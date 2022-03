Guía de compra de bicicletas eléctricas de montaña: mejores recomendaciones para elegir y 13 modelos para todos los bolsillos

Si lo tuyo es salirte del asfalto y echarte al barro con la bici, una bicicleta eléctrica de montaña es una gran opción para disfrutar de tu deporte haciendo que las cuestas no pesen tanto en las piernas. En esta guía de compra de bicicletas eléctricas de montaña te ayudamos a elegir tu modelo ideal y te proponemos algunas candidatas interesantes en función de tu presupuesto y uso.

Antes de empezar: normas y legislación

Una bicicleta eléctrica de montaña es una mountain bike con un motor de asistencia al pedaleo, o lo que es lo mismo, que ayuda al movimiento cuando pedaleas. No es un acelerador al que "dar gas" para movernos, matiz importante como veremos. Esta ayuda resulta muy útil para rutas exigentes o más largas de lo habitual, o para personas que por edad o estado físico o salud estén limitados para disfrutar de la experiencia con una MTB tradicional.

Ten en cuenta que sea eléctrica o no, en bicicleta es obligatorio del casco en vías interurbanas y carreteras y que no puedes circular por las aceras. Asimismo no está de más recordar que debes conocer el código de circulación, las señales de tráfico y respetarlas.

Las bicicletas eléctricas disponen de batería y motor, encargados de proporcionar asistencia al pedaleo. Y aquí es donde hay legislación específica. Lo primero es que las bicicletas eléctricas deben estar homologadas por el Ministerio de Industria, según norma UNE-EN 15194:2009, en este sentido, mucho ojo con comprar de importación.

Las bicicletas de Pedaleo asistido o EPAC se definen como

"bicicletas con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear"

¿Qué pasa si el motor supera los 250W o no se detiene la asistencia al pedaleo al alcanzar los 25 km/h? Es el caso de las powered cycles o las speed ebikes. En ese caso son asimilables como ciclomotores, lo que supone tener que matricularlos, contratar un seguro y disponer de una licencia para su conducción.

Cómo elegir una buena bicicleta eléctrica de montaña

Ya hemos visto en el punto anterior que una mountain bike eléctrica es una bicicleta con asistencia al pedaleo con una potencia media del motor de hasta 250W.

Cuando pedaleamos, un sensor colocado en el pedalier activa el sistema hasta que alcanzamos los 25 km/h, momento en el que se desactiva. Este sistema consta además del motor y batería anteriormente mencionados, un panel de control con pantalla (instalada en el manillar) y un circuito electrónico.

A partir de aquí, vamos a desgranar qué es importante a la hora de elegir una bicicleta de montaña eléctrica y que no vas a encontrar en un modelo tradicional.

Torque del motor (Nm), referido al par de torsión. Cuanto mayor sea, más capacidad de aceleración tendrá la bici, por lo que la asistencia al pedaleo será más convincente.

Batería y autonomía. En la ficha técnica de la bici encontraremos la capacidad de la batería expresada en vatios/hora (Wh). Cuanto más alta, más autonomía puedes esperar, aunque claro, también depende de otros factores, tanto internos (el peso de la bici o el torque) como externos (nuestro peso, conducción, desnivel del terreno, etc.). Los fabricantes también ofrecen datos orientativos de autonomía.

Las bicicletas eléctricas de montaña no son baratas. De hecho, lo normal es que se muevan en una horquilla entre los 2.000 y los 6.000 euros, alcanzando incluso los 10.000 euros.

Eso sí, dentro del concepto E-MTB hay diferentes segmentos entre las que encontramos opciones más asequible. No obstante, considera también comprar un modelo de segunda mano.

A la hora de clasificarlas puedes encontrar varias vertientes:

Según su intensidad de uso : en e-MTB ligeras (más ligeras y urbanas, pero con menor par motor y autonomía), e-MTB todoterreno (versátiles y suficientes para el usuario medio) y para los usuarios más experimentados y exigentes, las e-MTB Power.

