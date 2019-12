Huawei P30 Pro, iPhone 11, OnePlus 7T Pro y muchas ofertas en ordenadores e informática: Cazando Gangas

Consola Xbox One X de 1TB + The Division 2 por 329 euros en Amazon, y también rebajada aunque quedándose en 337 euros en Fnac. Es la consola más potente que tiene actualmente Microsoft, con 1 TB de almacenamiento y el juego incluido.

También sigue en oferta el pack Xbox One X con LEGO y Forza Horizon 4 , que en Amazon está por 337 euros y en El Corte Inglés por 349 euros. Es la consola Xbox One X con el juego completo Forza Horizon 4 con la expansión Lego Speed Champions.

PS4 Slim de 1 TB con tres juegos, que son Uncharted 4, The Last of Us Remastered y Horizon Zero Dawn, está por 299,95 euros en eBay. El mismo pack pero en Amazon sube hasta los 319 euros.