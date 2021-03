Las mejores películas de 2021 hasta ahora y las más esperadas que están por venir

2020 no ha sido precisamente el mejor de los años para la industria del cine. Retrasos en los estreno de meses o incluso, en algún caso, un año entero, han dejado una huella en la industria que posiblemente no termine de borrarse jamás: el consumo de cine en streaming se ha catapultado, y las salas tienen ante ellas un futuro incierto.

Con 2021, la industria tiene la posibilidad de recuperar parte del terreno perdido: los estrenos que quedaron suspendidos, nuevas formas de plantear las ventas de exhibición... Para llevar el pulso a las películas de 2021 y comprobar si lo han conseguido, seleccionamos lo mejor de los estrenos del año hasta el momento, y lo más atractivo de entre todo lo que está por llegar.

Las mejores películas de 2021 hasta ahora

'El mapa de los instantes perfectos'

Han coincidido en el tiempo dos películas de bucles en el tiempo y maneras de comedia romántica. Esta tiene un enfoque más juvenil que 'Palm Springs', pero eso no la hace menos sugestiva: sin necesidad de entrar en explicaciones ni perder el tiempo, esta sorprendente aventura emocional, más profunda y a la vez más despreocupada de lo que parece, es un Original de Amazon Prime Video al que definitivamente prestar atención. En especial, por las excelentes interpretaciones de Kyle Allen y Kathryn Newton.

'Saint Maud'

El primer bombazo de terror del año funciona a baja intensidad y sumergido en códigos de drama intimista. Una joven obsesionada con la religión y con que Dios habla a través de ella (Morfydd Clark) cree que tiene una misión divina que consiste en salvar el alma de su última paciente, una enferma terminal que en el pasado fue famosa bailarina. La fina línea que separa la devoción extrema y la sinrazón maníaca se traspasan una y orra vez en una película que juega a ser pía y profana a la vez, de estética sublime y atroz y que supone uno de los debuts más arrolladores de los últimos años, el de la guionista y directora Rose Glass.

'La excavación'

Un drama emotivo y lujoso producido por Netflix, basado en la historia real de la excavación de Sutton Hoo y con un dúo protagonista extraordinario: Ralph Fiennes y Carey Mulligan. Ésta es una terrateniente que encarga a un excavador que desentierre lo que podría ser un hallazgo arqueológico de primer orden, mientras a su alrededor se desata la Segunda Guerra Mundial. Una película de ecos clásicos que se enfrenta a temas serios y trascendentes, pero con exquisita sensibilidad y estupenda factura visual.

'La pintora y el ladrón'

Un singularísimo documental, de esos que se disfrutan como si fuera una auténtica película de suspense llena de giros argumentales, en la que una pintora checha, Barbora Kysilkova, entabla una curiosa relación de sincera amistad con uno de los ladrones que le robaron un par de pinturas un tiempo atrás. Los sentimientos que florecen entre ambos, inesperados y llenos de giros y matices, son el núcleo de este asombroso documental.

'Nuevo orden'

Una película incómoda, brutal, de tono levemente distópico pero que retrata una realidad que tenemos ante nuestras narices: la de una sociedad inestable, que vibra transformándose peligrosamente en un polvorín, y que con un solo paso en la dirección inadecuada puede saltar por los aires. Un punto de partida tan sencillo como la rebelión con armas de los más desfavorecidos encuentra un equilibrio singular entre las ficciones post-apocalípticas, el thriller tradicional y el drama social. No para todos los paladares, pero de visionado casi obligado.

'Swallow'

A través de su sección de inéditos que no llegaron a salas el año pasado a causa de la pandemia, Movistar+ está recuperando películas muy interesantes. 'Swallow' se vio hace un par de años en Sitges, llamó bastante la atención, y no es para menos: es una siniestra fábula de terror con toques de sátira pop en la que una ama de casa (impresionante Haley Bennett) que lleva una vida aparentemente perfecta comienza a ingerir objetos como protesta secreta ante sus frustraciones. Asfixiante en lo literal y lo metafórico, 'Swallow' es una parábola envenenada de la superficialidad del día a día.

