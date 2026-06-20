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Simulador de vuelo secreto de Google Earth: cómo entrar en este juego para sobrevolar cualquier parte del mundo

¿Quieres sobrevolar gratis cualquier parte del mundo desde el navegador? Google Earth tiene un simulador de vuelo escondido con el que podrás hacerlo.

Simulador Earth
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Yúbal Fernández

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Vamos a explicarte cómo acceder al videojuego secreto de Google Earth, un simulador de vuelo con el que podrás sobrevolar cualquier parte del mundo. Se trata de un modo vuelo que hasta hace poco era exclusivo de la versión para escritorio, pero que ahora también puedes utilizar en la versión web.

Para que puedas explorarlo, vamos a decirte paso a paso cómo entrar en este modo a través de la versión web de Google Earth. Luego, los controles del juego son bastante sencillos, podrás jugar con el ratón o con las teclas direccionales de tu teclado.

Modo vuelo en Google Earth

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página de Google Earth, con la dirección earth.google.com. A veces puede salir una pantalla de inicio en vez de los mapas. Si es así, pulsa en Explorar Earth, y accederás directamente a la web de los mapas.

Barra

Ahora, tienes que pulsar en el botón de la flecha hacia abajo de la barra superior. Es el que aparece a la derecha del todo, y que sirve para mostrar la barra de menú de Google Earth.

Simulador de vuelo

Una vez se muestre la barra de herramientas en la parte superior, tienes que pulsar en la pestaña de Herramientas. Esto abrirá un menú desplegable con varias opciones, y en él debes pulsar en la opción de Simulador de vuelo.

Simulador

Y ya está, con esto abrirás el simulador de vuelo, y ya puedes empezar a sobrevolar la zona que quieras. Recuerda que el simulador se abrirá en la zona que estés explorando dentro de los mapas, por lo que lo recomendable es primero ir a la zona que quieres sobrevolar y luego abrirlo.

Cómo ver mapas de interiores en Google Maps, y poder navegar entre distintos pisos de un edificio
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Cómo ver mapas de interiores en Google Maps, y poder navegar entre distintos pisos de un edificio

Aquí, el juego tiene unos controles que se pueden descontrolar fácilmente si nunca lo has usado. Solo recuerda que puedes estrellarte, y que si pasa esto simplemente te dirá que puedes volver a empezar.

En Xataka Basics | Cómo tener bajados los mapas de tu zona en tu Android o iPhone y poder usarlos sin conexión a Internet

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