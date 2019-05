No te mueras, George RR Martin, por favor: necesitamos ver el final que tú tenías previsto para 'Juego de Tronos'

Hace muy pocos días que terminó 'Juego de Tronos' y, como no podía ser de otro modo, todavía seguimos de luto. Nos gustara la temporada final o no, todos estamos apenados por no volver a ver Poniente en nuestras pantallas. Sin embargo esto no es del todo cierto porque están los spin offs que prepara ya la HBO y todavía tenemos que saber cómo termina George R. R. Martin 'Canción de Hielo y Fuego', la saga literaria de la que nació 'Juego de Tronos'. Dos libros quedan todavía por publicarse así que, George, por la gloria de tu madre, no te nos mueras.

NOTA: Este artículo habla sobre detalles de las tramas de 'Juego de Tronos' hasta su final y de 'Canción de Hielo y Fuego' hasta lo publicado hasta el momento. SPOILERS de ambas por lo tanto.

Si has estado siguiendo las reseñas de 'Juego de Tronos' que hemos estado publicando en Xataka cada semana (por cierto, ¡gracias!), seguramente sabrás que soy defensor de esta última y polémica temporada. Vamos, que no estoy entre ese casi millón y medio de personas que han firmado para que se haga un remake de la octava temporada ni entre los casi setenta mil que han votado el último capítulo con un 1 (la mínima puntuación) en IMDB. Dos hechos que, lamentablemente, vienen a ser fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos actualmente.

También soy lector de los libros desde antes que la serie estuviera ni siquiera en mente por lo que estoy muy interesado en terminar de leer la saga y comprobar cuál es el enfoque de Martin del final y cómo de diferente es con respecto al perpetrado por Benioff y Weiss (D&D, como se les llama en muchos foros, a partir de ahora). Pero, ¿cuán de cerca están esos dos libros de publicarse? Y ya que estamos, ¿qué le ha parecido a Martin el final de la serie?

Canción de Hielo y Fuego y retrasos

Lo primero que escribió Martin de 'Canción de Hielo y Fuego', cuando todavía ni se llamaba así, fue el capítulo de Bran viendo como su padre, Ned Stark, ejecutaba al guardia de la noche desertor (no es de extrañar que ahí ya supiera el bueno de George el destino que le esperaba al joven Stark). A partir de ahí empezó a armar lo que en un principio iba a ser una trilogía.

Sin embargo el primer libro se fue haciendo cada vez más y más grande y lo terminó dividiendo en otros tres libros: 'Juego de Tronos', 'Choque de Reyes' y 'Tormenta de Espadas'. Publicados en 1996, 1998 y 2000 respectivamente en el mercado anglosajón. Sí, había mucha gente sabiendo desde el año 2000 lo de la Boda Roja y no hicieron spoiler.

Para el segundo libro (ahora cuarto) Martin tenía previsto hacer un salto temporal de entre cinco y diez años pero finalmente lo desechó y terminó dividiendo el libro en dos mitades que transcurrirían simultáneamente pero enfocadas en personajes distintos. Así nacieron 'Festín de Cuervos' y 'Danza de Dragones' publicados en 2005 y 2011, mismo año que se estrenó la serie aunque unos meses después. Este último llegó a España en 2012.

Desde antes incluso de la publicación de 'Danza de Dragones' sabíamos que quedaban otros dos libros más ya que Martin había vuelto a dividir el último libro. Se llamarían 'Vientos de Invierno' y 'Sueño de Primavera' y a 2019 todavía no tenemos ni idea de cuando saldrán a la venta. Era obvio que la serie iba a adelantar a los libros y finalmente ha concluido, con ruido y polémica sin precedentes, sin que haya ni siquiera fecha para Vientos.

El bardo y el maestre

Se lo leí a alguien en Twitter (que seguramente se lo habría leído a otra persona en Reddit): la serie de 'Juego de Tronos' y los libros de 'Canción de Hielo y Fuego' son la misma historia pero una contada por un bardo y la otra por un maestre. El bardo tiene una audiencia que necesita ser entretenida: hay que simplificar la trama, aumentar la acción y buscar el shock. El maestre escribe para la posteridad y se puede recrear en el detalle y llevar la trama hasta el límite.

No comparto del todo esta idea del bardo y el maestre pero el mismo Martin parece hacer algo similar en el reciente libro 'Fuego y Sangre' donde repasa la primera mitad del reinado Targaryen en Poniente: en unos momentos recurre a las narraciones y memorias de bufones como el enano Champiñón mientras que en otras a fuentes más fidedignas como maestres e incluso septones.

El bardo tiene una audiencia que necesita ser entretenida: hay que simplificar la trama, aumentar la acción y buscar el shock.