'The Assistant'

Una de las mejores (si no la mejor) película que se ha podido ver en torno a los casos vinculados al movimiento #metoo. Aunque esta película de Kitty Green no da nombres reales, la vinculación simbólica con el caso de Harvey Wenstein, aquí en un inteligente fuera de campo constante, es obvia. Su ritmo de thriller no suaviza en absoluto la dureza y tragedia del tema que trata, y Julia Garner se convierte con toda justicia en una de las actrices revelación de la temporada.

'Salvaje'

Thriller salvaje con espíritu de serie B que se ha convertido sin problemas en la muestra de diversión más desprejuiciada y sinvergonzona de estos primeros meses del año. Un Russel Crowe imponente canaliza al Michael Douglas de 'Un día de furia' justo en el momento en el que parece que aquella emblemática película de Joel Schumacher vuelve a ser, más que un thriller chiflado, una pieza de comentario social. Te lo tomes como drama urbano sin remilgos o como festival del derrape, cita obligada para los cófrades de la Hermandad de la Emoción Fuerte.

'Palm Springs'

La otra película de bucles temporales y comedia romántica estrenada en pocos meses tiene un tinte más abiertamente ácido y treintañero que la comentada 'El mapa de los instantes perfectos'. Fue uno de los mayores éxitos recientes de Hulu en Estados Unidos y ha llegado este año a streaming después de que su estreno en salas se frustrara por la pandemia. Con magníficas interpretaciones de Andy Samberg y Cristin Milioti y una estupenda capacidad para la sorpresa constante, es una de las comedias del año, y también una de las películas más vitalistas y apropiadas para los tiempos que estamos viviendo, condenados como estamos a un eterno retorno constante.

'In Fabric'

Con su elegancia habitual, Peter Strickland (director de las increíblemente sofisticadas 'The Duke of Burgundy' y 'Berberian Sound Studio') plantea, a partir de un material que es puro derribo temático (la historia de un vestido maldito que pasa de propietaria en propietaria, con letales resultados) una película que bebe del cine asiático de género, el giallo y el euro-horror de los setenta, sin dejar de ser completamente contemporánea. Una pequeña maravilla que muchos desecharán por ser "terror elevado", pero que a fin de cuentas es horror del bueno.

... y las más esperadas que están por venir

'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

La versión definitiva de 'Liga de la Justicia' promete ser algo más que un remontaje de tono más oscuro y alguna escena eliminada. Son cuatro horazas que HBO emitirá como una sola película y que conectará con la visión de Zack Snyder de los personajes DC. Si los héroes luminosos y festivos estilo Marvel son lo tuyo, posiblemente no te interese, pero si te cautiva la idea de Superman y Batman enfadadísimos y atormentados, esta película es como la Navidad adelantándose.

Estreno: 26 de marzo

'Godzilla vs. Kong'

Una de las primeras películas clave del plan de Warner para 2021 de lanzar todos sus grandes estrenos simultáneamente en salas y en HBO Max, y que ya le ha ocasionado algún disgusto. En este caso, el choque entre los dos colosos del cine de monstruos se presenta más violento y brutal que nunca, y ya se habla de peleas de veinte minutos de destrucción sin freno. Dirige el casi siempre fiable Adam Wingard y protagonizan Alexander Skarsgård y Millie Bobby Brown.

Estreno: 26 de marzo

'Mortal Kombat'

La adaptación del popular y sangriento videojuego de lucha parece estar apuntando en la dirección correcta: nigromantes y ciberninjas, fatalities, gore, orientalismo de todo a cien y peleas constantes. La fórmula es sencilla, ajustarse a ella transmitiendo la intensidad y brutalidad del original ya no lo es tanto.

Estreno: 16 de abril

'Chaos Walking'

Esta película ha pasado por tantos problemas en su desarrollo que cuesta creer que el resultado vaya a ser lo suficientemente redondo, pero los mimbres son interesantes: Daisy Ridley es una enigmática joven que se estrella con su nave en el planeta de Tom Holland, donde todas las mujeres han desaparecido y donde se escuchan los pensamientos de los hombres. Basada en un best-seller young adult.

