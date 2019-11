22 series que tienes a tu alcance este otoño y que merece la pena ver

El otoño ha llegado con unos modales que no dan ninguna gana de salir a la calle (mientras pueda evitarse, claro). Pero tenemos la solución: el necesario sofá y la ya histórica mantita (si es muy histórica te invitamos a que la sustituyas por una nueva) vuelven a estar en boga para sus buenos maratones de series. Hemos seleccionado algunas de las más notorias de entre todas las que hay disponibles este otoño.

Tenemos nuevas (en algunos casos, últimas) temporadas de series por todos conocidas, estrenos flamantes de otoño o de finales de verano, y algunas cosillas que se van a estrenar de aquí a finales de año, pero que ya tenemos más que apuntadas en la libreta de "obligatorias". Esta es nuestra selección de series imprescindibles para este otoño, tanto estrenos como nuevas temporadas.

Undone

Excelente experimento visual de dos de los creadores de la extraordinaria 'BoJack Horseman', donde se ha usado la técnica del rotoscopio de una manera creativa y sofisticada hasta extremos que pocas veces antes se había visto. Funciona como delirio lisérgico, pero también como comedia amarga con excelentes interpretaciones de Rosa Salazar y Bob Odenkirk. Y sobre todo, demuestra que en términos de animación no mainstream, aún hay mucho ahí fuera que puede sorprendernos.

Dónde la puedes ver: Amazon Prime Video

Rick y Morty

La cuarta temporada de 'Rick y Morty' llega algo después de que sus protagonistas hayan pasado de ser los héroes de una serie de animación de culto a todo un fenómeno de masas. Ahora, todo el mundo adora 'Rick y Morty', pero por lo que hemos podido ver de esta serie cuya cuarta temporada se emitirá dividida en dos (parte este año, parte el que viene) conserva toda la mala uva y la retranca meta para adultos que la convirtieron en uno de los emblemas de Adult Swim.

Dónde la puedes ver: HBO

Somos la ola

Basada en la aclamada y premiadísima película alemana de 2008 'La ola', esta serie de seis episodios actualiza la alegoría política que allí nos contaba un experimento social auténtico llevado a cabo en un entorno escolar y que se salía de madre. Aquí veremos cómo un recién llegado a un instituto recluta a unos inadaptados para que inicien una revolución en las calles.

Dónde la puedes ver: Netflix

Cómo vivir contigo mismo

Paul Rudd está sensacional en un delirio de desdoblamientos de cuerpo y mente, en pequeñas cápsulas cargadas de crítica cotidiana y algo de ciencia-ficción de baja intensidad. Un siniestro spa que clona a la gente, generando una versión mejor de uno mismo es el arranque de esta serie que, bajo una aparente capa de comedia inofensiva, se permite experimentos narrativos y sobre todo un recital de registros del mejor Rudd que hemos visto en mucho tiempo.

Dónde la puedes ver: Netflix

Limetown

El arranque de las series de Facebook es esta tensa producción de suspense protagonizada por Jessica Biel e inspirada en un excelente podcast de misterio de 2015. Compuesta por episodios de media hora que se estrenan de dos en dos cada semana en Facebook Watch de forma gratuíta, juega con la referencia al programa de radio original y cuenta cómo una periodista investiga la misteriosa desaparición de 300 habitantes de una comunidad científica de una ciudad de Tennessee.

Dónde la puedes ver: Facebook Watch

Batwoman

La primera serie de The CW que se adentra de lleno en el universo de Batman es esta producción que, estética y narrativamente, va a la par de otras series de la casa, como 'The Flash' o 'Arrow', pero cómo no podía ser de otro modo, subiendo los potenciómetros de lo siniestro. Aquí, Batman ha desaparecido y su prima vuelve a Gotham para coger el testigo superheroico, enfrentándose a una peligrosa psicópata con la que tiene un vínculo especial. Intrascendente pero muy efectiva, con una perfecta Ruby Rose como Batwoman, es idónea para calmar las ansias de héroes con orejas de murciélago.

