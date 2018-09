SEAT Tarraco, así es por dentro el SEAT que quiere ganar la guerra de los SUVs

SEAT ha dado a conocer su tercer SUV, tras el Ateca y el Arona. Se trata del SEAT Tarraco, un coche con hasta siete asientos que se convierte en el coche insignia del fabricante español perteneciente al grupo Volkswagen. El nuevo SUV llegará a los concesionarios a comienzos del 2019 y nos muestra la dirección que seguirá el diseño SEAT para sus futuros vehículos.

Para la presentación, SEAT nos ha invitado precisamente a Tarragona, ciudad que da nombre al vehículo. Allí hemos podido conocer de cerca el último modelo de SEAT, nos hemos subido para conocer los sistemas de navegación y las mejoras de seguridad y aquí os explicamos las nuevas tecnologías que incorpora el SEAT Tarraco, diseñado y desarrollado en España aunque producido en Alemania.

Faros LED y control dinámico del chasis

El SEAT Tarraco es un SUV con versiones de cinco o siete plazas donde se han incorporado muchas de las últimas tecnologías del Grupo Volkswagen. Entre ellas tenemos nuevas medidas de seguridad, mejoras en el sistema de navegación y la utilización de la arquitectura de la plataforma MBQ A+ caracterizada por su gran distancia entre ejes y también utilizada en la línea de Wolfsburgo para producir el Tiguan.

Una vez dentro, el espacio es amplio, el maletero admite hasta 760 litros en su versión de siete plazas y tanto el volante como los mandos tienen muy buenos acabados, unos que están disponibles en dos niveles, el Style y el Xcellence. Por otro lado, el asiento del conductor es eléctrico y dispone de función de memoria para mejorar el confort.

SEAT ofrece una configuración del control dinámico de chasis (DCC) que permite al conductor ajustar el volante pero también que el sistema identifique nuestro estilo de conducción y se adapte a él. SEAT quiere conseguir un buen equilibrio entre la comodidad de conducción y la sensación de aceleración. Para ello el DCC puede cambiar los ajustes de forma automática en función del estilo de cada conductor y adaptarse al terreno por el que se circula. Para configurarlo manualmente tenemos una pequeña rueda situada cerca del manillar con seis posiciones diferentes.

El control dinámico de chasis permite al SEAT Tarraco identificar el estilo de conducción y ajustarse a él para mantener el equilibrio entre comodidad y arranque.

A nivel de diseño contamos con faros 100% LED, tanto en el interior como en el exterior. Y aunque ahora ocupan una posición más profunda, se sigue manteniendo su forma triangular. En la parte trasera la iluminación también es LED y tenemos pilotos automáticos.

SEAT ha comunicado que el nuevo diseño irá llegando al resto de modelos. Y ya nos emplazan a dentro de seis meses, donde presentarán el siguiente coche para ampliar su catálogo.

Sistema 4Drive de tracción y futuro modelo híbrido enchufable

SEAT sigue apostando por los coches diésel, pero anuncia que habrá un modelo híbrido enchufable para más adelante.

De momento tenemos dos tipos de motor; gasolina y diésel. Pero SEAT ha anunciado que en un futuro, ya bien entrado 2019, se comercializará un modelo híbrido enchufable. No han apostado esta vez por los sistemas CNG de gas biometano, un tipo de propulsión ecológica con mucho potencial que SEAT está probando en modelos como el León pero no se dispone de la infraestructura necesaria para lanzarlo a gran escala junto al SEAT Tarraco.

Pese a todo, Luca de Meo, presidente de SEAT, ha comentado que el fabricante va a seguir invirtiendo en los coches diésel, sobre todo con las importantes mejoras que han llegado con Euro 6 y llegarán con Euro 7.

