El juego indie 'Loop Hero' se ha convertido en uno de los mayores éxitos inesperados de 2021: así funciona su heroico viaje infinito

Estamos viviendo un boom de juegos independientes en lo que llevamos de 2021 como pocas veces antes habíamos experimentado. Y lo más importante: le están quitando espacio a los AAA, aprovechando que estos están en un momento de impasse y aún no han empezado a llegar grandes títulos de las nuevas consolas. Las exclusivas de Playstation 5 no han aterrizado, Xbox está centrándose en fortalecer su catálogo de Game Pass y los juegos de Switch, exclusivos y para su público, venden y sostienen la plataforma, pero su impacto no sale del terreno circunscrito al hardware de Nintendo.

A ello se suma, quizás, que el último gran lanzamiento del año pasado, 'Cyberpunk 2077', resultó ser un fiasco en términos de comunicación y prestigio para ese tipo de juegos, independientemente de sus valores auténticos. Títulos cuyo desarrollo se prolonga durante años, que se prometen revolucionarios y que por las razones que sea, a ojos del público al final quedan en nada (o son pasto de memes). Y a todo eso se suma, por supuesto, la pandemia: después de un año (como mínimo) sin eventos ni ferias, a la maquinaria del videojuego (que aún así no ha frenado tan en seco como otros sectores del entretenimiento) le cuesta recuperar el ritmo.

Eso es lo que ha hecho que los últimos meses de 2020 y primeros de 2021 hayamos hablado de 'Valheim', de 'Rust', de 'Hades', como el año pasado hablábamos de 'Among Us' y 'Fall Guys'. Juegos de intenciones (y a menudo, estéticas) muy modestas, a los que el boca-oreja o, por qué no decirlo, sus propias y numerosas virtudes, convierten en éxitos.

Eso no quiere decir que los Triple A hayan sido borrados del mapa. Ahí siguen, aglutinando millones de jugadores títulos como las últimas entregas de franquicias eternas: 'Battlefield', 'Call of Duty', 'Star Wars' o el eterno e imbatible 'Fortnite'. Pero hay una tendencia clara: el público está más que dispuesto a atender a pequeños juegos, de ambiciones mucho más comedidas, pero que acaban codeándose con los más grandes. Y ahora es el turno de 'Loop Hero'.

Métricas espectaculares

'Loop Hero' ha batido unos cuantos records de número de jugadores. Por ejemplo, lleva desde hace un par de días encaramado en lo más alto de los Trending Games de Steam Database. En el momento de escribir estas líneas, alrededor de 40.000 jugadores simultáneos. El número 2 de la lista, 'Forza Horizon 4', con toda una Microsoft detrás, no llega a 20.000. Esta métrica no mide número de jugadores concurrentes (ahí en lo más alto estaría el millón de jugadores de 'Counter-Strike: Global Offensive'), sino que se valora el crecimiento de los últimos siete días, basándose en datos como jugadores concurrentes, sí, pero también reviews positivas y ventas.

Y aún así, el número de jugadores concurrentes de 'Loop Hero' no es nada desdeñable: más de 50.000 es su record hasta la fecha, y en este momento está en el número 17 en la lista, rodeado de gigantes que multiplican por veinte sus cifras de jugadores. Y mucho más espectaculares son sus ventas semanales en Steam: ya en su semana de salida, 'Loop Hero' se colocó en el segundo puesto, por debajo solo de (significativamente) otro éxito indie, 'Valheim', que lleva sin moverse de ese lugar todo el último mes. Y Devolver, productora del juego, ha anunciado que ya llevan más de 500.000 juegos vendidos.

Es decir, todo un éxito para un proyecto modesto y no especialmente comercial. Al fin y al cabo, 'Valheim', siendo un juego áspero y que no perdona sus errores al jugador, sigue los códigos de los juegos de aventuras Triple A, aunque su naturaleza indie le hace tomar más riesgos. Pero los logros de 'Loop Hero' son especialmente destacables teniendo en cuenta que el mismo proceso de aprender a jugar no es nada sencillo.

Cómo funciona 'Loop Hero'

La primera sorpresa con la mecánica de 'Loop Hero' llega con su desarrollo: los movimientos y combates se desarrollan de forma automática. El Héroe del Loop del título anda por un entorno infinito generado de forma aleatoria, y enfrentándose a monstruos. Estos monstruos le proporcionan cartas y equipo con las que conformar un mazo, y son esos avituallamientos los que permiten al jugador progresar en la aventura.

Cada carta es un elemento del mapa que se puede añadir al loop. Se pueden crear montes, bosques... y también puntos de creación de enemigos, lo que hace que todo se complique, a cambio de mayores recompensas. ¿Objetivo? Ganar más y más elementos que permitan afrontar con garantías de supervivencia el siguiente loop. Es decir, una mezcla de juego de mazos de cartas, roguelite y rolazo.

¿Y ya? Esencialmente sí, pero hay decenas de matices y estrategias a seguir: se pueden construir edificaciones que nos ayuden a progresar, como cocinas que nos permiten sanar mejor antes del siguiente loop. O crear nuevas clases, en un toque decididamente rolero que permite avanzar un poco más en la siguiente vuelta, como corresponde a un buen roguelike: cada vez, un poco más y un poco más. Y una clave para picar al jugador: la aleatoriedad de las recompensas.

Y para justificar todo ello, un sencillo argumento que juega con los recuerdos del protagonista. En realidad, nuestro héroe no está construyendo, sino recordando, y con cada nuevo loop tendrá que recordar de cero, pero partiendo de lo que el jugador ya sabe, en un metarrecurso alambicado que hará que te zumben los oídos en las primeras partidas. Y que los personajes y diálogos, crípticos y enigmáticos no ayudarán a aliviar... pero ahí está el encanto del juego.

Se trata de un nuevo salto mortal del panorama indie, que está inyectando mecánicas de complejidad considerable y argumentos que juegan a fondo con la interactividad y las posibilidades del medio... y logrando de paso éxitos como nunca antes se habían visto. La llegada de 'Loop Hero' a los puestos más altos de las listas de ventas es algo más que un golpe de suere para el estudio ruso Four Quarters. Es la prueba de que la industria aún tiene espacio para crecer y evolucionar al margen de las grandes superproducciones.