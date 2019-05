Los Tesla ahora pueden autodiagnosticarse, pedir piezas e incluso llamar a la grúa antes de que el coche se pare

A principios de año, Elon Musk comentó que para este primer trimestre de 2019 "mejorar los servicios son nuestra prioridad número uno". Y en esa dirección está orientada la última función que ha llegado a los coches Tesla. Ahora, los vehículos de la compañía pueden diagnosticarse a ellos mismos y detectar posibles fallos. Pero la solución de Tesla no se queda ahí, ya que además de detectar el problema también pueden solicitar automáticamente las piezas necesarias para su reparación.

La medida se enmarca dentro de la estrategia de Tesla de automatizar procesos relacionados con los servicios, en este caso los de reparación. Hace unos meses, Tesla también anunció que sus vehículos podrían llamar a una grúa o vehículo de remolque automáticamente, incluso antes que el coche se llegue a parar.

Anteriormente, el sistema de detección de problemas de Tesla dejaba en manos de los conductores el poder cancelar la solicitud de ayuda, pero Tesla quiere que los servicios de emergencia y reparación sean automáticos. De hecho, uno de los problemas que se encontraron era que en muchas ocasiones los servicios de reparación no estaban disponibles.

Al ser el propio coche Tesla quien se encarga de solicitar la reparación, puede consultar automáticamente la disponibilidad de todos los servicios y ordenar la pieza o servicio en aquel lugar más cercano, con mejor disponibilidad o con el taller establecido por nosotros.

Cars sometimes develop faults, all makes of car. But a car that self-diagnoses and issue, pre-orders the necessary parts, then lets you know, well that is both cool and incredibly efficient!



Thanks to @MP3Mike on TMC for the image (source unknown) pic.twitter.com/Wdhz7fb00n