Los efectos de la pandemia en el calendario televisivo: así será la temporada de otoño de series este 2020

El parón en la producción audiovisual en el que está inmerso la industria televisiva desde marzo nos recuerda a todos a la histórica huelga de guionistas de 2007 en EEUU. Muchos de los efectos que tuvo entonces (temporadas en emisión recortadas forzosamente, cambios en el calendario habitual de producción, la incapacidad de programar una parrilla con antelación y la incertidumbre) se repiten hoy, pero ahora a una escala global. Y con muchas más implicaciones, porque la búsqueda de soluciones no depende hoy de los avances de una negociación, hay mucho más en juego.

Aquella huelga paralizó las producciones entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, el momento del año en el que los estudios están preparando la segunda tanda de las temporadas de 22 episodios y las novedades de midseason, pero la crisis de la COVID-19 llegó en marzo. Esta es la época en la que se preparan los que serán los grandes lanzamientos de la clásica temporada de otoño que, a pesar de las transformaciones que ha experimentado el panorama de producción y consumo en la última década, continúa siendo vital para mantener el sistema económico de la televisión en abierto.

Y el principal problema es que en 2020, cinco meses después del cierre de las producciones, aún no hay una fecha asegurada para retomar los rodajes ni una hoja de ruta clara para hacerlo. Después de la huelga de guionistas solo hizo falta sentarse a la mesa y renovar los contratos, ahora hay que reinventar los ecosistemas de producción en un proceso que los expertos prevén que no será algo temporal sino una nueva normalidad. La vuelta a los sets de rodaje requiere en esta ocasión de mucho más que ingenio.

Implantar los protocolos de seguridad no es tarea fácil

Volver a rodar no solo requiere de que se garantice la distancia de seguridad, se usen mascarillas, que haya un médico y un epidemiólogo permanentemente en cada producción y que se hagan pruebas diarias y control de temperatura a los miembros del equipo. Por supuesto, garantizar que las condiciones en el set y que las personas que trabajan en cada proyecto estén seguras es la prioridad, pero para que esas medidas sean efectivas es necesario replantear la dinámica diaria de trabajo.

Además de adaptar los guiones con protocolos básicos, como que en cada escena haya el menor número posible de actores y el personal técnico mínimo necesario, evitar que tengan contacto físico, el uso de localizaciones naturales, muchos extras o exteriores (no todas las historias pueden adaptarse a estas limitaciones y por eso un remake de ‘En terapia’ es una idea brillante), también hay que tener en cuenta otras medidas que podemos obviar en un vistazo general porque no se ven en pantalla. Por ejemplo, el catering; ya no habrá servicios de buffet (que hacen más rápido el proceso), ni un espacio comunal para sentarse a comer. Además, todas las áreas, equipos, vestuario y atrezo tendrán que ser constantemente higienizados y desinfectados, lo que implica la contratación de personal extra para que desempeñe esas funciones y una reducción de las horas de trabajo reales diarias.

A esto hay que añadir los protocolos específicos de cada estado, pues están en diferentes fases de su equivalente a nuestra desescalada. Trasladar la producción de uno a otro por conveniencia no es una opción, porque muchas producciones han contado en sus presupuestos con las deducciones de impuestos que ofrecen por comprometerse a rodar en alguno de ellos y a contratar profesionales y empresas registrados en la comisión local.

No solo hay que adaptar los guiones para garantizar el trabajo con equipos reducidos, según explicó Krista Vernoff, la showrunner de 'Anatomía de Grey', lo que se están planteando en la serie de ABC es tener preparados por adelantado, por lo menos, los guiones de cuatro episodios (en una situación ordinaria, los otros tres se estarían escribiendo mientras se rueda el primero), de manera que tengan material para rodar si se detecta algún caso positivo durante el rodaje. Porque si esto ocurre, están obligados a confinar a todas las personas que hayan estado en contacto con la persona contagiada por el virus, por lo que deberían estar preparados para rodar escenas con otros actores y nuevos técnicos, ya que asumir los costes de las producciones paradas (otra vez) es un golpe del que muchas series no podrían reponerse. Y las aseguradoras no están incluyendo la COVID-19 dentro de las causas de fuerza mayor, como serían un desastre natural o un atentado terrorista.