Todos los motores son de inyección directa, turbocomprensor y tecnología Start&Stop con 150 y 190CV. En diésel el modelo de 190 CV viene con cambio automático. La versión más potente en gasolina TSI viene con cambio DSG de siete velocidades y sistema 4Drive de tracción total. Una tracción sobre cuatro ruedas que permite al Tarraco superar terreno montañoso, pendientes de hasta el 70% e inclinaciones laterales del 85%.

Asistentes de seguridad y reconocimiento de lo que ocurre en la carretera

El SEAT Tarraco es un vehículo cuyas novedades se centran en la seguridad. Aquí se añaden varias mejoras que estarán disponibles de serie en los mercados europeos como pueden ser el asistente de cambio involuntario de carril que nos mantiene en nuestro camino si detecta que nos salimos de la línea o el asistente de frenada automática de emergencia Front Assist capaz de reconocer peatones o ciclistas. Un asistente que avisa al conductor si detecta que hay inactividad e incluso puede frenar suavemente para que el conductor reaccione.

Otras funciones de seguridad son el sistema de detector de ángulo muerto, asistente de atascos Traffic Jam Assist, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero adaptativo (ACC) o el encendido automático de luces.

El SEAT Tarraco incluye múltiples sistemas de seguridad heredados de Volkswagen como el asistente de frenada capaz de reconocer peatones o un sistema de detección de volcado que desbloquea las puertas y avisa automáticamente a emergencias.

Adicionalmente, el SEAT Tarraco incluye 'eCall', un sistema de llamada de emergencia automática. Un método con el que SEAT agilizará la asistencia en carretera y llamará automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente. También se incorpora el sistema Rollover Assist, que desbloquea las puertas, para el motor y activa también la llamada de emergencia en caso de un hipotético vuelco. Son una serie de medidas que no tienen porqué activarse nunca, pero también se pueden usar de forma manual.

Sistema compatible con Alexa y detección de gestos

La conducción del SEAT Tarraco se puede visualizar en el cuadro de mandos Digital Cockpit de SEAT, con un tamaño de 10,25 pulgadas. Además tenemos una consola central con una pantalla de ocho pulgadas táctil y el sistema de navegación 'Navi Plus'. El diseño de los menús es bastante simple y aunque se puede controlar desde la pantalla táctil e incluso con comandos de voz, SEAT también ha añadido botones físicos cerca para evitar distracciones.

Como novedad, este último añade por primera vez la función de control gestual con el que pasando la mano frente a la pantalla podremos controlarla, un mecanismo que ya vimos en modelos de su marca hermana como los Volkswagen e-Golf y Touareg y que todavía tiene bastante recorrido para que funcione de manera fluida.

El sistema de navegación cuenta con un panel táctil de ocho pulgadas que podremos controlar haciendo gestos con la mano frente a la pantalla.

Aquí no encontramos grandes novedades respecto al resto de modelos de SEAT. Tenemos compatibilidad con FullLink para conectar el móvil, Android Auto, CarPlay y viene con la aplicación Shazam preinstalada a través de la aplicación SEAT DriveApp. También es compatible con Amazon Alexa, sin embargo al no estar disponible en España no hemos podido probarlo. Sí nos aseguran que en el momento en que el asistente inteligende Amazon esté en español, se permitirá utilizarlo en el SEAT Tarraco.

Como detalle del gusto de SEAT por las nuevas tecnologías, el SEAT Tarraco incluye un cargador inalámbrico bajo el salpicadero donde poder dejar el móvil, siempre que sea compatible, y cargarlo sin necesidad de enchufarlo en los puertos USB que añade.

"La presentación del SEAT Tarraco forma parte de la inversión de 3.300 millones de euros entre 2015 y 2019 en el futuro de la compañía." según Luca de Meo. El presidente de SEAT ha declarado que el Tarraco pretende posicionarse en el segmento premium de los SUV como los Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan o el Skoda Kodiaq. Las previsiones de ventas son que se convierta en el quinto modelo de SEAT más vendido. Un campo, el de los SUV, cuyas estimaciones apuntan a que crecerán un 40% hasta 2025.

