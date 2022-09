TikTok ya no se conforma con ser solo TikTok: acaba de incluir una funcionalidad calcada a BeReal

TikTok ha anunciado una nueva función que es literalmente un clon de BeReal, la aplicación del momento que está creciendo y haciéndose popular gracias a su peculiar mecánica: permite publicar una foto una vez al día y en un momento aleatorio.

La red social propiedad del gigante chino ByteDance estrena “TikTok Now” y lo presenta como “una experiencia diaria de fotos y videos para compartir sus momentos más auténticos con las personas que más nos importan”, según un comunicado de prensa.

Cómo funciona TikTok Now, el clon de BeReal

TikTok Now funciona casi exactamente de la misma manera que BeReal. Si eres usuario de esta red social recibirás una notificación diaria que te invitará a capturar un vídeo de 10 segundos o una foto estática usando la cámara frontal y trasera de tu dispositivo.

Al igual que BeReal, la notificación llegará en un momento aleatorio, es decir, no podrás publicar en el momento que quieras. Para ello tendrás las otras posibilidades que brinda TikTok de publicaciones estándar con Cámara, Story, Plantillas, etc.

La compañía explica que durante las próximas semanas experimentará con esta función en Estados Unidos y en otras regiones. En el caso de España, TikTok Now estará integrado dentro de la aplicación TikTok. Los usuarios encontrarán el botón “Now” en la pestaña inferior.

Pero no será la única alternativa. ByteDance explica, además, que publicará una aplicación independiente llamada TikTok Now. Cabe señalar que como se trata de un despliegue gradual puede que la nueva función no esté disponible de inmediato para todos los usuarios.

Copiar funciones entre redes sociales para ganar usuarios se ha convertido en norma. Por mencionar algunos ejemplos, en su momento Instagram adoptó Stories tomando como "ejemplo" a Snapchat. Lo mismo hizo con Reels con sus ojos puestos en TikTok.

La popularidad de BeReal, que aunque nos promete una experiencia más auténtica nos hace más dependientes del móvil, también ha despertado el interés de Meta. La compañía de Zuckerberg también está preparando su propio clon para Instagram.

