De Barbenheimer al batacazo de 'Los Mercenarios 4': algo está cambiando en el modelo de blockbuster de Hollywood

'Los Mercenarios 4', el vehículo homenaje de Sylvester Stallone a los buenos viejos tiempos del cine de acción, se ha estrellado en taquilla en Estados Unidos. Eso no conlleva un fracaso garantizado (es costumbre en la franquicia que la serie recaude más en Europa y Asia que en su país de origen), pero desde luego es un aviso de que las cosas están cambiando entre los blockbusters. Una tendencia que estamos viendo desde hace meses.

Números rojos. 'Los Mercenarios 4' llega, de forma bastante tardía, después de que 'Los Mercenarios 3' no funcionara especialmente bien en taquilla en Estados Unidos (aunque arrasó en China). Apenas ha ingresado 8,3 millones de dólares en su primer fin de semana, el peor arranque de la saga con amplia diferencia (la tercera arrancó con 15,8 millones y ya se consideró flojo en su día). La película tiene un presupuesto que ronda los 100 millones de dólares, así que va a tenerlo complicado para recuperarlos.

El aroma a macho ya no gusta. El fracaso de 'Los Mercenarios 4' no es solo la constatación de que la franquicia de Stallone, que ya era un vehículo nostálgico en 2010, ha disparado todas sus balas. Es también la prueba de que muchas de las viejas fírmulas del blockbuster ya no funcionan, y el cine con aroma de masculinidad al once ya no funciona. Por mucho que venga cubierto de nostalgia e ironía, y encabece el reparto Jason Statham -la encarnación moderna más taquillera, junto a Vin Diesel, del macho cinema de los ochenta-.

Vientos de cambio. Este descalabro inesperado nos permite mirar a los últimos meses en taquilla y advertir unas cuantas tendencias. Por una parte, determinadas cosas no fallan: el cine de terror, tanto de franquicias ('La monja II') como tiros aislados y seguros ('Smile', 'Háblame'), sigue rindiendo (extraordinariamente, dado que suelen ser películas de presupuestos muy modestos). Pero hay cosas que hasta hace poco dábamos por sentado y que quizás estén cambiando: por una parte, éxitos garantizados que ya no cuajan, y por otra, bombazos de taquilla inesperados.

No todo vale. Los éxitos que ya no están garantizados vienen de parte de algunas de las franquicias y géneros más populares de los últimos tiempos. Por una parte , el cine de superhéroes, cada vez más puesto en duda: aunque en Marvel aún tenemos que ver el primer y genuino fracaso de taquilla, apuestas como 'Quantumania' y 'Guerra secreta' han sido avisos para navegantes, y ante el posible rendimiento de 'The Marvels' están todas las dudas sobre la mesa. Y Warner y DC ya llevan encadenados unos cuantos descalabros ('Black Adam', 'Shazam!: La furia de los dioses', 'The Flash') que anuncian, quizás un repliegue del género.

Menos franquicias. La segunda idea que quizás deberíamos empezar a replantearnos es que solo las franquicias funcionan (y teniendo en cuenta lo sucedido con 'Indiana Jones y el Dial del Destino' o 'Fast X', está claro que no solo hablamos de superhéroes), viendo que los dos éxitos indiscutibles del año han sido 'Barbie' y 'Oppenheimer'. De acuerdo, 'Barbie' forma parte de una franquicia juguetera, pero estaremos de acuerdo en que no es ni la típica IP que pasa al cine ni posee el enfoque habitual para adaptar una línea de juguetes.

Números mareantes. 'Barbie' lleva desde principios de mes siendo la película más taquillera del año, y 'Oppenheimer' va camino de los mil millones de dólares de recaudación. Especialmente insólito (y esperanzador) es el caso de la película de Nolan, opiniones sobre su calidad aparte: es un biopic de tres horas lleno de diálogos sobre fusión nuclear y dilemas morales. Es cierto que el resto de las películas más taquilleras del año ('Super Mario Bros. La película', 'La Sirenita' o 'Guardianes de la Galaxia Vol. 30', entre otras) son franquicias y secuelas, pero no por ello el dato de Barbenheimer deja de ser interesante.

Casualidad o tendencia. ¿Es Barbenheimer (más el fracaso de 'Los Mercenarios 4' y los pinchazos de otras franquicias de éxito) una pista de lo que está por venir o un simple fenómeno aislado? Lo veremos en los próximos meses, aunque la perspectiva es tan emocionante como poco halagüeña, si atendemos a los recortes y conservadurismo en términos de riesgo para afrontar nuevos proyectos que se aloja en el nuevo gigante del audiovisual: las plataformas de streaming. Seguiremos cruzando los dedos.

