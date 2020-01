HBO confirma que 'House of the Dragon', el esperado spin-off de 'Juego de Tronos', llegará en 2022

Ayer fue Amazon y hoy tocó el turno de HBO, que como parte de una presentación de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) confirmó nuevos detalles de sus proyectos a futuro, como la próxima serie de Aquaman, otra para Green Lantern y el esperado spin-off de 'Juego de Tronos', que se llamará 'House of the Dragon'.

Casey Bloys, presidente de programación de HBO, confirmó que 'House of the Dragon' se estrenará en algún momento de 2022, y que Ryan Condal han empezado a escribir sobre este nuevo proyecto.

HBO también explicó por qué decidió cancelar el otro spin-off que protagonizaba Naomi Watts

Bloys no entró en detalles acerca de 'House of the Dragon', ya que por el momento se trata de un proyecto en sus primeras etapas. Pero sí confirmó que George R.R. Martin no está contemplado para escribir y sólo estará de consultor manteniendo su puesto de productor co-ejecutivo.

'House of the Dragon' se basará en el libro 'Fire & Blood' de Martin, cuya historia se desarrollará 300 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos'. La serie se centrará en contar la historia de la Casa Targaryen, que es rica en los antepasados y cuenta con dragones, una de las criaturas más solicitadas por parte de los fans de los libros y la serie.

Bloys también mencionó que se tratará de un "espectáculo grande y complicado", el cual contará con Miguel Sapochnik, veterano de 'Juego de Tronos' y el mismo Ryan Condal, que fungirán como showrunners y productores ejecutivos. Por su parte, George R.R. Martin y Vince Gerardis se quedarán como productores co-ejecutivos.

Durante la presentación, Bloys también habló del resto de los spin-offs en los que están trabajando, los cuales se mantendrán a la espera, ya sea por tiempo indefinido o de forma temporal.

"Para mí, por ahora, creo que poner al aire 'House of the Dragon' será la prioridad número uno. No hay otras luces verdes parpadeantes ni nada de eso. En algún momento, quién sabe, pero no hay planes inmediatos. Todos nos estamos concentrando en 'House of the Dragon'."

Hay que recordar que 'House of the Dragon' es el segundo spin-off en recibir luz verde y el primero que se convertirá en serie, ya que el anterior proyecto, que era conocido como 'Bloodmoon' y que se desarrollaba 8.000 años antes de los eventos de 'Juegos de Tronos', finalmente fue cancelado. Lo anterior se dio a pesar de haber rodado un piloto que contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y la participación de Naomi Watts.

Bloys explicó así la decisión de HBO de cancelar el spin-off a cargo de Jane Goldman:

"Eso [la precuela] se desarrollaba 8.000 años antes de 'Juego de Tronos', así que requirió mucha más invención. Uno de los beneficios de 'House of the Dragon' es que hay un texto de George que puede servir como mapa de ruta. La precuela tenía más desafíos en términos de establecer un mundo, pero creo que lo manejó muy bien [Jane]... hubo cosas sumamente interesantes. "Los pilotos a veces funcionan, a veces no. Y yo diría que ese fue en gran medida el caso aquí. No hay nada que yo señalaría y diría, 'Oh, este fue el problema'."

Por su parte, Martin se ha mostrado entusiasmado con el próximo proyecto de 'House of the Dragon', pero ha confirmado que no centrará sus esfuerzos en él, ya que ahora mismo su prioridad es terminar los dos últimos libros de su serie 'A Song of Ice and Fire'.