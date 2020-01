'El Señor de los Anillos' ya tiene a su reparto principal: conozcamos a la comunidad que eligió Amazon para su ambiciosa serie

Amazon aprovechó una presentación de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) para presentar a la primera parte del elenco que formará parte de su esperada serie de 'El Señor de los Anillos', que se basa en la famosa obra de J.R.R. Tolkien y que se desarrollará años antes de los eventos ocurridos en las películas de Peter Jackson.

Vernon Sanders, codirector de Amazon TV, junto a Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios, dieron a conocer los nombres de 15 actores que formarán parte de la serie de la nueva serie de 'El Señor de los Anillos', aunque no especificaron el papel que tendría cada uno de ellos.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020

El rodaje arranca en febrero próximo en Nueva Zelanda

La lista la encabeza Robert Aramayo, el veterano de 'Juego de Tronos', que tendrá un papel protagónico, a quien se unen los nombres de Owain Arthur ('A Confession'), Nazanin Boniadi ('Hotel Mumbai'), Tom Budge ('The Proposition'), Morfydd Clark ('His Dark Materials'), Ismael Cruz Córdova ('The Undoing' y 'The Mandalorian'), Ema Horvath ('The Gallows Act II'), Markella Kavenagh ('The Cry'), Joseph Mawle ('Birdsong'), Tyroe Muhafidin ('Caravan'), Sophia Nomvete, Megan Richards ('Wanderlust'), Dylan Smith ('I Am the Night'), Charlie Vickers ('Medici: Masters of Florence') y Daniel Weyman ('A Very English Scandal').

Los ejecutivos de Amazon también apuntaron que aún están por definir algunos papeles clave, los cuales se anunciarán en una próxima segunda lista de reparto, donde se espera que se den a conocer también los personajes a los que interpretarán.

"Después de emprender una extensa búsqueda global, estamos encantados de revelar finalmente el primer grupo de brillantes actores que participarán en la serie 'El Señor de los Anillos' de Amazon. Estas mujeres y hombres de excepcional talento son más que nuestros actores: son los miembros más recientes de una familia creativa en constante expansión que ahora trabaja incansablemente para dar nueva vida a la Tierra Media para los fans y el público de todo el mundo."

Cabe señalar que en el caso de Horvath, Kavenagh y Mawle, ya habían surgido rumores en cuanto a su participación, la cual hoy se hace oficial. Caso contrario para Will Poulter, que se había informado que formaría parte del elenco en septiembre, pero que se retiró del proyecto en diciembre alegando "conflictos de programación".

J. A. Bayona es el escogido por Amazon para los episodios iniciales.

Como se había anunciado, J.D. Payne y Patrick McKay serán los showrunners y productores ejecutivos, a los que se unió recientemente J.A. Bayona, que además de productor ejecutivo de la serie, se encargará de dirigir los primeros dos episodios de la serie.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

La nueva serie de Amazon de 'El Señor de los Anillos' iniciará su rodaje el próximo mes de febrero en Nueva Zelanda, y por el momento no hay una fecha definida para el estreno. La historia se desarrollará durante la Segunda Edad de la Tierra Media, y se tratará de una adaptación televisiva que explorará nuevas historias que preceden a 'La Comunidad del Anillo' de J.R.R. Tolkien.

En marzo del año pasado, Amazon mostró un mapa que mostraba la isla pérdida de Númenor, que se cree que es donde se desarrollará parte de la historia.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Amazon también ya confirmó una temprana renovación para una segunda temporada de 'El Señor de los Anillos', la que a día de hoy se estima será la serie de televisión más costosa de la historia, esto debido a cálculos que la colocan con un presupuesto que podría alcanzar los 1.000 millones de dólares, repartidos en cinco temporadas.