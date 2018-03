"Nuestras prioridades: conectividad, coche eléctrico y coche autónomo, en ese orden", Luca de Meo (presidente de SEAT)

SEAT ha estado bastante presente en el Mobile World Congress de este año. Ha presentado la integración de sus coches con Shazam y Alexa y ha mostrado conceptos interesantes como el León Cristóbal que toman prestada la idea de los controles parentales y la aplican al automóvil.

Ya hemos podido hablar de todas estas novedades con Matthias Rabe, vicepresidente de I+D en SEAT, y ahora toca escuchar la opinión directa del presidente de la compañía Luca de Meo. Con él hemos hablado de su presencia en el Mobile y de los planes de futuro que hay para SEAT.

"Seremos uno de los grandes jugadores del mercado de los coches eléctricos"

Háblanos un poco de vuestra estrategia principal a nivel tecnológico. ¿Cómo os veis en el mercado? ¿Cómo creéis que os diferenciáis de otros fabricantes? ¿Cómo os veis en este punto y de aquí a cinco años? Vemos cómo todo va hacia el coche autónomo y/o eléctrico y no vemos que en SEAT hayáis cogido esa dirección.

Ahora mismo tenemos bastante claras nuestras prioridades: conectividad, coche eléctrico y coche autónomo en este orden. A nivel de conectividad, diseño e integración de aplicaciones, creo que en dos años hemos empezado a ser un jugador importante en el mercado. Compañías como Audi o Porsche vienen a mirar lo que hacemos. Y eso nos llena de orgullo, porque es una señal de que lo estamos haciendo bien. De todos modos, queda mucho trabajo por hacer.

En cuanto al coche eléctrico, nos vamos a aprovechar de las plataformas que el grupo Volkswagen está desarrollando. Es toda una oportunidad para una empresa como SEAT, porque con nuestro tamaño nunca podríamos desarrollar una plataforma a este nivel como lo está haciendo el grupo para después compartirla con otras marcas como Skoda. Saldremos al mercado con un producto en 2020.

Cuando esto pase, nadie nos va a hacer las preguntas que nos has hecho porque seremos uno de los grandes jugadores del mercado de los coches eléctricos. Hay también una dimensión industrial respecto a esto: España es el segundo fabricante europeo de coches, y el grupo VolksWagen juega un papel en esto. Tenemos que empujar el progreso, y habrá que llevar la tecnología eléctrica a la industria española.

En cuanto al coche autónomo: hace unos años no me lo creía mucho. Pero ahora veo la ventaja especialmente por un tema de seguridad. Si puedo salvar una vida, ya vale la pena. Es un poco el ejercicio que hacemos con el León Cristóbal. A nivel de negocio, en torno a las plataformas de movilidad, la posibilidad de mover coches de un sitio a otro allá donde los necesites, o el no tener que aparcar... me ha convencido de que esto podría ser la clave para hacer este tipo de cambio.

No creo que el gran qué de esto sea el que te ahorres conducir, sino la posibilidad de poder rebajar el precio de la movilidad privada y reutilizar los coches. Sabemos muy bien que la tecnología existe: hay coches que se mueven solos. Pero hay tantos problemas que tenemos que resolver a nivel de regulaciones, leyes e infraestructuras que es un proceso que tenemos que acompañar.

Yo me he comprometido con las autoridades a unirme con otras compañías para hacer que Barcelona se pueda posicionar como la ciudad española donde se experimente el 5G. Todavía es algo que está en proceso ya que es como un concurso, como un pitch que hacemos. Pero ya hemos informado de nuestra disponibilidad y creo que tenemos motivos para creer que tenemos ventajas frente a otras ciudades.

Cuando te refieres a 5G te refieres a esa red aplicada a vehículos o a algo más general?

A vehículos. Quizás podríamos tener un prototipo de coche conectado a redes 5G en el próximo Mobile World Congress 2019. Vamos de la mano con otras empresas, nos hemos abierto a pequeñas startups... para vencer los retos que tenemos necesitamos cortar los sectores. Hablamos con operadoras, seguros, bancos, sistemas de pagos... ahora eso es una práctica normal en SEAT pero hace sólo dos años era algo que hacía que me mirasen como si estuviera loco.

Estamos reorganizando la empresa, integrando patrocinadores importantes, comprando y acelerando startups, ayudando, estableciendo contactos... es otra manera de trabajar. Y no conozco lo suficiente a los competidores, pero en el grupo Volkswagen ya vamos bastante por delante.

Hemos comentado conectividad, coche eléctrico y coche autónomo en este orden concreto. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué la movilidad está antepuesta a coche eléctrico o coche autónomo? Y una vez resolvamos el problema de la movilidad, ¿cuál sería el próximo punto tecnológico a abordar?

¡No sé como solucionar los tres! [Se ríe] El tema de la conectividad es como pasar del iPod al iPhone. En el momento que tu integras un hardware en un entorno digital, empiezas a crear conexiones con el cliente. Hay que recordar que la industria del automóvil ha sobrevivido más de 100 años sin tener un contacto directo con sus clientes. Esto en el mundo tecnológico sería impensable.

Hoy no tenemos un contacto directo con el cliente, simplemente está ahí. Ni con el cliente, ni con las infraestructuras, ni con otros coches... pero en cuanto conectas todos esos elementos obtienes miles de millones de transacciones. Y donde hay transacciones, hay negocio. Y no sé si la transacción A va a tener más valor que la transacción B, ni tampoco sé si voy a poder controlar un 5% de las transacciones y el resto de lo lleva Google, o me llevo el 50% pero compartiéndolo con Cisco Systems... pero cuando conectemos el coche aprenderemos qué hay ahí. Cuál es el valor para el cliente.

El tema del coche eléctrico es muy sencillo: CO2. Tenemos unos objetivos, y sin tener coches con batería no podemos lograrlos. Y en el tercer orden, el coche autónomo... digamos que no depende mucho de nosotros. Depende de cómo se oriente el contexto. Si tengo que enfocar mis recursos escasos en un tema, voy a hacerlo en aquél donde sea capaz de controlar el juego. Hay estudiantes universitarios que te hacen coches autónomos, pero ¿cómo puedes integrarlos? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se decide la ética del algoritmo? No tenemos la última palabra.

Si quieres buscar un cuarto objetivo, te diría que la inteligencia artificial puede tener un papel en el mundo del automóvil creando una relación entre el conductor y el producto. Hoy tenemos una lógica que nos dice que si un coche alcanza la antigüedad de un año, su valor se reduce un 20%. Y si alcanza los tres años, cuesta un 40% menos. Pero un coche que tengo y utilizo mucho ha cogido mucha información y esa información o experiencia tiene un valor... el modelo de negocio aquí es fascinante.

¿Llegaría a compensar el envejecimiento del hardware?

Yo creo que en algunos casos, cuando vas a tener una plataforma de movilidad, la prioridad número uno es bajar el peso de los assets. Creo que en el futuro vamos a ver coches especializados para funciones específicas. la ingeniería va a adaptarse, de la misma forma con la que se preparan los motores de los aviones para hacer distancias específicas. El valor del coche se apoyará más en el software y la experiencia que le den los datos que no en el el vehículo físico.