Según la modalidad : XC, trail, All Mountain, enduro o descenso.

Según su suspensión, en rígidas, semirígidas y con doble suspensión, siendo estas últimas las más ambiciosas para la práctica deportiva.

Mountain bike eléctricas: modelos destacados

Teniendo en cuenta que este es un artículo destinado a practicantes de este deporte principiantes o aficionados y buscando la simplicidad, os proponemos una selección de bicicletas eléctricas de montaña con buena relación calidad precio en función de su suspensión, si bien la horquilla más popular son las de suspensión simple o doble.

Rígidas

Las bicicletas eléctricas de montaña rígidas son un híbrido entre una MTB y una bicicleta urbana, en algunos casos aproximándose a los modelos de travesía. Son recomendables para usuarios que van a moverse por caminos y terrenos irregulares. Así, están orientadas para rutas menos técnicas.

La F.lli Schiano E-Light (679 euros) es una bicicleta eléctrica apta tanto para caminos como para ciudad, con cinco modos de asistencia al pedaleo y velocidad máxima de 25 km/hora gracias a su motor de 250W. Cuenta con detalles muy útiles para uso urbano, como su sillín Selle Royal, caballete, luces y guardabarros.

La Pure Flux One (1199 euros) es una bicicleta eléctrica ligera (17,5 kg), con frenos de disco y neumáticos Maxxis Overdrive Excel con gran agarre.

Eléctricamente modesta en prestaciones, integra un motor de 250W que ofrece un torque de 35 Nm, 3 modos de asistencia y velocidad máxima de 25 km/h. Con un original sistema de colocación de la batería en el botellín, que puede extraerse, ofrece una autonomía de hasta 40 km.

Semirígidas

Las bicicletas eléctricas de montaña semirígidas cuentan con suspensión delantera y destacan por servir un poco para todo, incluidos caminos estrechos y moderadamente empinados o campo a través, aunque se quedan cortas en los escenarios más extremos. Son habituales para senderismo o cross-country.

Para quien busque un modelo sencillo y asequible para simplemente recibir una ayudita cuando va por caminos de vez en cuando, esta ESKUTE (934 euros), con horquilla de aleación de aluminio, frenos de disco, ruedas de 27,5" y elementos útiles para el escenario urbano como las luces y el guardabarros.

Con motor brushless de 250W y batería de 36 V/12,5 Ah oculta en el marco que alcanza hasta 70 km.

Dentro de la gama de entrada de las bicis eléctricas, esta Moma (1299 euros) destaca por su relación prestaciones coste para un escenario de uso básico.

Disponible en tres tallas, con frenos de disco hidráulicos, cambios Shimano altus y cuadro de aluminio, sus prestaciones eléctricas destacan especialmente por las cifras de autonomía, alcanzando hasta 120 km. Eso sí, su motor brushless de 250w ofrece un par motor de 55nm bastante limitado pero útil en escenarios poco exigentes.

Otro modelo interesante para uso básico en el segmento de entrada es la Youin You-Ride Everest (1299 euros), con aleación de cuadro de aluminio, cambio Shimano de 21 velocidades, frenos de disco, ruedas de 29" y carga máxima de 120 kg.

Respecto a su propuesta eléctrica, integra un motor eléctrico de 250 W que permite alcanzar una velocidad máxima asistida de 25 km/h y una batería de litio de LG con una autonomía teórica máxima de 70 km. Como la batería es extraíble, puedes llevártela para cargarla (le cuesta unas 6 horas)

La Megamo Raidon 10 (1999 euros) ofrece un conjunto equilibrado mecánico y eléctrico, con una batería integrada en el cuadro de 36v - 14 Ah (504 Wh) y un motor de 250W con par motor de 80Nm. Con frenos de disco hidraúlicos, ruedas de 29 pulgadas y cambios Shimano Altus 9s

Doble suspensión

Si lo tuyo es hacer camino al pedalear y practicas este deporte con frecuencia, entonces apuesta por una bicicleta eléctrica de montaña con doble suspensión.