Dónde la puedes ver: HBO

Watchmen

La secuela de Damon Lindelof del cómic de Alan Moore se está confirmando, semana a semana, capítulo a capítulo, como uno de los acontecimientos televisivos del momento. Supone un radical baño de realidad para todos aquellos malos lectores del tebeo original que tenían en un altar a Rorschach y pone en pie una obra comparable en complejidad y capacidad sugestiva a la obra de Moore. Una auténtica maravilla que se puede revisar una y otra vez.

Dónde la puedes ver: HBO

La materia oscura

La carrera por encontrar la próxima 'Juego de tronos' ha empezado y HBO lo intenta con esta adaptación del clásico de la literatura juvenil de Philip Pullman. Reparto de campanillas integrado por Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy y Lin-Manuel Miranda, para una intriga mágica que arranca con indiscutibles semejanzas con 'Harry Potter', pero que pronto se convierte en algo mucho más siniestro, con viajes a mundos paralelos, hechicería y huérfanos ateridos.

Dónde la puedes ver: HBO

See

Son asombrosos los palos que le están cayendo a esta serie de la recién nacida Apple TV+, que toma un tropo muy habitual de las ficciones post-apocalípticas de los últimos años, la de enfrentarse al fin del mundo con un sentido de menos, pero lo hace suyo y plantea un futuro creíble, asilvestrado y que, al menos en su arranque, rebosa ideas muy potentes. Absolutamente espectacular en lo visual, puede ser una de las series tapadas del año.

Dónde la puedes ver: Apple TV+

Pennyworth

Alfred Pennyworth es un ex militar de las SAS que forma una compañía de seguridad en Londres, y que acaba trabajando para un joven multimillonario, Thomas Wayne. En efecto, esta serie está centrada en el mayordomo de Batman cuando aún trabajaba para el padre del héroe. Buenas críticas para otra serie más basada en el bat-verso y sus personajes-satélite, que parece que ya hemos perdido el miedo.

Dónde la puedes ver: Starzplay

American Horror Story: 1984

Después de algunas temporadas que fueron disipando el interés del público, la nueva temporada de la serie creada por Ryan Murphy ha recuperado las buenas críticas de antaño con una temporada que rinde directa reverencia a los slashers en campamentos de la década de los ochenta. Metareferencial y llena de humor y violencia, la serie aún no ha finalizado, así que muy posiblemente aún le queden sorpresas en la manga, como desvelar si la elección del año 1984 es algo más que una referencia espaciotemporal.

Dónde la puedes ver: FOX

The Good Place

'The Good Place' se acaba y a esta cuarta y última temporada quizás le esté costando arrancar más que en otras ocasiones, pero mantiene intacto su humor afiladísimo, sus diálogos frenéticos y sus interpretaciones tronchantes. Puede que sea al mejor momento para dejarlo, ahora en todo lo alto, pero sea cual sea el final, ¡lo que está claro es que en cuanto acabe volvemos al primer episodio!

Dónde la puedes ver: Netflix

The Man in the High Castle

Y otra serie que nos deja en su cuarta temporada. Esta ucronía en la que los nazis vencieron en la Segunda Guerra Mundial y que se basa muy libremente en una novela de Philip K. Dick está asociada a los primeros pasos de Amazon Prime Video, y ha acabado convirtiéndose en una de sus series insignia. Aquí veremos cómo la Resistencia adquiere un poder nunca visto y cómo se abre definitivamente el portal a otro mundo para los nazis. Y veremos cómo cae la Estatua de la Libertad, claro. Arranca el 15 de noviembre.

Dónde la puedes ver: Amazon Prime Video

The Walking Dead

Los susurradores consiguieron renovar en la novena temporada una serie que sin duda acusaba un profundo cansancio hasta ese momento. El décimo año de esta producción que supuso el anticipo inmediatamente previo a la actual fiebre por las series afronta así el desafío de sobrevivir al vuelco de la última temporada, que también hizo bien en depurar su extensísimo reparto. Un año más de muertos andantes.

