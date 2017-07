George R.R. Martin habla de los dos próximos libros de 'Juego de Tronos' para entre 2018 y 2019

George R.R. Martin lleva unos cuantos años de retraso a la hora de terminar 'Winds of Winter', el sexto libro de la saga de 'Canción de hielo y fuego' que en un principio quería que saliera el año pasado junto a la sexta temporada de la serie 'Juego de Tronos' basada en ella. Sin embargo, en todo este tiempo de retraso le ha dado tiempo a escribir nuevas historias para lanzar hasta dos nuevos libros de relatos.

Así lo ha contado en su LiveJornal personal, Not a Blog, en una entrada en la que habla de la publicación del primero de estos libros de relatos entre 2018 y 2019. También habla del eternamente esperado 'Winds of Winter' que también quiere publicar entre el año que viene y el siguiente, justo antes o justo después que su libro de relatos.

Por lo tanto, tanto los amantes del universo de Martin que llevan años disfrutando de la lectura de sus libros como todos aquellos que se han unido a él en los últimos años gracias a la serie de HBO tienen por delante dos años interesantes. Aunque claro, ni el propio Martin se ha atrevido a confirmar fechas para 'Winds of Winter', sólo habla de lo que le gustaría que sucediese.

Los dos próximos libros de George R.R. Martin

De vez en cuando en algunas convenciones George R.R. Martin lee a los asistentes relatos sobre lo que él denomina la falsa historia de 'Westeros'. Estos relatos raramente se publican salvo en colecciones como 'The Book of Swords', un libro que se publicará este año en el que participarán varios autores de fantasía épica y en el que Martin aportará su granito de arena con 'Sons of the Dragon'. Este relato cuenta la historia del reinado de los dos hijos de Aegon el Conquistador: Aenys I Targaryen y Maegor el Cruel.

Tanto le ha dado tiempo al autor a escribir estas historias sobre el pasado del mundo de juego de tronos que ha anunciado que las recopilará en dos tomos, a los que él mismo se refiere como el 'GRRMarillion', y que se llamarán 'Fire and Blood' ('Fuego y Sangre'). Estos libros contarán la historia de Westeros a través de la descendencia de Aegon Targaryen. El primer libro llegará a finales del 2018 y principios de 2019.

El autor también ha anunciado que sigue adelante con 'Winds of Winter', el sexto libro de la saga que dará la versión "oficial" de los hechos que ya vimos en la sexta temporada, y que seguirán la línea temporal original del autor. Recordemos que hay diferencias sustanciales entre libros y serie, con algunos personajes muertos que no lo están e incluso otros personajes muy conocidos que inexplicablemente no han aparecido en la adaptación de HBO.

Según Martin, su deseo es que 'Winds of Winter' pudiera llegar no mucho antes o mucho después de que lo haga el primer tomo de 'The Book of Swords'. Aun así, el autor admite que aún le quedan bastantes meses de trabajo por delante, aunque desmiente que tenga parado el proyecto o que ya esté terminado como han dicho algunos medios.

"Es difícil decir en este momento si 'WINDS' o el primer volumen de 'FIRE AND BLOOD' llegarán primero a las librerías", escribe George R.R. Martin en su blog. "Pero creo que tendréis un libro mío sobre Westeros en 2018 ... y quién sabe, tal vez dos. Un niño puede soñar..."

Imagen | Gage Skidmore

