13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Snake Eyes: El origen', 'Evangelion 3.0 + 1.0', 'Back 4 Blood' y mucho más

¿La ola de calor os está haciendo ver el fin de semana muy cuesta arriba? ¿No tenéis ganas de pisar la calle más tiempo del necesario pero, aún así, os apetece aprovechar el par de días libres que, con suerte, tenéis por delante? No hay problema, aquí estoy para cubriros la espalda con una ronda de recomendaciones con las que disfrutar en el salón de casa delante del ventilador —si la factura de la luz lo permite—.

'Snake Eyes: El origen'

Sí, ya he sé que he dicho que no os haría moveros de vuestros dulces hogares, pero como férreo defensor de la gran pantalla que soy, no podía perder la oportunidad de recomendaros ir al cine. En una semana sin franquicias de las grandes ligas, los 'G.I. Joe' ocupan el foco de atención de los estrenos de cartelera con 'Snake Eyes'; un largometraje de orígenes dirigido por Robert Schewntke —'Red', 'El capitán'—que promete una buena dosis de acción sin pretensiones a través de un guión con el piloto automático y con la participación de una Samara Weaving a la que siempre da gusto ver.

Ya en cines

'Beckett'

Pasando al entretenimiento doméstico, la primera opción que os traigo tiene forma de largometraje, se titula 'Beckett' y sumerge a John David Washington —'Tenet'— y Alicia Vikander '—Tomb Raider'— en un thriller político-conspiranoico ambientado en Grecia bajo la batuta del italiano Ferdinando Cito Filomarino. Tensión, alguna que que otra set piece interesante y un regustillo a 'El Fugitivo' que, seguro, satisfará a más de uno.

'¿Qué pasaría si...?'

¿Ya habéis terminado con 'Loki' y tenéis ganas de más Universo Marvel en vena? No hay problema, porque la gente de Disney+ sigue volcada en lanzarnos contenido marvelita a discreción, esta vez bajo la forma de serie animada. Por el momento sólo está disponible el primer episodio (desde el miércoles pasado, de hecho), pero a nadie le amarga ver a la encantadora Peggy Carter convertida en la Capitana America por la obra y magia del multiverso.

'Nuevo sabor a cereza'

Dentro del fandom del terror catódico, Nick Antosca puede que sea uno de los nombres más venerados de la actualidad. No es para menos si tenemos en cuenta que es la mente responsable de la excepcional —al menos en sus tres primeras temporadas— 'Channel Zero'. En su nueva serie se ha aliado con Lenore Zion para zambullirse en los años 90 siguiendo las aventuras y desventuras sobrenaturales de una aspirante a directora de cine. Horror lynchiano, estilazo audiovisual y una radiografía del show business que merece toda nuestra atención.

'Zombie Detective'

Recientemente descubrí el mundo del K-Drama con esa maravilla titulada 'Crash Landing on You', y en la selección de hoy también he decidido incluir una serie coreana, pero mucho menos empalagosa y con girito sobrenatural. Se titula 'Zombie Detective', esta protagonizada por Choi Jin-hyuk —que también aparece en la sorprendente 'Rugal'—, y sigue, con un agradable tono de comedia de terror, las andanzas de un zombi amnésico que trata de averiguar cómo ha llegado a esa condición asumiendo el rol de detective privado. Yo no necesito más que esa premisa para estar muy a bordo.

'Star Trek: Lower Decks' (T2)

Desde que iniciase su andanza televisiva en la década de los 60, el universo 'Star Trek' se ha expandido de las más diversas formas y en formatos de lo más variopintos, pero pocos tan divertidos como el ofrecido en 'Star Trek: Lower Decks'. A partir del día 11 podéis disfrutar en Amazon Prime Video de su segunda temporada, que continuará observando cómo la tripulación de la U.S.S. Cerritos se las apaña para superar el día a día en la Flota Estelar. Diversión, comedia y amor por la franquicia en píldoras de veinte minutos.

