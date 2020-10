Los 21 mejores juegos FRIV para jugar completamente gratis en móvil o sobremesa

Es difícil definir un juego FRIV más allá de una serie de sencillas y muy comunes características. Están programados en flash, son gratuitos y se pueden jugar en un navegador, tanto en móvil como en sobremesa. No incluyen trampas para despistados: no exigen que compres nada, en su desarrollo no hay lootboxes ni publicidad, no hay que suscribirse en ninguna página ni descargar nada. Son los herederos de los juegos en flash gratuitos de siempre, pero a veces exhiben una cierta sofisticación que los emparenta con los indies de pago.

Muchos de ellos, la mayoría, se recopilan en la web Friv.com, aunque no todos, ni necesariamente allí en exclusiva. Acudir a la web es, no obstante, un buen punto de partida para sumergirse en un catálogo de miles de juegos donde es fácil perderse entre clones y unos cuantos títulos, también hay que reconocerlo, de bajísima calidad. Pero para eso estamos aquí, para ayudarte a separar el grano de la paja. Hemos seleccionado 21 de los mejores juegos FRIV. Variados, perfectos para partidas rápidas o para experiencias más profundas. Viva lo gratis.

No Duck's Sky

Una hipnótica gozada, que demuestra el valiente nivel de experimentación y torsión de las mecánicas habituales de los géneros clásicos al que pueden llegar estos juegos sin por ello dejar de ser tremendamente divertidos. Una aventura en gravedad cero y con muchos disparos no solo para derribar enemigos, sino también para desplazarse por los escenarios.

Bananamania

Verás qué tontería. Tienes una flecha giratoria que lanza plátanos a dos gorilas. Solo tienes que pulsar la pantalla cuando la flecha apunte a uno de ellos. Cuidado con las ocasionales bombas. Fácil, ¿verdad? Ni remotamente: la flecha cada vez gira más rápido y aquello se convierte, gracias al grotesco humor primate de la aventura, en un auténtico infierno lanzabananas. El despiporre.

Pipe Riders

Si te parece que la secuencia de las motos de 'Tron' tiene demasiada cháchara y poca acción, atrévete con esta especie de 'Super Hexagon' con estética PSOne en la que una moto circulando por un tubo a toda velocidad tiene que esquivar obstáculos que se le echan encima desde todos lados. Velocidad terminal.

Shelled Shinobi

Que es otra forma de decir 'Tortuga Ninja', claro. Con una deliciosa estética pixelada reminiscente de la vieja NES, tendrás que adentrarte en una peligrosa ciudad en un juego más exigente y frenético de lo habitual en estos casos.

Coco Monkey

Brevísimo juego (apenas diez divertidos minutos) de puzles y acción, con estética remotamente inspirada en los clásicos 'Super Monkey Ball', pero aquí con un chimpancé que, armado de unos cuantos cocos, debe superar peligrosos niveles llenos de pinchos, abismos y las trampas de rigor. Engañosamente sencillo.

Go White!

Otro de estética cuidadosamente retro, esta vez con ese baño monocromo que tan de moda parece estar últimamente entre nostálgicos de la Game Boy y similares. Otro plataformas donde prima la reflexión antes que la habilidad, con controles sencillos, toques de puzle y un diseño más cuidado de lo habitual.

Murder

Deliciosa historia animada que se juega con una sola tecla (la barra espaciadora) y que ofrece una intriga interactiva con múltiples finales camuflada de juego de habilidad. Déjate llevar por las ramificaciones de su sencilla narración de traiciones, regicidios y ambición.

A Grim Chase

Otra absoluta delicia pixelada, con una simpática muertita que tiene que llegar a un espejo encantado en cada nivel valiéndose de su habilidad para teletransportarse. Habrá que ir superando obstáculos cada vez más complejos, claro, con personajes a los que hay que eliminar para superar el nivel y otras adversidades.

Sugar Sugar

Un cerebral puzle de acabado tosco, incluso feísta, pero fascinantes mecánicas basadas en partículas, gravedad y puzles cada vez más complejos. La muestra más perfecta de que un buen juego no necesita la más minima pulcritud gráfica para ser tremendamente divertido.

