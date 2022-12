'Avatar: El sentido del agua' vence en taquilla pero no arrasa. Y la culpa la tiene China

La incógnita se ha despejado: aún es pronto para saber si la segunda parte de 'Avatar' va a ser el complicado éxito que esperan Disney o Cameron, porque para eso se tiene que convertir en una de las películas más taquilleras de la historia. Pero lo que podemos adelantar a tenor de las recaudaciones en taquilla del primer fin de semana es que, desde luego, no ha sido un fracaso.

Cientos de millones. La cifra exacta es impresionante: 434,5 millones de dólares de recaudación a nivel global, 134 de ellos en Estados Unidos. En España no le ha ido a la zaga: ha recaudado 7,3 millones de euros, lo que convierte a la película de Cameron en el mejor estreno desde 2019, es decir, desde antes de la pandemia. Este fin de semana han acudido al cine más de 1'2 millones de espectadores, lo que lo convierte en el mejor de todo 2022 en España. 'Avatar: El sentido del agua' tiene clarísimamente la culpa: el 84,6% de la taquilla en nuestro país ha sido debido al film de Cameron.

Lo recaudado en Estados Unidos dobla la cantidad que hizo la primera entrega en el mismo periodo. Y sin embargo, el resultado queda por debajo de las expectativas: Disney esperaba 175 millones en el mercado norteamericano y 525 en todo el mundo. No son cifras especialmente halagüeñas, pero como Cameron ha afirmado en más de una ocasión, esta es una carrera de largo recorrido: por ejemplo, es comparable su caso (y con recaudaciones muy similares) a la película más taquillera, de momento, del año: 'Top Gun: Maverick' arrancó con 125 millones y ha acabado con 718 de recaudación en Estados Unidos.

Hay causas del tropiezo. Algunos analistas que cita 'The New York Times' dan un buen motivo para esta recaudación sensiblemente más baja de lo esperado: la mayoría (62%) de la recaudación en Estados Unidos procede, según Disney, de salas especiales: IMAX y cines con capacidad para proyección en 3D. En este tipo de salas, los pases agotados han sido frecuentes. Por tanto, puede que muchos espectadores estén esperando a que esta primera oleada de asistentes remita para ir a verla. No olvidemos que con las vacaciones navideñas a la vuelta de la esquina, encontrar oportunidades para ir al cine es mucho más sencillo que durante el curso.

La exagerada duración también puede haber jugado en su contra en un momento dado, pero los analistas citados por el medio creen que este efecto se contrarrestará gracias a las críticas positivas que la película ha generado en Estados Unidos. En Europa los críticos (empezando por nosotros mismos y siguiendo por nuestros compañeros de 'Espinof' o 'Sensacine') han sido menos generosos, pero lo que está claro es que como dice Richard L. Gelfond, jefe de IMAX Corporation, "no es el tipo de película que puedes analizar mirando cómo ha ido el primer fin de semana"

El drama con China. Las cifras que realmente preocupan a Disney y Cameron son las de China. Se trata del segundo mercado cinematográfico más importante, y allí sí que podemos hablar de un descalabro: 57,1 millones de dólares de recaudación, cuando había previsiones de 120. El boca a boca no ha funcionado, porque en su primer día había ingresado 24 millones, que solo se habían doblado al llegar el domingo. Lo habitual cuando una película gusta es que al final del fin de semana los resultados cuadrupliquen o más los ingresos del primer día.

Son cifras que quedan muy lejos de hitos de Hollywood que arrasaron en China, como 'Vengadores: Endgame' (629 millones) o 'Fast and Furious 8' (390 millones), o incluso la 'Avatar' original, que batió un record en el país asiático en su día ingresando 203 millones de dólares (de hecho, fue la que disparó el interés de Hollywood en la taquilla china). No se trata de un fracaso aislado de 'Avatar 2', no obstante: películas como 'The Batman' (20 millones de dólares) o 'Minions: El origen de Gru' (37 millones) delatan una caída en el interés chino en el producto de Hollywood. Quizás estemos ante otro momento de giro radical en las tendencias de recaudación.