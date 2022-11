Android Auto 8.5 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Varios días después de la llegada de su versión beta, Google ya ha lanzado la versión pública y estable de Android Auto 8.5. Esto quiere decir que la versión está disponible ya para todos los usuarios, y ya puedes descargarla para mantener la aplicación al día. No esperes novedades, aunque siempre viene con mejoras de estabilidad y soluciones de problemas.

En este artículo, vamos a recordarte las novedades que incluye esta nueva versión de este sistema operativo para utilizar en la consola del coche tras conectarlo al móvil. Y también te diremos qué puedes hacer en el caso de que quieras actualizar manualmente. Es muy sencillo por ser la versión pública.

Novedades de Android Auto 8.5

Como viene siendo habitual en las últimas versiones de este sistema operativo, Android Auto 8.5 siguen sin llegar novedades que vayan a cambiar tu experiencia de uso. Vamos, que no tienes nuevas funciones en la aplicación, y no notarás ningún tipo de cambio después de actualizar.

Pero eso no quiere decir que no haya cambiado nada, simplemente que las novedades de Android Auto van por dentro, en forma de cambios en el código con el que abrir camino a próximas novedades y afinar el funcionamiento de la aplicación para que no de fallos mientras conduces.

Debes tener en cuenta que en las actualizaciones de Android Auto, Google siempre prioriza la optimización de la aplicación, y que su estabilidad es más importante que las nuevas versiones. En esta nueva versión, como en las anteriores, también se añaden y optimizan compatibilidades para nuevos modelos de automóvil.

Otro de los cambios que van introduciéndose por dentro es el de mejorar el código de Coolwalk, la nueva interfaz de la aplicación que Google está preparando. Aquí, debes saber que Coolwalk está empezando a activarse en algunos dispositivos, aunque todavía queda mucho recorrido hasta que salga de Estados Unidos y empiece a llegarnos a los demás.

Actualiza a Android Auto 8.5

Tras la llegada de su nueva versión estable, puedes descargar fácilmente Android Auto 8.5 a través de Google Play. Por lo tanto, solo tienes que entrar en la tienda de aplicaciones que tengas en tu móvil y buscar actualizaciones de apps, y entre ellas te aparecerá la de Android Auto. También puedes esperar a que sea la propia Google Play, la tienda de aplicaciones, la que lo actualice automáticamente

Y en el caso de que lo prefieras, también puedes descargar la actualización de forma manual instalándola desde APKMirror. En esta web, sólo tienes que elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.