'Monster Hunter: Leyendas del gremio'

Siguiendo con las adaptaciones animadas animación basadas en franquicias, no podemos dejar pasar por alto 'Leyendas del gremio'; un largometraje —de una hora clavada— en el que Steve Yamamoto se introduce en el universo de la popular saga de videojuegos 'Monster Hunter' para contarnos la historia de Aiden, un joven cazador que lucha para salvar su aldea del ataque de un dragón en un mundo en el que monstruos y humanos se ven obligados a convivir en un equilibrio que puede romperse en cualquier momento.

'Guardianes de la noche: Tren infinito'

Uno de los grandes bombazos de la temporada cinematográfica 2021 ha sido 'Guardianes de la noche: Tren infinito'. Después de pulverizar récords de taquilla en medio mundo, desbancando a 'El viaje de Chihiro' de Hayao Miyazaki y convirtiéndose en el primer anime en llegar al número 1 en EE.UU. desde 1999, esta secuela del anime 'Kimetsu no Yaiba' aterriza en PVOD en varias plataformas de streaming con un espectáculo en clave shonen para enmarcar.

Disponible en PVOD en Filmin y Movistar+

'Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time'

A estas alturas poco queda por decir de 'Neon Geneis Evangelion' —yo la descubrí hace cosa de un par de meses y aún continúo obsesionado—. Después de la serie original, Hideaki Anno se puso manos a la obra con un reboot dividido en cuatro largometrajes conocido como 'Rebuild of Evangelion' y hoy, catorce años después de su inicio, al fin podemos ver su esperada conclusión. Dos horas y media que, con un poco de suerte, os darán todas las respuestas que estáis esperando —o no—.

'Grandes Tesoros Marvel. La Cosa y otras historias'

Para la recomendación comiquera de la semana vamos a ponernos clasicotes, a retroceder unas cuantas décadas y a rememorar algunas de las mejores aventuras del bueno de Ben Grimm en un nuevo tomo de 'Grandes Tesoros Marvel'. En esta ocasión, tras Thor, Estela Plateada y Loki, le ha tocado a La Cosa unirse a la colección en 144 páginas que recuperan varios números de Marvel Fanfare, Los Cuatro Fantásticos o Iron Man.

'Rebel Galaxy'

Vamos a ir encarando la recta final de nuestra lista semanal, con una buena dosis de videojuegos gratuitos que pasan, como de costumbre, por el lanzamiento semanal de la Epic Games Store. En esta ocasión el juego gratis que podemos llevarnos a la saca es 'Rebel Galaxy'; un título que, aunque tenga unos cuantos años a sus espaldas, ofrece una aventura espacial con mecánicas de RPG, combate espacial, investigación, comercio, gestión de alianzas... Un pozo sin fondo de horas en las que no hay cabida para el aburrimiento.

'Back 4 Blood' (Beta abierta)

Puede que uno de los videojuegos que más miradas captaron durante la última presentación de Microsoft en el marco del E3 2021 fue 'Back 4 Blood'. El sucesor espiritual del divertidísimo 'Left 4 Dead' parece haber dado de nuevo en el clavo para sacar lo mejor del shooter cooperativo, y ahora **podemos comprobarlo por nosotros mismos con su beta abierta, que llega después del éxito de la prueba **early access****. Podéis matar zombis y criaturas varias en compañía hasta el 16 de este mes en Steam, Epic Games Store, PlayStation y Xbox.

Beta abierta disponible en Steam, en la Epic Games Store, en PlayStation y en Xbox hasta el 16 de agosto

'PayDay 2'

Y para terminar, otro de los grandes shooters cooperativos que, pese a haber cumplido ya los ocho años en el mercado, continúa dando bastante guerra. Este es 'PayDay 2'; el título de Overkill Software en el que se nos invita a ponernos en la piel de un equipo de atracadores profesionales para llevar a cabo misiones que no tienen nada que envidiar a lo que vimos en la 'Heat' de Michael Mann. Si queréis echarle el guante, podéis catarlo de forma gratuita en Steam hasta el próximo día 16.