"En 2025 habrá de un 11% a un 25% de coches eléctricos": Matthias Rabe, VP de Investigación y Desarrollo en Seat

Ya no es raro ver compañías tecnológicas en el Mobile World Congress. La movilidad del futuro ha entrado fuerte en una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, y hemos visto ejemplos como el concepto Leon Cristóbal de Seat que lo demuestran. Y precisamente a raíz de esto hemos tenido la oportunidad de hablar con Matthias Rabe, vicepresidente de I+D en Seat.

Rabe, alemán que reside desde hace siete años en Barcelona, saltó al grupo VolksWagen en 1988 tras obtener un doctorado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Aachen. Allí llegó a encargarse de todo el departamento de Investigación y Desarrollo de la marca alemana hasta que en 2003 saltó a Seat para hacer lo mismo. Veamos qué es lo que está logrando con este fabricante.

Las iniciativas de Seat: Alexa, Shazam, XMOBA y 5G

Un poco de contexto de la mano de los últimos anuncios de Seat durante el Mobile World Congress: la marca ha presentado novedades como la integración de sus coches con Alexa y Shazam a partir de abril, y una nueva empresa bajo el paraguas de Seat llamada XMOBA con la que experimentará con aplicaciones enfocadas en utilizar el coche como servicio. Respiro, la compañía de car sharing que Seat compró hace pocos días, ha entrado también en ese paraguas.

Luca de Meo, CEO de Seat, nos ha comentado que la marca "ha sufrido para alcanzar una posición privilegiada" desde hace años. Ahora que se mezclan tantas cartas, el ejecutivo opina que es un buen momento para poner las cartas encima de la mesa. Con XMOBA esperan atraer a talento en su cuerpo de desarrolladores al mismo tiempo que esperan haber apostado correctamente.

Además, Seat también ha colaborado con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar la ciudad condal como un laboratorio en el que se probará la conectividad 5G relacionada con los vehículos. La marca valora, sobre todo, que el coche esté conectado. Más incluso que el hecho de que sea eléctrico o autónomo.

Para Matthias Rabe, hay que estar oblogatoriamente presentes en lo que él califica como "la disrupción más grande de la historia en el automóvil". Valora Seat como una marca joven, pero con la oportunidad que le da tener los recursos de Volkswagen detrás. Veamos qué es lo que nos puede decir al respecto.

"Venderemos coches eléctricos dentro de un año"

La innovación en motor parece ir en tres direcciones: coche eléctrico, autónomo y coche como servicio al estilo de compañías como Car2Go. ¿Piensa que SEAT debe entrar en alguno, va tarde o lo deja para otras ramas del grupo?

Queremos estar presentes en estas tres direcciones que me comentas. Tendremos vehículos 100% eléctricos en un año y contaremos con una gama de híbridos y eléctricos hacia 2020. Creemos en la conducción autónoma, sobre todo en áreas urbanas. Es ahí donde un coche que se conduzca sólo tiene sentido, pudiendo ser compartido por varias personas. La situación ideal es que el propio coche venga a buscarte y luego te ahorre la tarea de aparcar.

Queremos estar al frente de esta disrupción. Y para conseguirlo no puedes simplemente estar atento a lo que hacen otras empresas, hay que ser activos. La ventaja aquí para Seat es que, formando parte del grupo Volkswagen, tiene toda su tecnología a disposición. Y eso es una buena ventaja a nivel competitivo. Seat puede no tener que invertir fuerte en desarrollar tecnologías de conducción autónoma, pero contará con todos los avances hechos por Volkswagen.

Además, con lo que hemos revelado con iniciativas como Justmoove, también buscamos estar en el frente del coche como servicio. En definitiva, estamos trabajando de lleno en esas tres direcciones.

A nivel técnico podríamos tener coches completamente autónomos en uno o dos años, pero hay que dejar pasar más tiempo para que alcancen niveles de seguridad aceptables"

El sueño de todo el mundo es ese preciado nivel 5 de autonomía en los coches. ¿Lo ves muy lejos o crees que habrá una explosión de este tipo de conducción dentro de pocos años?

Llegará, eso seguro. Como ingeniero estoy seguro de ello. A nivel técnico podría hacerse en uno o dos años. Pero para que alcance niveles de seguridad aceptables tiene que pasar más tiempo... unos cinco años diría yo. El coche tiene que ser capaz de tomar decisiones ante anomalías, y para eso hay que dejar pasar más años.

Ahora mismo ver taxis híbridos en ciudades como Barcelona se ha convertido en algo muy típico. ¿Crees que el coche eléctrico se impondrá a los motores de combustión? ¿Cuántos años cree que pasarán hasta que eso ocurra?

Te digo con seguridad que tendremos una mezcla de coches híbridos y eléctricos interesante dentro de diez o quince años. Las expectativas son que tendremos de un 11% a un 25% de coches eléctricos en 2025, y no hablo de expectativas de Seat sino de números que predicen muchas agencias especializadas.

"Tendremos de un 11% a un 25% de coches eléctricos en 2025"

En cuanto al caso particular de Seat y Volkswagen, creemos que también nos moveremos por esa área. También contamos con tener vehículos híbridos que puedan depender únicamente de su parte eléctrica para hacer los trayectos del día a día sin pasarse de unos 50 kilómetros. Y además con la seguridad que ofrecen poder pasar a depender de un motor de combustión. Pero es que 50, 60, 70 kilómetros ya es distancia suficiente para que la gente se convenza de que con el tiempo puede pasarse a vehículos eléctricos.

Ahora bien: creemos en el surgir del vehículo eléctrico, pero la energía usada para cargar esos coches tiene que ser también limpia. Si nos compramos un vehículo eléctrico pero lo cargamos con energía que se ha generado con carbón, no habremos resuelto nada. Tenemos que contar con suficientes recursos limpios par generar energía y con la suficiente cantidad de estaciones de carga.

¿Qué opinas de las medidas que están tomando ayuntamientos como el de Barcelona, que etiquetan los coches dependiendo de su nivel de contaminación y ponen fechas límite a todos aquellos que contaminan más para que no entren en la zona metropolitana?

Por una parte, no creo que esté bien que de repente dejemos a algunos conductores sin la posibilidad de entrar en ciertas zonas sólo porque no se puedan permitir adquirir un coche más moderno y que contamine menos. No se trata de sólo mirar qué tipo de combustible usan, hay que mirar el nivel de tecnología que tienen esos coches.

"Hay que potenciar las innovaciones pero de un modo con el que puedas llevarte los consumidores contigo"

Y como responsable de tecnología, si quieres hablar de disrupción, si quieres potenciar los coches que no contaminen, tienes que potenciar las innovaciones pero de un modo con el que puedas llevarte a todos los usuarios contigo. No dejando a parte de ellos atrás por una simple cuestión de dinero.

Ahí el coche compartido puede ofrecer posibilidades, porque quien no pueda comprarse un coche para él solo podrá utilizar algún servicio con el que los coches se aprovechen mejor aunque no tengan motores completamente limpios. Es un buen ejemplo de cómo puedes progresar sin tener que tocar el motor.

