intel incrementó su cuota de mercado; las de AMD y NVIDIA se redujeron.

No obstante, como cabe esperar, esta contracción del mercado no está teniendo un impacto perceptible únicamente en las arcas de los fabricantes de GPU y tarjetas gráficas; los ingresos de los productores de memorias NAND Flash también han caído de una forma abrupta durante el tercer trimestre de 2022. Y este bandazo ha tenido un impacto profundo en el negocio de Samsung, Western Digital o Micron, entre otras compañías.

El mercado de los chips NAND Flash se ha contraído un 24,3%

Vienen curvas. Las cifras que maneja la consultora TrendForce no dejan lugar a dudas: los ingresos conjuntos de los fabricantes de memorias NAND Flash se han reducido un 24,3% si comparamos sus cifras del segundo y el tercer trimestre de este año. Es una barbaridad porque no estamos comparando los ingresos de 2021 y 2022, sino los que han obtenido durante dos trimestres consecutivos. Y una caída tan abrupta no pasa desapercibida.

El precio medio de las memorias NAND Flash se ha reducido un 18,3% durante el tercer trimestre de 2022

Este descenso de sus ingresos no es otra cosa que el reflejo de un decremento muy notable de la demanda de los chips 3D NAND utilizados en la fabricación de las unidades de almacenamiento para equipos de sobremesa, ordenadores portátiles, smartphones o tabletas, entre otros dispositivos. Y cuando la demanda cae, los precios siguen sus pasos. Y los ingresos de los fabricantes se resienten inevitablemente.

Venimos de dos años de pandemia durante los que los fabricantes de electrónica de consumo en general, y los de equipos informáticos en particular, han presenciado cómo su negocio y sus ingresos se inflaban a un ritmo vertiginoso. Pero las vacas flacas ya están aquí, y en este ámbito no hay remedios milagrosos. A los fabricantes de estas memorias no les ha quedado más remedio que bajar su precio medio un 18,3% durante el tercer trimestre de este año con el propósito de insuflar un poco de oxígeno a un sector que está empezando a desangrarse.

Basta echar un vistazo al precio que tienen las unidades SSD para PC en las tiendas para darse cuenta de que los usuarios ya podemos percibir esta caída. En cualquier caso, las causas que explican esta contracción del mercado de las memorias NAND Flash coinciden con algunos de los motivos que están propiciando que se vendan menos tarjetas gráficas.

La razón más evidente por la que la demanda de estas memorias se ha reducido consiste en que se están vendiendo menos ordenadores y smartphones

En esencia la razón más evidente por la que la demanda de estas memorias se ha reducido de una forma tan acusada consiste en que se están vendiendo menos ordenadores y smartphones. Muchos menos que en 2020 y 2021. Este agotamiento del mercado responde a una tendencia cíclica derivada del hecho de que buena parte de los usuarios no renueva su equipamiento informático cada año. Y después de un periodo de crecimiento tan notable como el de los dos últimos años inevitablemente ha llegado una fase de contracción de este mercado.

No obstante, esto no es todo. La inflación y la recesión económica también están dañando el bolsillo de los usuarios y la caja de muchas empresas, y en este escenario es comprensible que una de las medidas a adoptar consista en renovar el equipamiento informático solo si es estrictamente necesario. Por ahora nada parece indicar que esta tendencia vaya a cambiar a corto plazo, así que parece que estamos en un buen momento para renovar la SSD de nuestro PC. O para hacernos con una segunda unidad.

Imagen de portada: Andrey Matveev

Más información: TrendForce