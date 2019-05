'Bloodmoon': nuevos detalles sobre la esperada precuela de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' llegó a su fin como serie de televisión, no así en los libros, dejando un profundo vacío en los fans. En mayo de 2017 nos enteramos que HBO estaba preparando cuatro posibles spin-offs basados en la saga creada por George R.R. Martin, y en septiembre se comenzó a trabajar en una quinta historia, que posteriormente sería la primera en ser descartada.

Actualmente sabemos que al menos tres de los proyectos siguen adelante con su desarrollo, de los cuales sólo uno ha recibido luz verde para producir un piloto. Éste corre a cargo de Jane Goldman, showrunner y responsable de escribir la historia, y el mismo George R.R. Martin, quien ayudará con el guión y será co-creador de la serie.

Ahora, de acuerdo a información obtenida por The Sun, nos enteramos que esta precuela ahora es conocida bajo el nombre provisional de 'Bloodmoon' e inició el rodaje de su piloto a inicios de mayo en Belfast, Irlanda.

¿Por qué habrán elegido el nombre de 'Bloodmoon'?

Primeros detalles de la trama

A inicios de este mes de mayo, George R.R. Martin escribió en su blog: "¿De qué se trata? No puedo decirlo. Pero tal vez algunos de ustedes deberían comprar una copia de 'Fire & Blood' e idear sus propias teorías". Martin se refiere al libro que publicó el año pasado donde se relata parte de la historia de Westeros.

Martin también confirmó que ninguno de los personajes o actores de 'Juego de Tronos' aparecerá en la nueva serie. "Hay que poner énfasis en la 'PRE' de precuela, ya que no se sitúa noventa años antes de Juego de Tronos... o unos pocos cientos de años atrás, sino más bien diez mil años". Algo que HBO confirmó hace unos días.

En noviembre de 2018, Martin declaró a EW:

"No hay Desembarco del Rey. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens. Vamos, Valyria apenas ha comenzado a levantarse con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente y más viejo, y espero que eso sea parte de la diversión de la serie."

Por su parte, cuando HBO confirmó que producirían un piloto de esta precuela, publicó la siguiente descripción para la serie:

"La serie narra el declive del mundo desde la Edad de los Héroes hasta la hora más oscura. Y aquí sólo una cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Westeros, hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, pasando por los misterios del Este y los legendarios Stark... esta no es la historia que creemos conocer"

Es decir, la clave está en la 'Edad de los Héroes', la época donde se explica cómo surgieron los Caminantes Blancos y en la que los Primeros Hombres y los Niños del Bosque se unieron para acordar un pacto de paz. Esto sucedió alrededor de 10.000 años antes de los eventos del primer episodio de 'Juego de Tronos'. Se cree que esta época terminó aproximadamente 7.000 años después con 'la Venida de los Andales'. Sin embargo, no hay detalles exactos de cuándo terminó la 'Edad de los Héroes'.

Al tratarse de este periodo, se cree que podríamos ver a 'Bran Stark (The Builder)', fundador de la Casa Stark y supervisor de la construcción de 'The Wall' y 'Winterfell', así como a 'Lann the Clever', quien fue el fundador de la Casa Lannister. De hecho, el único personaje de 'Juego de Tronos' que podría aparecer en 'Bloodmoon' es The Night King.

Riley McAtee de The Ringer, desarrolló una teoría acerca de The Night King y su participación en 'Bloodmoon':

"The Night King fue el primer Caminante Blanco, y él y los otros Caminantes Blancos estaban destinados a defender a los Niños del Bosque del resto de los Primeros Hombres, que estaban invadiendo Westeros en ese momento. Como vimos, esto no fue posible, y pronto The Night King llevó a Westeros a la "Larga Noche". Es difícil pensar que HBO pueda contar la historia de 'la Hora más Oscura' de Westeros sin contar el origen de The Night King".

Será una historia nueva, escrita desde cero

A diferencia de 'Juego de Tronos', que se basa en la saga literaria de 'Canción de Hielo y Fuego', que aún tiene dos libros por delante según las promesas del mismo Martin, 'Bloodmoon' será una historia completamente nueva, escrita desde cero con la asesoría de Martin.

La serie de 'Juego de Tronos' se quedó sin material escrito cuando llegó a la quinta temporada, lo que hizo que los showrunners D.B. Weiss y David Benioff empezarán a crear un historia original donde Martin sólo daba su visto bueno y asesoría.

La misma mecánica que se presentó en las últimas cuatro temporadas de 'Juego de Tronos' estará en 'Bloodmoon', a diferencia de que aquí no hay una base, algo sobre qué construir, sólo se tiene lo que hemos visto en 'Canción de Hielo y Fuego' y la serie de HBO. El objetivo será crear una nueva historia y personajes que ayuden a llenar los primeros detalles del universo de 'Juego de Tronos'.

Reparto confirmado

Naomi Watts y Josh Whitehouse fueron los dos primeros nombres importantes que confirmó HBO como parte del reparto de 'Bloodmoon'. Casey Bloys, presidente de programación de HBO, mencionó que Naomi Watts se unirá a un puñado de "personajes femeninos muy fuertes que protagonizarán la próxima serie".

Naomi Watts es la única del elenco con una descripción para su personaje:

"Una carismática mujer de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto".

Junto a ellas, ya se ha confirmando la participación de Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp y Toby Regbo. Y hasta el momento no hay detalles de los personajes que interpretarán.

Fecha de estreno

A día de hoy no se ha hecha pública una posible fecha de estreno, HBO mencionó hace un año que tras el final de 'Juego de Tronos' tendremos que esperar al menos un año más. Es decir, este spin-off debería estar al aire en 2020 si todo sale de acuerdo a lo planeado.

También hay que destacar que 'Bloodmoon' apenas entrará en su etapa de piloto, por lo que no hay nada asegurado de que se convierta en serie tras pasar esta etapa, así que tendremos que estar atentos ante cualquier novedad.