Me han clonado el perfil de Instagram para crear una cuenta +18 con mis fotos y pedir dinero como en Onlyfans

Eligen las fotos más llamativas de tu perfil de Instagram, crean una cuenta fake con el mismo nombre y enlazan a una web para mayores de 18 años donde poder acceder bajo suscripción a contenido pornográfico supuestamente subido por ti. Es la nueva oleada de suplantación de identidad, basada en el fenómeno OnlyFans de pagar por acceder a contenido erótico.

Todo lo que colgamos públicamente en redes sociales es susceptible de ser mostrado en otros sitios sin nuestro conocimiento y fuera de nuestro control. Es lo que ocurre en este caso, donde se están utilizando las fotos de usuarios de Instagram, mayoritariamente chicas, para engañar a otros y hacerles creer que se han abierto un perfil similar al que hay en páginas como OnlyFans.

"Pornocuentas" falsas basadas en tu perfil de Instagram

"Estaba por ponerme a estudiar y empezaron a llegarme notificaciones al teléfono. Como estaba concentrada no quise ir a verlo, hasta que me llamó la atención la gran cantidad de mensajes que estaban entrando. Entro a mi WhatsApp y chats de Instagram y veo que muchos amigos y conocidos me compartían este perfil preguntándome si estaba al tanto de él", nos explica una usuaria afectada.

Se trata solo de uno de los múltiples casos que se pueden encontrar en redes sociales, donde es fácil encontrar usuarios que denuncian que su perfil de Instagram ha sido clonado. Y en ocasiones donde también han aprovechado sus imágenes para enlazar a una de estas páginas con contenido para adultos.

De la noche a la mañana, decenas de chicas han visto como les han creado perfiles 'fake' de Instagram que aprovechan sus fotos para atraer usuarios hacia supuestos "OnlyFans" abiertos por ellas.

"Yo no lo podía ver porque me había bloqueado, pero les pedí que me enviasen capturas de pantalla. El perfil de Instagram tenía de foto de perfil la misma que yo tengo en mi cuenta y en la descripción colocó un link indicando que esa era mi supuesta página con contenido para mayores de 18 años", nos describe.

Captura de uno de los perfiles clonados de Instagram, con enlace a la web +18.

Estos perfiles 'fake' de Instagram no suelen alcanzar mucha repercusión, pero se han dado casos de usuarios populares en Instagram, donde el perfil clonado consigue atraer cientos de sus seguidores debido a que es difícil a simple vista diferenciar el copiado del original.

La situación la explica Pablo Duchement, profesor y perito judicial, quien denuncia públicamente que en las últimas semanas ha recibido la denuncia de decenas de chicas españolas a quienes les han clonado su perfil de Instagram, con un nombre extremadamente parecido al suyo y cuyas fotos de perfil ha servido para crear "pornocuentas" de pago en páginas web de suscripción.

#AlertaCiberDelincuencia



A lo largo de esta tarde me ha llegado unas 5 solicitudes de chicas españolas a las que han clonado su perfil de IG y con cuyas fotos de perfil han creado pornocuentas de pago en una WEB de subscr.



Atentas, chicas. Si os está ocurriendo, dadme un toque. — P. Duchement🍏 (@PDuchement) January 7, 2021

En respuesta a Xataka, Duchement explica que una de las usuarias que presentó denuncia vio como su perfil de Instagram fue clonado y consiguió que centenares de usuarios visitasen el perfil de la página para adultos.

En ese perfil +18, ya bloqueado, se podía encontrar una imagen de la usuaria, algunas de sus fotos de Instagram y un vídeo de una chica masturbándose, pero donde no se veía la cara. El objetivo es hacer creer que la persona afectada es quien aparece en el vídeo y que si deciden suscribirse podrán ver más contenido para adultos, supuestamente subidos por la persona a quien le han robado las fotos de su perfil.

En las páginas +18, muchas de ellas creadas por Wix y al estilo OnlyFans, se ve el nombre de las afectadas, varias de sus fotos y un vídeo erótico señuelo para hacer creer que hay más contenido.

La página para adultos es "del estilo Onlyfans", aunque no se trata directamente de ese portal. Según explica Duchement, se trata de webs habitualmente creadas con Wix y "seguramente ubicadas en Europa del Este". Unas páginas centradas en pornografía amateur que imitan el sistema de suscripción de Onlyfans.

"Esta chica me llama e intenta presentar denuncia, pero el Guardia Civil no se entera. Pues no sabe ni siquiera qué es Onlyfans al no tener conocimiento de tecnología", comenta el perito. "¿Entonces eres tú la del vídeo?", le preguntaron a la chica. Al responder que no, el policía contestó que no pasaba nada, obviando la suplantación digital y el daño a su imagen.

Captura del perfil fake +18 creado a partir de la cuenta de Instagram.

"La verdad es que me preocupa, no me gusta que la gente me vea relacionada con este tipo de páginas. Se nota perfectamente cómo se pueden generar dinero con las mujeres como objeto de consumo, utilizaron fotos mías que son completamente normales para crear un perfil de este tipo", denuncia una de las usuarias afectadas.

