Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'Relic', Bethesda en Game Pass, 'Semillas' y mucho más

Terror con elevadas dosis de melodrama generacional, un par de ficciones distópicas con grandes componentes de ecología y optimismo y una avalancha de clásicos de Bethesda directa para los usuarios de Game Pass son solo algunas de nuestras propuestas para un fin de semana de no parar. Esta es nuestra agenda de fin de semana, con novedades de videojuegos, cine y lecturas.

'Relic'

Estupendo drama familiar disfrazado de película de terror de última hornada, es decir: lenta, atmosférica, metafórica y cruel. Con tres generaciones de mujeres de la misma familia encerradas en una casa cuyas paredes parecen tan putrefactas y mutantes como sus propios estados físicos, Natalie Erika James propone una película que ver en perfecto programa doble con 'Saint Maud', otra película de terror reflexivo también llegada a nuestros cines hace no demasiado.

Estreno en salas

'Isla de perros'

Si te gustan los mundos exquisitos, equilibrados e hiperestéticos de Wes Anderson, en Disney+ tienes una buena cantidad de piezas mágicas del autor: 'Viaje a Darjeeling', 'Los Tenembaum', 'Life Aquatic' y 'Academia Rushmore'. Esta semana llega una de sus mejores películas: la animada 'Isla de perros', segunda de sus producciones en stop-motion tras la también magnífica 'Fantástico Sr. Fox' (que está en Prime Video). La historia de un niño que se adentra en la isla en la que están desterrados todos los perros de Japón para buscar a su mascota es una tierna aventura llena de humor y amistad, y con el irrepetible sello visual de su director.

Estreno en Disney+

'Crash Bandicoot 4 It’s About Time'

Uno de los iconos absolutos de la primera Playstation vuelve, esta vez en una aventura multiplataforma que ya había llegado a PlayStation 4 y Xbox One a finales del año pasado y que ahora aterriza en PS5, Xbox Series y Nintendo Switch. Todas las características icónicas de la saga siguen a bordo, con la lógica actualización técnica: esta vez Crash y Coco tendrán que reunir cuatro máscaras cuánticas y manipular las leyes de la realidad (trajinando con el devenir natural del tiempo, o haciendo desaparecer y reaparecer elementos de los escenarios) en una aventura de plataformas sin complicaciones y con sabor clásico.

Disponible en PS5, Xbox Series y Nintendo Switch

20 juegos de Bethesda en Game Pass

La compra de Bethesda por parte de Microsoft puede dar alegrías aún indeterminadas en el futuro a los usuarios de la consola de Microsoft y jugadores de PC con Game Pass. Pero de momento, hoy se concreta con la llegada de veinte juegos icónicos de Bethesda al servicio. Entre ellos, la saga 'Dishonored' al completo, el aclamado 'Prey', el terrorífico 'The Evil Within', varias entregas de 'Wolfenstein', 'The Elder Scrolls' y 'Fallout', unos cuantos 'DOOM' (entre ellos, varios de los clásicos) y el segundo 'Rage'. Una buena cantidad de horas para festejar un acuerdo del que, para empezar, este fin de semana salen beneficiados los jugadores.

Disponible en PC y Xbox

'La parábola del sembrador' - Octavia Butler

Un clásico moderno de la novela distópica, que presenta el caos total de la sociedad en un año 2020 alternativo, producido por el cambio climático y las crisis económica. La protagonista es una joven quinceañera que vive con su padre, un predicador, en una comunidad protegida de la destrucción y la violencia del exterior. Sin embargo, padece de hiperempatía, una afección que le hace sentir especialmente cercanas las emociones ajenas. Así empieza una aventura por hacerse oír y encontrar una identidad en un mundo en proceso de desintegración pero que merece ser salvado.

'Semillas' - Ann Nocenti, David Aja

Dos titanes del cómic moderno como son la guionista Ann Nocenti y el dibujante español David Aja (suyo es, sin ir más lejos, el cómic de Hawkeye en el que se inspirará la futura serie de Disney+) unen fuerzas en una historia de amor entre un alienígena perteneciente a una raza que ha llegado a la Tierra en un momento en el que la civilización decae y una periodista que tiene en su mano la salvación de la especie. Ecofuturismo y romance se dan la mano en un cómic único y editado primorosamente, como siempre, por Astiberri.