Estreno: 23 de abril

'Viuda Negra'

La película que debería haber dado continuidad al MCU después del final de la anterior fase queda un poco descolgada tras haberse retrasado un año. Veremos cómo aguanta esta película que retoma a la Vengadora y su vida como espía, con una trama que apunta a thriller de espías, algo de comedia y un estupendo reparo donde destacan Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour.

Estreno: 7 de mayo

'Ejército de los muertos'

Zack Snyder, que este año puede ver su ego más que satisfecho gracias a su Director's Cut de 'Liga de la Justicia', vuelve a sus orígenes revisitando el mundo post-apocalíptico de su debut, 'Amanecer de los muertos'. Esta vez manda a los supervivientes del fin del mundo a Las Vegas, donde en medio de un auténtico océano de muertos un grupo de mercenarios intentan asaltar un casino.

Estreno: 21 de mayo

'Cruella'

Siguiendo en parte la fórmula de 'Maléfica', pero aderezada con unas gotas de películas recientes como 'Aves de presa', los primeros avances de 'Cruella' apuntan a una reinterpretación interesante de una de las grandes villanas Disney, Cruella de Vil. Esperando que canalice más la energía de la estupenda Glenn Close de los remakes en imagen real de '101 Dálmatas' que de las historias de redención de Angelina Jolie, de momento la ambientación en el Londres punk de los setenta tiene nuestra atención.

Estreno: 28 de mayo

'Un lugar tranquilo 2'

Una secuela muy esperada (entre otras cosas, por los continuos retrasos) y cuyo principal desafío será si logrará mantener la sensación de familia desprotegida que tan bien se trabajaba en la primera entrega. Tendremos flashbacks al origen de la invasión, humanos maquiavélicos y muchas escenas en absoluto silencio.

Estreno: Septiembre

'Venom: Habrá matanza'

No sería de extrañar que la secuela de 'Venom' se retrasara a 2022, como ya se ha confirmado que sucederá con 'Morbius', pero de momento, estamos sin trailer o imágenes de Woody Harrelson caracterizado como Matanza. Aún no está claro si la película incidirá directamente en el Spider-verso que Sony tiene la posibilidad de construir, pero lo que está claro es que si Andy Serkis pule los problemas de la primera entrega, podemos estar ante una película que se distancie para bien del monolítico MCU.

Estreno: 25 de junio

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'

Poco se sabe aún de la primera película de la próxima oleada de estrenos Marvel que se descuelga por completo de los personajes y tramas vistas hasta ahora. Un reparto enteramente oriental y la promesa de que las escenas de acción estarán a la altura del clásico setentero de los cómics pretenden hacer olvidar el último desastre de artes marciales de la compañía (el 'Puño de acero' de Netflix, la peor de sus series Marvel).

Estreno: 9 de julio

'Space Jam: A New Legacy'

Literalmente cero datos sobre esta secuela de 'Space Jam', más allá de que LeBron James volverá a aliarse con los Looney Tunes para un partido de baloncesto intergaláctico. Dirige Malcolm D. Lee, responsable de unas cuantas comedias amables dirigidas al público afroamericano, como 'El hermano secreto' o 'Plan de chicas'.

Estreno: 16 de julio

'Old'

Una familia descubre que la playa paradisiaca a la que han ido a pasar las vacaciones les hace envejecer rápidamente, reduciendo su esperanza de vida a un solo día. Tras su incursión en el cine superheroico, Shyamalan vuelve a los misterios sin explicación aparente, con una película que disfrutaremos más cuanto menos sepamos...

