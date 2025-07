Beta pública de iOS 26: qué es, cuándo llega, ventajas y riesgos y cómo instalarla cuando sea lanzada

Vamos a explicarte todo lo que necesitas saber sobre la próxima beta pública de iOS 26, la próxima versión del sistema operativo de los iPhone. iOS 26 es el nombre de lo que hubiera sido iOS 18, solo que Apple ha decidido cambiarle el nombre para que coincida con el año durante el que vas a usar la versión.

Vamos a empezar diciéndote qué es exactamente una beta pública, y los riesgos y ventajas que tiene el instalarla. Después, te diremos cuándo se espera que llegue, y terminaremos diciéndote cómo puedes instalarla.

Qué es la beta pública de iOS 26

Cuando se presenta una nueva versión de sus sistemas operativos, Apple no la lanza directamente para todos los usuarios. Primero utiliza unas versiones beta, versiones todavía sin terminar de iOS que los desarrolladores y usuarios que quieran pueden empezar a probar.

El objetivo de estas versiones beta es que los usuarios que lo prueben encuentren y reporten errores, y que así puedan ir dándole los últimos toques con un feedback real de personas que lo están utilizando en el día a día.

Porque a lo mejor a quienes están desarrollando iOS no se les ocurre hacer una cosa concreta que da error, y por eso es bueno tener a miles de personas haciendo pruebas y encontrándose con los problemas. De esta, cuando llegue la versión final ya se habrán solucionado casi todos estos problemas, y será estable y segura para utilizar en el día a día.

Apple tiene dos niveles de versiones beta. Primero llegó la beta para desarrolladores de iOS 26, una para la que hace falta descargar unos certificados si quieres poder instalarla. Su objetivo no es tanto encontrar errores como que los desarrolladores puedan empezar a probar sus aplicaciones en la futura versión del sistema operativo, y así hacer lo necesario para adaptarlas y que funcionen bien.

Y después de la beta para desarrolladores, que llegó en junio, el siguiente paso es instalar la beta pública. Se le llama pública porque cualquier usuario va a poder instalarla en su iPhone y probarla. Estas betas están ya algo más depuradas, no tienen tantos errores, pero todavía tiene muchos y por eso es importante que los usuarios que quieran puedan acceder y encontrar así bugs y fallos que puedan ser solucionados.

La beta pública tendrá varias versiones, cada una de ellas con mejoras en la optimización y solución de errores. Y así, tras varias versiones en septiembre llegará la versión final, la actualización que se instalará en todos los iPhone después de varias semanas y meses de pruebas entre los betatesters.

Cuándo llega la beta pública de iOS 26

La beta para desarrolladores llegó el pasado 10 de junio, y en los últimos años las betas públicas han ido llegando a mediados de julio. En los dos años anteriores llegó el 13 y 16 de julio, por lo que muchas personas se están preguntando por qué a 17 de julio todavía no ha llegado en 2025.

La cosa es que, según las últimas filtraciones, parece que Apple va a retrasar una semana el lanzamiento de esta beta. El famoso periodista Mark Gurman, conocido por sus fuentes dentro de Apple, indica que la fecha elegida podría ser alrededor del 23 de julio.

Al parecer, así como el año pasado Apple lanzó una nueva versión con iOS en la que muchas versiones llegaron meses después, en este caso todo debería llegar a la vez. En las últimas semanas, en las betas para desarrolladores estamos viendo varias modificaciones en la novedad estrella, el diseño del Liquid Glass, reduciendo la transparencia inicial. Oficialmente no se ha dicho nada, pero quizá el retraso tenga que ver con intentar trabajar esto un poco más.

En cualquiera de los casos, todo apunta a que la semana que viene llegará la beta pública, y que por lo tanto quien quiera ya podrá empezar a probar el nuevo iOS 26.

Ventajas y desventajas de la beta pública

La ventaja de probar la beta pública de iOS 26 es que puedes empezar a probar las nuevas funciones antes que los demás. Apple ha rediseñado por completo la interfaz de iOS, y si tienes ganas de empezar a probar esto este tipo de betas te permitirán hacerlo dos meses antes de que le llegue a los demás.

La desventaja es que son versiones de iOS todavía inestables, con bugs y sin optimizar. Es posible que encuentres errores aquí y allá, que haya cierres inesperados, y sobre todo que la batería se consuma más rápido de lo normal debido a que todavía tienen que ir optimizando el sistema.

Quienes han probado las betas para desarrolladores aseguran que iOS 26 ya está bastante maduro, pero es normal que en las primeras betas públicas todavía haya fallos. Luego, cada determinado tiempo irán llegando nuevas versiones que solucionen problemas y mejoren el rendimiento.

Si no puedes esperar, adelante, puedes saltar a la beta pública cuando llegue. Si no puedes esperar pero necesitas que tu iPhone sea lo más estable posible y no consuma más de lo normal, quizá sea mejor esperar un mes, a que tras una o dos actualizaciones de la beta pública ya esté más madura y optimizada. Y si no, a mediados de septiembre llegará la versión final.

Cómo instalar la beta pública de iOS 26

Cuando llegue la beta pública, tendrás que entrar en la página web del programa Beta de Apple. Una vez dentro, inicia sesión y pulsa en el botón Inscribirse que verás en azul debajo de la introducción. Al hacerlo indicarás que quieres apuntarte para poder probar betas de los sistemas operativos de Apple. Tendrás que iniciar sesión con la cuenta de Apple que utilices en tu iPhone.

Una vez lo hagas, entra en los Ajustes de tu iPhone y pulsa en el apartado General. Una vez dentro, pulsa en la sección Actualización de software, el mismo sitio donde descargas las actualizaciones normales.

Ahora, dentro de Actualización de software, en la parte de arriba verás que puedes activar la opción de Actualizaciones beta. Es una opción que se va a quedar siempre aquí mientras estés en el programa, y cuando pulses en ella podrás elegir la opción de iOS 26 Public Beta. Cuando selecciones la opción, al reiniciar el iPhone vuelve a buscar actualizaciones del sistema operativo y ya te saldrán las betas para instalar.

Imagen de portada | Ricardo Aguilar