A donde quiero ir es que aunque el desenlace de la trama principal de 'Canción de Hielo y Fuego' no difiera demasiado de lo visto en el final mostrado por la serie de D&D, los libros tienen mucho que aportar. De hecho hay en ellos muchos detalles que pueden sorprender a aquellos fans de la serie que no los hayan leído y que seguro hacen que les pique la curiosidad de empezar con ellos. Unos cuantos ejemplos:

Catelyn Stark sigue viva (o más bien ha sido resucitada) y se hace llamar Lady Corazón de Piedra

Jon Nieve y Arya tiene poderes de cambiapieles. Jon se mete varías veces en Fantasma y Arya... ¡en gatos callejeros!

El príncipe de Dorne tiene otro hijo, Quentyn Martell , que parte en busca de Daenerys

, que parte en busca de Daenerys Ramsay no se casa con Sansa (que sigue en el Valle) sino con una huérfana que los Bolton hacen pasar por Arya

Hay otro candidato al Trono de Sal de las Islas del Hierro: el temible Victarion Greyjoy , hermano de Balon y Euron

, hermano de Balon y Euron Mance Rayder es resucitado por Melisandre

Tyrion forma un trío artístico con otra enana llamada Penny y su su cerda

Hay otro Aegon Targaryen que no es Jon Nieve: el hijo de Rhaegar y Elia Martell que supuestamente mató La Montaña

Cersei tiene una "amiga especial": Taena de Myr

Algunos cambios de nombres: Yara Greyjoy es Asha, los Caminantes Blancos simplemente son Los Otros

Vamos, que las posibilidades de sorpresa con 'Vientos de Invierno' y 'Sueño de Primavera' son casi ilimitadas.

El futuro empieza despacio

De estos anhelados libros ha habido múltiples rumores a lo largo de los años. El último de ellos decía que Martin ya los tenía más que terminados y que sólo esperaba a que terminara la serie (y que D&D se llevaran los palos, como así ha sido) para anunciar las fechas de publicación. El propio Martin salió muy airado a desmentir esto en su blog llamado, irónicamente, Not a Blog:

Hay una loca historia saliendo últimamente por todos lados sobre mi terminando 'Vientos de Invierno' y 'Sueño de Primavera' hace años. No, no voy a poner links. No quiero recompensar con links a los proveedores de desinformación. Sin embargo, lo diré para que conste: no, ni 'Vientos de Invierno' ni 'Sueño de Primavera' están terminados. De hecho Sueño no está ni empezado. No voy a empezar a escribir el séptimo libro hasta que no haya terminado el sexto.

En unos tiempos donde los blogs personales están de capa caída resulta curioso ver como Martin mantiene el suyo con una actividad casi frenética de varios posts a la semana. Como si estuviéramos en 2007 y Twitter y las redes sociales no se lo hubieran tragado todo ya.

Por supuesto también ha utilizado este blog para pronunciarse sobre el final de 'Juego de Tronos': palabras de agradecimiento a todo el equipo de HBO, comprensión para D&D y planes de futuro. Vamos, que no parece que se haya profanado su obra como dicen tantos.

Quiero agradecer a la gente pero es que son tantos. Hubo 42 miembros del casting en la premiere de Nueva York de la temporada 8 y ni siquiera estaban todos. Y el equipo, aunque menos visible que el casting, no han sido menos importantes. Hemos tenidos gente increíble trabajando en esta serie como todos esos Emmys dan testimonio. David & Dan reunieron un equipo ganador. Y estoy escribiendo. El invierno se acerca, os lo dije hace tiempo y así es. 'Vientos de Invierno' va con mucho retraso, lo se, lo se pero lo terminaré. No diré cuando, lo he intentado antes sólo para desesperación de todos vosotros... pero lo terminaré y entonces vendrá 'Sueño de Primavera'. ¿Cómo terminará? La gente se lo pregunta: ¿igual que la serie? ¿Diferente? Bien, sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí, Y no. Y sí.

De todos modos me quedo con esta frase: "Estoy trabajando en un medio muy diferente al de David y Dan, no lo olvidemos. Ellos han tenido seis horas para esta temporada final. Yo espero que estos dos últimos libros ocupen 3000 páginas manuscritas entre los dos... y si necesito más páginas, más capítulos y más escenas, las añadiré".

Lo dice Tyrion en el último capítulo: "No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia". Y nadie tiene mejores historias que GRRM. Necesitamos echarle mano a esas más de 3000 páginas lo antes posible (ASAP como si dice en los emails de empresa) así que amigo George: ponte el mono de trabajo y cuida esa salud, haznos el favor. Quedamos en tus manos.

Pd: ojalá uno de los spin offs sea este:

Pd2: donde dije Digo digo Diego o como sea el refrán: ahora va Martin y dice que tendrá Vientos para verano de 2020 o si no, que lo metan preso.

Valar morghulis.