Son las que tienen mayor capacidad para adaptarse a terrenos con gran desnivel y dificultad técnica. En estos modelos prima la estabilidad a la velocidad, destacando por su par motor y batería, cuadros más grandes, refuerzos extra. Indicadas para trail o enduro.

La barcelonesa Legend ETNA Smart 10 (2099 euros) es una original e-MTB con doble suspensión plegable, para que puedas recogerla o llevarla más cómodamente en el coche.

Con ruedas de 27,5", frenos hidráulicos, cambio de 30 velocidades y doble suspensión (rockshox + Shimano), su propuesta eléctrica es bastante modesta.

Así, cuenta con 4 niveles de pedaleo asistido gracias a su motor de 250W con torque de 40 Nm y batería integrada en el cuadro Sanyo-Panasonic (36V 10,4A - h374 Wh) con autonomía hasta 80 km. Ojo porque existe una versión con motor de 500W cuyo uso no está permitido en vía pública (sin certificado de aprobación EN15194).

La GIANT STANCE E+ 2 (3699 euros) es una E-MTB polivalente apta para descensos técnicos y trails a precio moderado para ser de una marca tan reputada. Así, cuenta con ruedas de 29", cambios Shimano Deore y frenos de disco hidráulico.

En cuanto al conjunto eléctrico, equipa un motor SyncDrive Sport con par 70Nm y 6 modos de asistencia y una batería EnergyPak Smart 500Wh capaz de alcanzar 180 km. Con ANT+ para conectar dispositivos y registrar tu rendimiento.

La Orbea WILD FS H30 (4999 euros) es una equilibrada bici todoterreno equipada con un cuadro aluminio, freno de disco hidráulico Shimano M420, ruedas de 29", transmisión Shimano XT M8100 de 12 velocidades.

Respecto a sus especificaciones eléctricas, integra una batería BOSCH Powertube 500Wh con hasta 80 km de alcance y un sistema motor Bosch Performance Line CX que genera un par máximo de 85 Nm.

La BH Ilynx Race Carbon (5999 euros) es una bicicleta para quienes practican MTB con asiduidad y buscan ligereza y buena autonomía para rutas largas y moderadamente técnicas.

Dispone de un cuadro de carbono, transmisión Shimano Deore/XT de 12 velocidades, motor integrado en el cuadro BH 2ESMAG silencioso de 250W y pr motor de 65 Nm y batería de 540Wh para hasta 130 km de autonomía.

La Specialized Levo Alloy 2022 (6300 euros) es una bicicleta eléctrica de montaña que destaca por su equilibrio entre potencia, conducción y autonomía para entusiastas de este deporte que lo practican con asiduidad. Con motor Turbo Full Power y unos ambiciosos 90Nm de par y una batería de 500 Wh, ambos totalmente integrados. Con ANT + y Bluetooth

Bonus extra: fat bikes

Damos una vuelta de tuerca más para quienes buscan la experiencia más extrema: descensos, rutas con nieve o arena, barrancos, pedregales... En estos escenarios es necesario contar además con unas buenas llantas, resistencias extra y un neumático grueso con gran agarre.

Un ejemplo asequible para uso ocasional es esta Moma Bikes E-FATBIKE 26"PRO (1499 euros), con frenos de disco hidraúlico, cuadro de aluminio, cambio Shimano Altus 8v y doble suspensión. En cuanto a sus ruedas, son de 26" de 4 pulgadas y cuentan con unas llantas de aluminio de doble pared RIM XTREAM.

Respecto a su conjunto eléctrico, monta un motor Brushless de 250W con par de 55 Nm y una batería integrada y extraíble de (48V 13Ah - 624Wh) con autonomía de hasta 120 km.

