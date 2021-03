La Nintendo Switch, sin competencia: por qué ni Microsoft ni Sony apuestan por consolas portátiles

Nintendo siempre ha ido a su aire. Su estrategia en el ámbito de las consolas es muy distinta a la que tienen Sony y Microsoft, y no se ha despeinado ante el lanzamiento de la PS5 y las Xbox Series S/X. No lo ha hecho con razón, porque estas consolas no amenazan su negocio.

De hecho, la Nintendo Switch parece haber salido totalmente indemne ante las 'next-gen'. Sigue batiendo récords de ventas, y lo hace con la tranquilidad de no tener rival en su segmento. Ni Microsoft ni Sony parecen querer plantear una consola portátil, y la pregunta es clara: ¿por qué?

De la rumoreada Xboy...

En realidad Microsoft jamás ha lanzado al mercado una consola portátil, pero los rumores sobre una potencial rival de las consolas de Nintendo y Sony se llevan produciendo años. Durante cierto tiempo esa rival para la PSP y la Nintendo DS parecía posible, pero cuando Microsoft presentó ese competidor lo hizo aguándole la fiesta a los que esperaban esa alternativa: no era una Xbox portátil, sino el Zune HD.

Esos rumores volvieron a la palestra, cuando en redes sociales apareció una teórica Xbox Series V que sería la versión portátil de las nuevas Xbox Series S y Series X. Una especie de Nintendo DS creada por Microsoft y preparada para competir (un poco) con la Switch.

A ese diseño conceptual —que era falso— le siguió hace poco el de otro diseñador llamado imkashama, que en TikTok mostró otro concepto futurista —y bastante improbable— del aspecto que una consola portátil de Microsoft podría tener hoy en día.

Lo cierto es que no parece que en Redmond estén interesados en un mercado así. Robbie Bach, exdirectivo de la firma, confesaba recientemente en una conferencia cómo en su época en la empresa hubo iniciativas al respecto:

"Durante mi época en Xbox, hubo al menos tres grupos que hicieron presentaciones de Xbox portátiles. Por alguna razón, siempre se llamaban Xboy. Habría sido un problema de marca, estoy seguro. Las tres veces decidimos no hacerlo"

La razón que esgrimía Bach para cancelar esos proyectos era sencilla. "No teníamos suficientes recursos". Aquello hubiera obligado a crear otro equipo y otra consola de cero, un esfuerzo al que la división de Xbox no quiso enfrentarse.

... a la condena de la PSP y el fracaso de la PS Vita

La historia de Sony es muy distinta, como sabemos. La fantástica PSP se vio golpeada por la piratería pero aún así vendió 82 millones de unidades. Su sucesora, la PS Vita, fue comparativamente un fracaso que los desarrolladores tardaron poco en abandonar: solo vendió 16,21 millones de unidades.

Aquel golpe fue tan duro que Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, declaró a finales de 2019 que el de las consolas portátiles "es claramente un mercado en el que ya no estamos".

Sony admite su derrota en ese terreno, pero como sucede con Microsoft, no parece que ninguno de los dos esté preocupado por no tener rival para Nintendo en el caso de las portátiles: a ambas empresas les va estupendamente con sus respectivas estrategias, al menos de momento.

Con las 'next-gen' y el streaming de videojuego tienen rival suficiente para la Switch

No parece por tanto probable que veamos una consola portátil de Microsoft ni de Sony en el futuro próximo: ambas compañías acaban de lanzar sus consola de nueva generación, pero además tienen otros argumentos para no preocuparse demasiado por la Switch.

En el caso de Sony, la confianza en la PS5 es evidente. Tres de las cinco consolas más vendidas de la historia son de Sony (las otras dos son las portátiles DS y Game Boy de Nintendo), y la firma quiere mantener la misma filosofía que ya le ha valido éxitos arrolladores con sus predecesoras: un buen catálogo de exclusivos parece bastar para la empresa nipona.

En Microsoft tienen a Game Pass y a xCloud como grandes protagonistas de su estrategia de futuro. Como ya comentamos, a Microsoft ni siquiera parece importarle vender menos consolas que Sony (o que Nintendo), porque lo que quiere conseguir es que se juegue en su ecosistema de una u otra forma. Si no lo haces en su consola, hazlo en el PC o en un móvil a través del streaming de videojuegos que ofrece xCloud.

De hecho el streaming de videojuegos que Microsoft plantea como una de sus bazas de futuro es toda una amenaza para Nintendo y Sony: poder jugar a los mismos juegos que juegas en la consola en un móvil Android es realmente llamativo, y aunque de momento la Switch no parece verse afectada, podría hacerlo en el futuro.

Nintendo de hecho parece estar preparando una versión más moderna y ambiciosa de la Switch para estas navidades con la idea de aliviar una de las desventajas más claras de esta consola: su falta de soporte para 4K en su conexión al televisor.

Parece que Microsoft, Sony y Nintendo no tienen intención alguna de pelearse entre ellas con un mismo enfoque. Cada una quiere ganar a los gamers de una forma distinta, y eso son buenas noticias para esos gamers, que tienen estrategias distintas entre las que elegir.

Las portátiles son de Nintendo, los exclusivos de Sony y el juego en la nube y la retrocompatibilidad de Microsoft. Es el 'vive y deja vivir'. Y todos, por lo visto, tan contentos.

Imagen | Unsplash