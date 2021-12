Las 13 mejores películas y series de 2021 exclusivas de Amazon Prime Video

Ha sido un año, entre pandemias y redefinición de las costumbres de consumo de productos audiovisuales, que han llevado a un impulso inesperado para los servicios de streaming. Amazon Prime Video ha sido una de las plataformas que más énfasis ha puesto en los productos propios, con películas y series nuevas de toda temática y condición. Revisamos algunas de las mejores que ha estrenado a lo largo de este 2021.

'Felicidad'

Salma Hayek y Owen Wilson se adentran en el terreno de las realidades simuladas a lo Matrix con una película que marca el regreso del director de 'Otra Tierra' u 'Orígenes' a la ciencia-ficción. Un atribulado oficinista, a través del consumo de drogas que le mandan a una realidad mucho más satisfactoria, descubre que está viviendo una vida que solo está en su cabeza. Drama potente y estupendas interpretaciones para una película que coquetea tanto con el drama social como con la serie B de máquinas con cerebros flotantes.

'El ferrocarril subterráneo'

Un retrato durísimo de la esclavitud que se ha convertido sin problemas en una de las series del año, gracias a hacer literal uno de los grandes conceptos de la historia del esclavismo en Estados Unidos. En la vida real este "ferrocarril" era un entramado de información, mapas y datos que mantenían a salvo a los esclavos fugados; aquí es un ferrocarril de verdad, lo que imprime un toque de realismo mágico a una cruda historia excelentemente narrada por el oscarizado Barry Jenkins ('Moonlight') y que se enmarca en la tendencia reciente de las series que reflexionan sobre los problemas raciales, su historia y su alcance.

'El mapa de las pequeñas cosas perfectas'

Esta estupenda comedia romántica de bucles en el tiempo casi coincidió en su llegada a streaming con la también magnífica 'Palm Springs', pero hay diferencias entre ambas: aquí, Lev Grossman, autor de la trilogía de libros young adult que inspiró la serie 'The Magicians', se inspira en un relato propio para presentar a dos jóvenes que viven acostumbrados a los bucles que no entienden pero tampoco les preocupan demasiado, e inician un romance pese o gracias a esos bucles. Sensacional el descubrimiento de los desconocidos Kyle Allen y Kathryn Newton, y referencias continuas y muy inteligentes al cine de viajes en el tiempo.

'La guerra del mañana'

No exactamente una producción de Amazon Prime Video, sino una simpática película de acción y ciencia-ficción que iba a llegar a cines, pero que vio cancelado su estreno en 2020 a causa de la pandemia, y de la que Amazon adquirió los derechos de distribución exclusiva por unos sonados 200 millones de dólares. Chris Pratt da vida a un héroe de acción de una pieza que viaja al futuro para formar parte de unas tropas que deben enfrentarse a una invasión alienígena que no pinta nada bien para los humanos. Excelente plantel de secundarios, largas secuencias de acción muy bien rodadas y un notable diseño de los extraterrestres marcan una película tan intrascendente como divertida.

'Jolt'

Una especie de 'Crank 'con Kate Beckinsale dando el relevo a Jason Statham, y en clave menos excesiva, pero el gimmick de la carrera contrarreloj y el autocastigo para seguir adelante sigue aquí: Beckinsale sufre un raro trastorno que la lleva a tener ataques de ira que solo puede contener con descargas eléctricas... o con sexo. Ese es el arranque de una historia de venganzas divertida y despreocupada, quizás menos intensa de lo que merecería, pero perfecta para un rato de acción urbana y colorista.

'Solos'

Ambiciosa serie antológica de ciencia-ficción rodada durante el confinamiento y que puede verse como una 'Black Mirror' desde una perspectiva más emocional. Destaca por su reparto de estrellas, con nombres como Helen Mirren, Dan Stevens, Morgan Freeman o Anne Hathaway entre otros, que en casi todas las historias actúan solos, reflexionando acerca del aislamiento al que a veces nos sometemos con o sin ayuda de la tecnología. Pese a algunos excesos interpretativos y sobrecarga de intensidad argumental, el resultado es muy positivo y hace desear que hubiera más producciones antológicas de género.

'El encuentro'

Potente drama disfrazado de película de ladrones de cuerpos de procedencia extraterrestre, con un Riz Ahmed embarcado en una misión para salvar a sus hijos del potencial peligro de la llegada de los alienígenas a nuestro planeta a través de los insectos. Pronto la película se convierte en una huída sin rumbo fijo, y aunque se podría haber beneficiado de algo más de ambigüedad, es un buen cruce inesperado entre el drama de malos padres y el body horror estrafalario.

'Ellos'

Derivada del terror racial de última hornada y que nos ha dado productos tan estimulantes como 'Territorio Lovecraft' o las películas de Jordan Peele. Especialmente 'Nosotros', con la que esta serie antológica de Little Marvin tiene pasmosos parecidos (empezando por ingredientes tan obvios como el título o la propia tipografía y estética de la serie). Aquí una familia negra se muda a un barrio asfixiantemente blanco en los años cincuenta, lo que les convierte en foco de amenazas sobrenaturales y de otro tipo. Tensa, inteligente y estimulante, aunque quizás a veces demasiado derivativa.

'Pánico'

Simpático thriller adolescente con toques distópicos que no tendrá continuidad después de su primera temporada, pero que queda como un experimento young adult muy estimable y que transcurre en un pequeño pueblo tejano del que nadie sale. Cada año, los graduados del instituto compiten en una serie de desafíos tras los que el ganador se lleva la posibilidad de salir de allí. Aventura juvenil para una gymkana de letales consecuencias.

'La rueda del tiempo'

Pasa el tiempo, pero las plataformas siguen buscando su serie de fantasía de raíz literaria que dé el campanazo. En este caso, 'La rueda del tiempo' es la ambiciosa y reciente apuesta de Amazon basada en las novelas de éxito de Robert Jordan. El espectacular resultado ha cosechado ya un notable éxito y cuenta cómo cuatro jóvenes entran en contacto con una desconocida que afirma que uno de ellos confirmará una antigua profecía que acabará con el equilibrio de fuerzas entre Luz y Oscuridad.

'Invencible'

Apabullante sátira superheroica aún más entonada que la popular 'The Boys' (también de Amazon Prime Video, aunque este año no hemos tenido temporada) y basada en un cómic de Robert Kirkman. La animación de raíz clásica le sienta estupendamente a esta serie sobre un adolescente con padre superhéroe y claro trasunto de Superman, que empieza a descubrir sus poderes por una parte y que la vida no es exactamente como él había creído por otra. Violentísima y rebosante de crítica y mala uva, es sin duda una de las grandes producciones Amazon del año y el antídoto perfecto para las almibaradas producciones Marvel.

'Historias para no dormir'

La mítica serie de terror y suspense de Chicho Ibáñez Serrador recibe un consistente remake por parte de directores españoles afines al género, que rehacen algunos míticos capítulos de la serie original en blanco y negro. Aunque algunos -como el del muñeco de ventrilocuo- vuelan considerablemente más alto que otros, el esfuerzo y el resultado son muy de agradecer, y el potencial de la franquicia para alojar misterios a la española es considerable.

'The Expanse' T6

Aunque no nació dentro de Amazon, sí que ha sido la plataforma la que ha querido comprar los derechos de emisión de la serie a Syfy para concluir definitivamente su historia después de su cancelación. Ese final arranca en la sexta temporada, y prosigue con el tono y la estética que dio fama a la serie: ciencia-ficción con un subtexto político que retrata una crisis galáctica de inesperadas ramificaciones.