Dónde la puedes ver: Fox

Mr. Robot

Otra serie de culto que finaliza en su cuarta temporada, como 'The Good Place', aunque en esta ocasión más escorada hacia el thiller y el suspense. Recientemente hemos visto cómo se ha reconocido internacional y masivamente el extraño talento interpretativo de Rami Malek gracias a 'Bohemian Rhapsody', y aquí lo tenemos retomando su creación más memorable, el hacker Elliot, dispuesto a acabar con las oscuras corporaciones que mueven los hilos del capitalismo. Dada la afición del creador de la serie, Sam Esmail, a los giros de guión como sopapos, podemos esperar una buena traca final para su aventura.

Dónde la puedes ver: Movistar+

Castle Rock

Después de una primera temporada muy interesante pero algo dubitativa, la segunda entrega de la siniestra descripción de los lugares más oscuros del kingverso se centra en una especie de historia de origen de origen de Annie Wilkes, la fan entregada de 'Misery'. Con ello parece haber encontrado un ritmo más frenético y dispara el interés de esta serie que en cada temporada cuenta una historia independiente sobre el rico cosmos de ficción de Stephen King.

Dónde la puedes ver: Movistar+

Silicon Valley

Otra serie que llega a su fin, y además con una temporada inusualmente corta, de siete episodios. Con ella concluirán las peripecias de los informáticos multimillonarios de Pied Piper, y su propósito de crear una internet libre y de acceso universal. En su arranque la crítica a las grandes multinacionales de la tecnología parece más agresiva que nunca, con claras referencias a redes sociales y empresas conocidas por todos.

Dónde la puedes ver: HBO

Para toda la humanidad

Otra de las series clave de Apple TV+ presenta una premisa que tiene todo el sabor de los clásicos del subgénero de las historias alternativas: qué pasaría si los rusos hubieran llegado a la luna antes que los norteamericanos y la carrera especial continuara con los segundos intentando alcanzar a los primeros. A los mandos de esta historia que rinde homenaje a la NASA real y a la que nunca existió está Ronald D. Moore, responsable de 'Outlander'

Dónde la puedes ver: Apple TV+

(Des)encanto

Muchos espectadores echaron en cara a Matt Groeing que esta nueva creación con ambiente de fantasía heroica no tenía el carisma de sus clásicos 'Futurama' o 'Los Simpson'. Pero lo cierto es que no le falta encanto a esta historia de una princesa rebelde, un elfo tontaina y un demonio malintencionado que, más allá del gag rápido o la referencia entre guiños y codazos, se ha ido tomando su tiempo en desarrollar una ambientación memorable y unos personajes a los que es imposible no engancharse.

Dónde la puedes ver: Netflix

The Expanse

Es uno de los regresos más ansiados de la temporada: un tremendo cliffhanger al final de la tercera tanda de episodios y el anuncio de la cancelacion en SyFy dejó a los espectadores con el alma en vilo hasta que Amazon anunció que retomaría la serie basada en la saga literaria de James S.A. Corey. Con esta nueva temporada, además, se abren múltiples posibilidades para la hstoria: un portal abre el paso a millares de nuevos planetas y la humanidad se enfrenta a la posibilidad de explotar sus riquezas como nunca antes se había hecho. Esta nueva temporada está prevista para el 13 de diciembre.

Dónde la puedes ver: Amazon Prime Video

The Terror: Infamy

Bajo la cada vez más frecuente estructura (especialmente en series de terror) de una historia independiente por temporada, 'The Terror: Infamy' abandona los helados espejismos árticos de la primera tanda de episodios para llevarnos a la comunidad japonesa que vivía en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En ella, un inmigrante japonés de segunda generación se topa en un campo de internamiento con un ser que, a través del tiempo, visita a la comunidad japonesa de todo el mundo.

Dónde la puedes ver: AMC España

The Witcher

A finales de diciembre tendremos el esperadísimo estreno de la apuesta particular de Netflix para ocupar el espacio de 'Juego de tronos' en la categoría de las series de fantasía heroica de alto presupuesto. El resultado es una adaptación de los libros (más que de los popularísimos juegos) de Andrzej Sapkowski. Su protagonista, el imbatible Geralt de Rivia, es un cazador de monstruos que en esta tanda de aventuras estará interpretado por Henry Cavill y acompañado por una princesa y una hechicera igualmente aguerridas. Un éxito casi garantizado, y sí, la serie de la que hablará todo el mundo a finales de año.

Dónde la puedes ver: Netflix