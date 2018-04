No, este año tampoco veremos 'The Winds of Winter'. Para compensar un poco, George R.R. Martin lanzará 'Fire and Blood'

George R.R. Martin ha estado jugando con nuestros sentimientos de forma criminal, y la teoría (que parecía broma) de que la serie de 'Juego de Tronos' llegaría a su final antes de que se publiquen todas las novelas de la serie 'Canción de Hielo y Fuego', está por volverse realidad.

En una nueva publicación en su blog, Martin abre con "No, no se acerca el invierno... no en 2018, al menos", confirmando que la esperadísima 'The Winds of Winter' ('Vientos de Invierno') tampoco verá la luz este 2018 como nos dijo el año pasado. En su lugar, Martin publicará 'Fire and Blood', una novela en formato de enciclopedia ilustrada que nos presentará pequeños relatos sobre "la historia definitiva de los Targaryens en Westeros". Bueno, es mejor algo que nada.

Un libro/enciclopedia ilustrada de dos volúmenes y casi 1000 páginas

Bueno, pues tendremos que esperar más de lo que imaginábamos para leer 'The Winds of Winter', que será la sexta entrega de la serie y de la que llevamos esperando al menos siete años. Así que no queremos ni imaginar qué pasará con el séptimo y último libro, 'A Dream of Spring' ('Sueño de Primavera'), ya que si sacamos cuentas podría llegar hasta después de 2025 sin problemas. Obvio, espero estar equivocado.

En fin, hay que centrarnos en lo que sí llegará este año: 'Fire and Blood', que busca ser una colección de dos volúmenes centrada en compendios de historias cortas de los Targaryens. Martin adelanta que este primer volumen abarcará a todos los reyes de Targaryen desde Aegon I "el Conquistador", hasta Aegon III "el Dragonbane", mientras que el resto de la familia vendrá en el segundo volumen que "llegará en unos años", según Martin, así que podemos tomárnoslo con calma, mucha calma.

La reina Rhaenys sobre el dragón Meraxes.

'Fire and Blood' no sólo relatará historias, sino también incluirá casi 80 ilustraciones en blanco y negro del artista Doug Wheatley. Algunas de las historias incluidas han aparecido en algunas antologías como 'The Princess and the Queen', 'The Rogue Prince' y 'The Sons of the Dragon', pero por primera vez se reunirán en un sólo libro.

Martin menciona que todas las historias se incluyen en 989 páginas, por ello decidió separarlo en dos partes. 'Fire and Blood' tendrá 640 páginas y a diferencia de los libros de 'Canción de Hielo y Fuego', este libro ha sido supuestamente escrito por el Archimaester Gyldayn de la Ciudadela, es decir, es como si nos contaran las historias dentro del universo. 'Fire and Blood' saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre.

