"O soplas o el coche no arranca": Seat lleva el control parental al coche con su concepto León Cristóbal

La movilidad, el coche autónomo y las nuevas tecnologías que dan alas al concepto del coche como servicio ocupan un buen lugar en el Mobile World Congress de este año. Y Seat, compañía cuya base está en Barcelona, no ha querido desaprovechar el momento. El fabricante ha mostrado su concepto de restricciones para conductores con la versión Cristóbal de su Seat León.

La razón de ser de esta aplicación de restricciones es simple: mientras el coche autónomo no llegue a ser parte de nuestra vida cotidiana, las negligencias humanas seguirán siendo la causa de aproximadamente un 80% de los accidentes de automóvil. Así que el concepto de Seat León Cristóbal está ahí para limitar todos los factores que causen esas negligencias.

Seat León Cristóbal: límites en la conducción para reducir el riesgo de negligencia al mínimo

El Seat León Cristóbal viene con una "dashcam" y varios accesorios más para poner límites al conductor.

Esto se consigue gracias a un coche equipado con cámara frontal (o dashcam), varios sensores en partes clave del vehículo e incluso un alcoholímetro integrado. Todo se gestiona mediante una aplicación móvil con la que el propietario del vehículo puede limitarle ciertos aspectos a otra persona. Situaciones adecuadas para eso pueden ser padres que dejen el coche familiar a sus hijos, o responsables de una empresa que cedan un coche al empleado que tenga que ir a algún sitio.

El responsable del coche puede marcar, desde la aplicación móvil, la zona por la que el coche debería circular. Si sale de ahí, se manda un aviso y se pueden aplicar límites.

Con la aplicación puedes aplicar límites como trazar una zona en un mapa para que, en el caso que el conductor salga de ella, el móvil te avise. Y no sólo eso: puedes incluso aplicar restricciones para que si se sale de la zona delimitada la música se apague o se imponga un límite de velocidad máxima de conducción. En otras palabras: hacer que la conducción sea más incómoda y "obligar" en cierto modo a que el conductor vuelva a su zona delimitada. Por supuesto, el propietario puede cambiar la zona permitida de conducción desde el móvil en todo momento.

Todos esos controles también se pueden aplicar por separado. Puedes simplemente hacer que el coche nunca pase de cierta velocidad esté donde esté, o que no pueda escuchar música si tenemos un caso de distracción en la carretera para buscar una canción específica. El control de alcoholemia que el coche lleva integrado también actúa como límite: el Seat León Cristóbal puede no encenderse a menos que el conductor sople. Y si sopla y el control da más que 0.0, el coche se puede bloquear. Los de Seat lo dejan claro en su expositor: nada de conducir si has bebido.

La ruta que el coche haga puede verse en todo momento desde el smartphone del responsable, incluyendo alertas de los momentos en los que haya habido algún comportamiento brusco.

El GPS del Seat León Cristóbal también puede informar de la ruta que ha escogido el conductor con un mapa, marcando todos aquellos puntos en los que ha habido algún comportamiento brusco como un giro de volante o un frenazo. El propietario también puede saber en todo momento todos aquellos momentos en los que el conductor se ha pasado de la velocidad permitida.

Útil hasta para las aseguradoras... en cuanto la ley se adapte

El apartado 'caja negra' de la aplicación' puede llegar a ser útil incluso para las aseguradoras una vez las regulaciones legales se adapten.

La guinda la pone un apartado llamado "Caja negra" en la que se registra todo lo que la dashcam frontal ha grabado, añadiendo información como la aceleración, el frenado o la distancia a la que el coche ha estado en el radar. Esto no sólo puede servir para informar al propietario del vehículo, sino que también puede ser útil para las aseguradoras. De todos modos, al mismo tiempo que Seat nos demuestra las capacidades de esto también nos dice que falta que la ley regule este tipo de avances para que realmente se puedan aprovechar incluso para juicios.

Con el León Cristóbal, Seat espera poder salvar vidas durante la época en la que estamos: la época en la que estamos viendo todas las ventajas que nos van a ofrecer los coches autónomos mientras sabemos que vamos a tener que esperar todavía unos años para verla.