Ya hay algunos rodajes en marcha

‘SWAT: Los hombres de Harrelson’ ha comenzado la producción de su cuarta temporada, la cual ha sido incluida por CBS en su parrilla provisional de otoño. También se espera que ‘Black-ish’ haga lo propio en las próximas semanas, porque ABC cuenta con sus nuevos episodios dentro de sus estrenos entre septiembre y noviembre.

Como ‘Anatomía de Grey’, cuyo universo permite que la COVID-19 se introduzca de forma orgánica en sus tramas, la serie de Kenya Barris también podría hacerlo, facilitando así que sus actores puedan usar mascarillas durante el rodaje, porque siempre ha incorporado tramas realistas con comentario social en sus episodios.

Durante estos días también se retoman los trabajos de la cuarta temporada de ‘Fargo’, que debía haber llegado en abril pero le quedaron colgadas algunas semanas por rodar cuando se declaró la crisis del coronavirus. Otras series que han confirmado el inicio de su producción son ‘Los Connor’, la primera comedia multicámara en hacerlo (un formato que puede adaptarse con menos complicaciones a los nuevos protocolos de seguridad, por lo que se espera que otras sigan su ejemplo); el remake de ‘Salvados por la campana’, ‘Los Goldberg’, ’The Good Doctor’ y ‘Sobrenatural’, a la que solo le falta el episodio final, son otras de las series que ya han confirmado su vuelta al set de rodaje.

Un caso excepcional: el Campamento Cuarentena de Tyler Perry

Con un comité asesor de expertos médicos, el productor creó un plan que le permitió diseñar una burbuja de producción en sus estudios, un lote de más de 130.000 hectáreas, en el que pudo alojar en modo confinamiento y con todas las comodidades a un equipo de 300 personas, a las que transportó hasta Atlanta en jet privado.

Además de las medidas habituales y obligatorias (desinfección, mascarillas y distancia social) realizó pruebas médicas del virus a la llegada y cada cuatro días mientras duró el rodaje, garantizándose un sistema privado de obtención de resultados rápidos. Así pudo completar el rodaje de la segunda temporada de ‘Sistas’ en dos semanas, y próximamente iniciará la producción de ‘The Oval’, ambas series del canal BET. El coste: 18 millones de dólares, algo que muchos estudios no pueden plantearse.

¿Habrá temporada de otoño en este 2020?

La temporada de otoño tal como la conocíamos no existirá y el grueso de estrenos se pospondrá hasta la midseason de 2021. Las cadenas seguirán emitiendo, porque no pueden poner el cartel de dificultades técnicas ya que tienen compromisos con sus anunciantes, pero no está de más recordar que, realmente, el calendario televisivo es totalmente arbitrario. La estrategia de lanzar las novedades televisivas en otoño nació hace más de 60 años, simplemente, como una alianza estratégica para promocionar los coches que se lanzaban al mercado en septiembre.

En los inusuales upfronts digitales de este año se anunciaron las parrillas de programación de los próximos meses y, más que planes, parece que las cadenas tienen una lista de deseos. A día de hoy todo sigue siendo incierto, porque la mayoría de rodajes no se han puesto en marcha, y los que sí lo han hecho, no tienen garantizado que puedan finalizarlos.

Las nuevas series que tienen fechas de estreno confirmadas en septiembre son, principalmente, de cable y aquellas cuyas producciones habían comenzado en 2019 o en enero de este año. Las llegadas de varias de ellas, como ‘Fargo’ o ‘The Undoing’ o ‘El tercer día’ estaban previstas en primavera y se han pospuesto al otoño, pero todo lo que debía haberse rodado en verano, es decir, la temporada de pilotos de las networks, continúa estando en la fase de desarrollo.

Entonces, ¿cuáles son los planes de las networks de cara a septiembre y octubre?