Juggle Panic

Todo empieza como un simpático juego para dos jugadores en el que un par de malabaristas van intercambiándose hasta cinco esferas que no pueden dejar caer. Pero la cosa se complica, vaya si se complica. Extremidades serpenteantes y fuegos artificiales pixelados en un juego engañosamente tontorrón y que esconde la esencia misma de la diversión.

Fancy Pants Adventure World

Quizás una cima del inclasificable estilo de los juegos flash, de animaciones rudimentarias pero fluidas y efectos sencillos pero continuamente impactantes. Una aventura de plataformas muy bien urdida y que explota las posibilidades de su limitada base, permitiéndose incluir elementos de puzles e incluso aventura gráfica. Una pequeña maravilla esperando a ser descubierta.

Feet's Doctor: Urgency Care

Un simulador médico no apto para estómagos delicados, no porque sea el típico arcade de cirugía lleno de vísceras, sino porque muestra sesiones de pedicura extrema. Callos, llagas, uñas deformes, durezas y olor a cabrales en una mezcla de arcade, juego de gestión y simulador extremo que te fascinará por su mal gusto.

Super Hot Pellet Muncher 2000

Pico Arcade, la serie de mejores demakes de clásicos del arcade, dio el campanazo con este clon de 'Pac-Man' en el que los fantasmas se mueven solo cuando se mueve el jugador. Con multitud de aditivos que multiplican las estrategias, este juego es sencillo de manejar y casi imposible de dominar.

Metrash

Un shooter vertical que recuerda, en términos de mecánica, a viejos matamarcianos del estilo de 'Cybernoid' y otros clásicos de los 8 bits donde primaba la habilidad concisa y calmada, el temple y el saber esperar las oportunidades adecuadas para moverse y disparar, antes que las balaseras infinitas. Un shooter distinto, con toques de metroidvania.

Room Clicker

Aunque la fiebre de los juegos idle ya pasó, este ejemplo como tantos hay en formato FRIV nos gusta especialmente, ya que cuenta con un atractivo entorno pixelado y una mecánica bastante depurada de cliqueo y compra de objetos para adornar una habitación. Tan bueno o malo como te parezca ya de por sí el género, pero algo menos chirriante de lo habitual en términos visuales.

Geometry Dash

Un solo botón. Literalmente miles de partidas en las próximas horas. Prepárate a morir y morir en esta carrera infinita para gente con reflejos de acero y memoria de elefante. Y paciencia. Muchísima paciencia. Ojo a los niveles finales, poco conocidos, con transformaciones en otros personajes y mecánicas de juego que cambian cada pocos segundos. Un clásico absoluto del infierno en la tierra.

Demon Castle

Delicioso clon de 'Castlevania' en clave ochobitera, con sus toques de metroidvania, aunque más enfocado a la acción y al plataformeo que a la exploración. En todo caso, una auténtica delicia a latigazo limpio y que recuerda, sobre todo, a la legendaria recrativa original... pero con más píxel.

Virtual Insanity

Más cerca de la experimentación artie que de una experiencia de juego convencional, 'Virtual Insanity' propone el salto a dos dimensiones paralelas, interconectadas entre sí y que permiten solucionar puzles para ir avanzando por parajes desolados y construidos con píxeles putrefactos.

Rambo - Prison Break

Una aventura de Rambo intentando escapar de una prisión de píxeles, algo nos dice que no del todo oficial. Un simpático menú de habilidades nos permitirá abrirnos paso entre los guardias en una mezcla de acción y sigilo de sorprendente sofisticación.

Vex 4

¿Recuerdas 'N', aquel juego sencillamente perfecto en el que un ninja tenía que abrirse paso por niveles llenos de peligros? Esta es la versión FRIV, algo más tosca pero igual de desafiante, con niveles febriles que exigen reflejos afilados como una estrella con puntas empozoñadas.

Cut the Rope Experiments

Un auténtico clásico de los juegos de móviles (de hecho, lo suyo es que lo pruebes con una pantalla táctil, donde resulta más intuitivo), en el que tendrás que alimentar a una criatura adicta a las golosinas. Para ello jugarás con la gravedad y un montón de cuerdas para balancear objetos, activar artilugios y atrapar estrellas. Endiabladamente adictivo.