Estreno: 23 de julio

'El Escuadrón Suicida'

Una secuela que pretende hacer olvidar la peor película DC de los últimos tiempos, y la verdad es que tiene mucho a favor: James Gunn coge la batuta antes de su regreso a Marvel, lo que garantiza risas, gamberreo y ultraviolencia. Vuelven Margot Robbie o Viola Davis al reparto, y a ellos se les añade un amplísimo plantel de descastados entre los que sobresalen Michael Rooker, Idris Elba, Peter Capaldi, Nathan Fillion o John Cena. Esperamos la película de superhéroes más brutalmente divertida del año, y en Gunn ponemos nuestras esperanzas.

Estreno: 6 de agosto

'Dune'

El reparto más espectacular del año (Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem y un largo etcétera) abanderan la que sin duda es la película más importante y arriesgada del año para Warner. Una adaptación carísima, muy ambiciosa y complicada, de un clásico altamente respetado de la ciencia-ficción no especialmente comercial, además. Denis Villeneuve ('La llamada') dirige esta producción que llegará casi con un año de retraso sobre la fecha inicialmente prevista.

Estreno: 1 de octubre

'Sin tiempo para morir'

Una de las primeras películas retrasadas a causa de la pandemia es también una de las que más se está haciendo de rogar para dejarse ver. La nueva entrega de James Bond, última con Daniel Craig al frente, tiene un aspecto estupendo: Rami Malek como villano desfigurado y Ana de Armas dando la réplica a 007 suben también las apuestas para una despedida a lo grande.

Estreno: 8 de octubre

'Los Eternos'

Otro de los grandes enigmas de Marvel para este año, que aún no está claro si será el núcleo de la nueva tanda de películas del MCU, al estilo de los Vengadores, o proporcionará un trasfondo para una nueva amenaza galáctica. En cualquier caso, el reparto es imponente (Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie y Kit Harington, entre muchos otros) y el material de partida da pie a un notable delirio cósmico. A ver cuánto lo domestican.

Estreno: 5 de noviembre

'Mission Impossible 7'

No está claro si el infalible Ethan Hunt llegará a la proyectada fecha de estreno de la película, teniendo en cuenta que se están rodando la séptima y octava partes de la franquicia de forma simultánea. Pero de empeños más complicados ha salido airoso Tom Cruise, aquí acompañado de Vanessa Kirby y Rebecca Ferguson. Vuelve a dirigir Christopher McQuarrie, que encadenará así cuatro entregas seguidas de la serie.

Estreno: 19 de noviembre

'Cazafantasmas: Más allá'

Es imposible saber si la fórmula de nostalgia a todo trapo que claramente se maneja para esta nueva entrega de 'Cazafantasmas' funcionará mejor que el reboot con cambio de sexo de la denostada última entrega, pero está claro que en esta nueva secuela, todo está aquí. El coche, referencias a los miembros clásicos, todos los cachivaches esperables y el tratamiento de los Cazafantasmas originales como seres casi míticos. A ver si no sigue retrasándose.

Estreno: 3 de diciembre

'Spider-Man: Sin camino a casa'

Una de las películas de 2021 que más conjeturas ha desatado: ¿tendremos multiverso y, con ello, tremendo follón para todo el MCU? ¿Son Electro y Doctor Octopus los únicos personajes que conectan el Spider-Man de Tom Holland con los dos que le precedieron? Y sobre todo... ¿cómo saldrá Peter Parker del apabullante final con el que concluía 'Lejos de casa'?

Estreno: 17 de diciembre

'Matrix Resurrections'

De nuevo, ningún detalle para esta película más allá de que vuelve buena parte del plantel de actores y equipo técnico de la trilogía original. Esta vez dirige Lana Wachowski en solitario, pero por lo demás, regresan viejos conocidos como Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith y Lambert Wilson. ¿Será capaz de revolucionar esta película el cine de acción como hizo su precedente, o no deberíamos haber llamado al mal tiempo?

Estreno: Diciembre 2021

'Red Notice'

Netflix ya demostró con '6 en la sombra' de Michael Bay que podía poner en pie películas que compitieran en espectacularidad y excesos con muchas de las que llegan a la gran pantalla, y planea seguir la racha con este, su principal blockbuster de 2021. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot se verán implicados en una trama de robos por todo el globo que garantiza polvorines a granel.