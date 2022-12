Las acciones de Disney van camino de caer hasta un punto nunca visto desde 1974, y la taquilla de 'Avatar' es responsable

Después de la diversión del fin de semana llegan las cifras de taquilla, y estas no han sido catastróficas, pero como ya anticipamos en su día, 'Avatar: El sentido del agua' necesita recaudaciones que vayan mucho más allá de lo simplemente pasable para obtener beneficios. Y las acciones de Disney han sido las primeras en notar los discretísimos resultados de la película en su primer fin de semana en China.

"Why so blue?" Un 4'77% han caído las acciones de la compañía, hasta un punto nunca visto desde marzo de 2020 (y casi igualando el record del precio más bajo por acción que marcaron en 2014, hace ya ocho años). Es decir, ha caído igualando el momento en el que la pandemia obligó a cerrar todas las salas de cine. Según MarketWatch, podemos estar a las puertas de la caída en el precio de las acciones más fuerte que ha vivido la compañía desde 1974.

En tiempos de recesión como los actuales, estas cifras pueden no querer decir gran cosa: es cierto que los analistas han recortado sus expectativas (casi un 20%, según el medio) para el futuro año fiscal, pero 'Avatar: El sentido del agua', pese a la relativa decepción, puede mejorar las expectativas. Es una época complicada, pero si alguien tiene el músculo financiero para capear el temporal, es Disney.

China, por qué tú. Las razones de estos resultados por debajo de lo esperado en China son variadas, pero quizás se esperaba más de la cuenta después de un tiempo, desde 2019, en el que las autoridades habían denegado constantemente el permiso para que las películas de Marvel se estrenaran en el país asiático. Y sobre todo, estaba la comparación con la primera 'Avatar', que recaudó 259 millones de dólares gracias, entre otras cosas, a que era la primera película estrenada en IMAX 3D en el país.

Las razones de esta floja recaudación las apunta Tony Chambers, jefe de distribución en cines de Disney en The Wall Street Journal: "El problema es que nadie quiere ir al cine, porque les han dicho que el COVID es extremadamente peligroso. Aunque los cines están abiertos, no hay muchas ganas de ir a ellos". Y no todos están abiertos: un 35% de las salas obedecían las estrictas normas de encierro del gobierno con una polémica política de COVID-Zero

Más problemas para Bob Iger. Son tiempos complicados para Disney, más allá de los problemas para el audiovisual en general y el negocio del streaming en particular (ya no se puede entender el cine sin tener en cuenta el importante papel que juegan las plataformas). Hace apenas un mes el CEO de la compañía Bob Chapel, tras solo dos años en el cargo, era despedido y sustituido por Bob Iger, responsable de algunos de los principales éxitos previos de la compañía.

El exceso de gastos de los últimos meses en el mandato de Chapek echaron por tierra un arranque prometedor y frenaron el aparente crecimiento sin límite de Disney+. Sus conflictos con personalidades importantes para Disney como Scarlett Johansson precipitaron una salida que dejan a la actual productora más poderosa del mundo en la cuerda floja. 'Avatar 2' iba a ser un salvavidas: habrá que ver si al final no se convierte en un lastre.