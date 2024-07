Ayudas para comprar bicicletas eléctricas 2024: cómo solicitar, requisitos y pasos del Plan Cambia 360

Vamos a explicarte qué necesitas para pedir las ayudas para comprar bicicletas eléctricas con el Plan Cambia 360, una serie de ayudas que varias comunidades están sacando adelante. Se trata de unas ayudas que llevan unos años ofreciéndose, y que ha vuelto a renovarse en 2024.

Estas ayudas dependen de cada comunidad autónoma, y de momento ha comenzado a ofrecerlas el ayuntamiento de Madrid, pero es de esperar que haya más localidades que las ofrezcan.

En estos aspectos, las cuantías pueden variar dependiendo de cada región. En Madrid las ayudas por bicicletas eléctricas pueden son de 600 euros, pero puede haber otras que son un poco diferentes. En cualquier caso, nosotros vamos a intentar darte los datos genéricos de las ayudas, para que puedas tenerlas en cuenta.

Este artículo lo iremos actualizando según haya más comunidades autónomas y ayuntamientos que se unan a las ayudas.

Qué son estas ayudas

Estamos en medio de una transición energética, y estas ayudas están destinadas a conseguir que tengamos medios de transporte menos contaminantes dentro de nuestras ciudades. Por eso, esta ayuda fomenta sobre todo la compra de bicicletas eléctricas.

Estas no son bicis que avanzan solas pedaleando por ti, ya que en este caso serían consideradas como ciclomotores. Se trata de bicicletas con pedaleo asistido. Esto quiere decir que seguirás teniendo que pedalear, pero que costará menos hacerlo porque su motor te ayudará.

Estas ayudas suponen una subvención para incentivar la compra y el uso de este tipo de vehículos. No son de nivel nacional, sino que hay varias ciudades en España que las ofrecen. Pero lamentablemente, al no ser ayudas nacionales, la mayoría de ciudades y comunidades autónomas no las ofrecen.

Requisitos de las ayudas

Aunque los requisitos para estas ayudas pueden cambiar dependiendo de cada comunidad autónoma y sus convocatorias, lo primero que debes saber es que son para bicicletas eléctricas, esas que tienen un sistema de pedaleo asistido. De la misma manera, también hay ayudas para kits de electrificación de bicicletas.

En algunos casos, las convocatorias pueden tener otros requisitos añadidos, como por ejemplo el que no sobrepasen una potencia máxima o que no se superen determinadas velocidades por los pedaleos asistidos. Las cantidades también dependen de cada comunidad, y será diferentes en cada una de ellas.

También has de saber que las ayudas se destinan a personas físicas que sean residentes de la Comunidad Autónoma o ciudad que que esté ofreciendo las ayudas y donde se vayan a presentar las solicitudes. En algunos casos, también puede haber ayudas específicas pensadas para Pymes y autónomos.

Cómo solicitar las ayudas

Aunque puede haber cambios en algunas Comunidades Autónomas, el proceso para solicitar las ayudas suele ser sencillo. De hecho, quien compra la bici eléctrica no tiene que hacer nada, ni papeleos ni nada.

Lo único que tienes que hacer es comprar la bicicleta en un establecimiento adherido al plan. En estos planes, en cada Comunidad Autónoma hay una serie de establecimientos específicos que se han unido a la iniciativa, y en ellos deberías ver una pegatina o indicador que anuncie que forman parte del plan.

Una vez hecho esto, el establecimiento será el que se encargue de todo, y como cliente solo tendrás que comprar la bicicleta. Cuando lo hagas, ya estará con el descuento de la ayuda aplicado al precio final. En el caso de Madrid, las bicicletas de pedaleo asistido tienen un descuento del 50%, hasta llegar a un máximo de 600 euros.

