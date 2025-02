El éxito de esta película china no solo va a pasar por encima a Disney: también nos explica por qué su cine ya es autosuficiente

En diez días, más de mil millones. Ahora que lleva más de veinte, ya se ha convertido en la tercera película de animación má taquillera de la historia, superada solo por un par de gigantes de Hollywood de alcance global. Lo que sin duda abre unas cuantas cuestiones sobre la importancia y autonomía de la taquilla china, que deja en ridículo en muchos sentidos no ya a la norteamericana sino a la del resto del mundo en su conjunto.

Por las nubes. De 'Ne Zha 2' hablamos ya hace un par de semanas, cuando se estrenó con el Año Nuevo chino y en una semana había amasado 671 millones de dólares. Por entonces, tenía un par de hitos ante sí que parecía que iba a rebasar sin problemas: ser el primer largometraje chino (animado o de imagen real) en superar los mil millones de dólares de recaudación y ser la primera película en el mundo en hacerlo en un único país. Disney le hacía sombra con 'Star Wars: El despertar de la Fuerza', que recaudó 936 millones en Estados Unidos. Ese hito hace días que quedó en el camino: 'Ne Zha 2' ha salido de China muy puntualmente (se estrenó el 14 de febrero en EE.UU en solo 660 salas) y lleva 1.370 millones de dólares.

Por delante, dos hitos. En lontananza tiene dos películas animadas a las que adelantar: 'Super Mario Bros. La película', que está en el puesto 2, y 'Del revés 2', que el año pasada consiguió 1.700 millones de dólares de recaudación. Vamos, que es una marca que está a la vuelta de la esquina y posiblemente la alcance sin ni siquiera salir de su país de origen. Por supuesto, ya se ha convertido en la película más taquillera de la historia en China y está en el puesto 17 en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos (aunque aquí sí, la inflación tiene mucho que decir).

Poder chino. Quizás más importante que todas estas cifras sea la relevancia de la taquilla china a nivel global que simboliza la película. Como decíamos, es la primera película china en entrar en el top 20 de la taquilla mundial, pero es que los cálculos la sitúan recadudando unos 2.200 millones cuando se asiente en mercados internacionales, codeándose con 'El despertar de la Fuerza', las dos 'Avatar¡, 'Vengadores: Endgame' y 'Titanic'. No es de extrañar que el mismo Mao Ning, jefe del departamento de Prensa y Diplomacia Pública de la Cancillería china, comentara en X: “¡Un nuevo récord histórico en la historia del cine chino! Orgullosa de haber aportado mi granito de arena a su éxito”.

Se vuelven las tornas. Hacía años atendíamos a la taquilla china como un mercado jugoso para Hollywood. Desde Estados Unidos intentaban complacer al público del país por lo extensísimo de su población, introduciendo contenido en sus películas que apelara a lo que allí les interesaba: de estrellas importadas desde China a partes de la acción que se desarrollaban en Pekín o Shanghai, participación en la producción o product placement de marchas chinas. Pero ahora las tornas han cambiado: la taquilla china es autosuficiente y funciona por sí misma.

Huracán chino. Venimos hablando de ello desde hace tiempo: ya no es que la taquilla china vaya mejor que nunca, es que la de Hollywood hace tiempo que no levanta cabeza: en 2013, los dos éxitos del año a nivel mediático, 'Barbie' y 'Oppenheimer', ni siquiera entraban en el Top 30 chino. Y los productos de allí, a la vez, se revelaban como muy exportables: en 2024, en el top de lo más visto a nivel global se colaban dos producciones chinas. Todo esto venía dándose desde 2021, con una industria que recibía un apoyo gubernamental claro: control de la distribución, favoreciendo producciones locales; fechas de estreno de películas internacionales programadas para que no compitieran con lanzamientos locales importantes... un perfecto caldo de cultivo que unos años después, está cuajando en la dominación global. Y el Capitán América ya la está sufriendo.