A Fox llegarán como novedades ‘Filthy Rich’ y ‘NeXT’, series que alcanzaron a rodar algunos episodios en enero (porque estaba previsto estrenarlas en verano), las nuevas temporadas de sus series de animación (un camino que todos están buscando) y el estreno en abierto de ‘L.A. Finest’, una producción original de Spectrum.

El contenido licenciado también ha sido el recurso por el que han optado NBC, que emitirá la serie canadiense ‘Transplant’, y The CW, que estrenó hace unos días ‘Dead Pixels’, un original de E4, y hará lo mismo con otros títulos como ‘Swamp Thing’, ’Coroner’, ‘Devils’ y ‘Pandora’.

Las reposiciones son otra de las opciones que se están planteando las cadenas. ABC ya ha estado probando lo que ha llamado Flashback Fridays, franja en la que repone episodios míticos de ‘General Hospital’ introducidos, cada uno introducido por un vídeo corto grabado por alguno de sus actores. Esta estrategia de “mejores episodios” puede ser replicada por todas las cadenas, solo hace falta tener creatividad para diseñar la campaña/excusa y, por supuesto, los derechos de emisión sobre las series.

En este artículo de Indiewire plantean otra alternativa. Teniendo en cuenta que las cinco networks pertenecen a conglomerados que tienen sus propios streamers, y que CBS All Access ya ha sentado precedente con la cesión de ‘Tell Me a Story' a The CW, está abierta la posibilidad de que se emita CBS, por ejemplo, la primera temporada de ‘The Good Fight’, en ABC y FOX originales de Disney+, de Peacock en NBC o que se haga lo mismo con los originales de los canales de cable de estos paraguas corporativos.

Por supuesto, como ha hecho The CW con la adquisición de la británica ‘Dead Pixels’, tienen abierto el mercado de series extranjeras rodadas en inglés. Esta opción, que siempre habían descartado en favor de hacer sus propios remakes, es una alternativa que ahora tienen al alcance de la mano.

De todo esto podemos extraer dos conclusiones curiosas, que The CW es la cadena que está marcando el camino a seguir y que la temporada de otoño de las networks se parecerá este año a la programación de una semana cualquiera en nuestros canales de TDT, con parrillas formadas por reposiciones y productos comprados a terceros que se estrenaron años atrás en sus países de origen o que, incluso, ya están cancelados.

El otoño en los canales de cable y las plataformas de streaming

Sin la presión añadida de cumplir con el calendario de otoño, irán estrenando las series que ya tenían en marcha. Además de las de FX y HBO que hemos mencionado anteriormente en este texto, por ejemplo, llegarán a AMC el final de temporada de ‘The Walking Dead', la nueva temporada de ‘Fear The Walking Dead’ y el estreno de 'The Walking Dead: World Beyond’ y la británica ‘Gangs of London’, uno de los fenómenos de la pasada primavera.

Amazon Prime Video ya ha confirmado el estreno en septiembre de la nueva temporada de ‘The Boys’ y el remake de ‘Utopía’ y las muchas otras que tendrá en el cajón y que, como siempre, anunciará a pocos días de su lanzamiento. Netflix, por su parte, y en palabras de Ted Sarandos, asegura tener su calendario de estrenos en 2020 cubierto: “Nuestra parrilla está rodada en su mayoría y está en postproducción en países de todo el mundo. Además, llevamos muy avanzada nuestra programación de 2021. No prevemos demasiados cambios en el calendario, desde luego, no en 2020”.

El tiempo dirá si esto devenirá en el fin de la temporada de pilotos del que se ha hablado tanto en el última década pero, desde luego, la situación actual no tiene precedentes. Han vivido varias huelgas de guionistas, recesiones económicas y el dilema de qué contenido era apropiado programar después de la tragedia del 11S, pero aquellos baches no transformaron demasiado su ecosistema, porque después de unas semanas todo volvía a la normalidad. Lo que está ocurriendo ahora es un proceso a largo plazo que requerirá de muchos cambios y a gran escala. En cualquier caso, la industria televisiva estadounidense siempre ha sabido reponerse y, sobre todo, reinventarse en épocas de crisis; al más puro estilo Hollywood todos esperan que llegue el final feliz.