Cualquier foto en bikini o donde se vea el cuerpo sirve a los atacantes para crear estos perfiles 'fake'.

La página que nos describe está ya cerrada, después de presentar una denuncia y enviar un correo a Wix. En el perfil había de portada una foto de la usuaria; una foto que subió a su perfil de Instagram hace dos años y donde salía en bikini, sin ser especialmente provocativa. "A muchas amigas mías les han creado perfiles 'fake' de Instagram, aunque nunca relacionados a páginas que vendan subscripciones", nos explica, manifestando un problema bastante extendido.

Las denuncias en comisaría están a la orden del día y no es algo que tenga fácil solución, pues no se trata de un hackeo, sino de una suplantación de identidad basada en contenidos públicos.

Para cerrar el perfil clonado de Instagram, los usuarios deben denunciar a la cuenta. Instagram posteriormente se pone en contacto con ellos y tras solicitar una foto de su documento de identidad, procede a cerrar la cuenta 'fake'. Un proceso parecido debe realizarse para cerrar el perfil +18. En el caso de Wix, la compañía dispone de una web para denunciar contenido abusivo.

Hola, gracias por tu mensaje. Efectivamente, para que podamos darle de baja a un sitio web creado con Wix que esté cometiendo algún tipo de fraude, debe ser reportado aquí>> https://t.co/67Px0OivBB Hacemos todo lo que está en nuestro poder para evitar cualquier tipo de abuso. — Wix Español (@MundoWix) February 11, 2021

Un daño a la imagen brutal y muy rentable para los atacantes

Esta suplantación de identidad puede suponer un daño enorme, más cuando las personas afectadas tienen una alta reputación online o su perfil profesional gira en torno a su visibilidad en la red.

"Solo con esta chica, cuyo número de seguidores era muy elevado, pudieron sacar unos 6.000 euros en una semana, según el número de seguidores que se había suscrito a su perfil fake +18", explica Duchement. "Sabían a por quién iban. Una persona muy joven y con mucha repercusión en Instagram".

No es un caso aislado. A finales de diciembre, ABC Australia publicaba la historia de Jessica Laurie, quien sufrió un percance similar y describía así su preocupación: "estoy estudiando en la industria de la salud y una de mis mayores preocupaciones era poder encontrar un trabajo después de esto, si se intensificaba".

Hay todo tipo de afectados, aunque principalmente eligen mujeres jóvenes y con muchos seguidores en Instagram. En algunos casos, los atacantes han logrado engañar y activar centenares de suscripciones.

Fran Magiera, influencer de 23 años, explicaba a 9Honey su caso particular: "Cuando descubrí que era alguien que no solo pretendía ser yo al usar mis imágenes, sino que anunciaba una página de OnlyFans usando mis imágenes, me sentí violada".

Tras esto, muchas de las personas afectadas han acabado haciendo privado su perfil de Instagram, pero Magiera apunta que no debería ser la solución: "deberíamos tener derecho a compartir las imágenes que queramos sin que los estafadores intenten sacar provecho de ello. Soy consciente de que publicar fotos en bikini en un perfil público invita a los cretinos, pero no es una excusa para que los estafadores usen mis imágenes con fines de lucro o suplantación de identidad".

Para crear una cuenta de OnlyFans o JustForFans, los usuarios deben identificarse con una imagen de su documento de identidad y habitualmente suele asociarse una cuenta bancaria. No es el caso de las webs +18 creadas con Wix, que no dejan de ser una alternativa específicamente para este tipo de suplantaciones.

Se da la situación, que estas cuentas 'fake' están afectando también a los propios usuarios de OnlyFans. Los atacantes consiguen hacer creer que la persona también cuelga contenido erótico en esa página en vez de en OnlyFans, AdmireMe o alguna de las webs legítimas. "Nosotros también somos víctimas de estos ataques y trabajamos con nuestro equipo legal para denunciar estos perfiles", explican a Vice desde OnlyFans.

Hi, if you look along the top, it’s a Wix page. They’re trying to impersonate AdmireMe but are not associated with us in any way.

If you report the link to Wix direct, they should assist you in removing it x — AdmireMe.VIP (@AdmireMeVIP) November 12, 2020

"Siempre supuse que era una persona. Me llamó mucho la atención que el perfil fake hubiera comenzado a seguir a mis seguidores", nos explica una de las afectadas. Sin embargo, P. Duchement, que ha seguido decenas de casos, cree que hay un patrón claro.

"Ni siquiera se me pasaba por la cabeza que fuera resultado de un algoritmo, pero parece que sí. Es el mismo orden de fotos. Por ejemplo, la quinta, sexta y novena foto del perfil. Junto al mismo vídeo de la chica", nos explica el perito. Un patrón que se repite en las usuarias afectadas de Las Palmas, pero no en todos los casos que hemos podido observar.

Qué podemos hacer si suplantan nuestro perfil

El propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado que en las últimas semanas se ha detectado un elevado número de cuentas de Instagram que han sido suplantadas.

Así describe el problema la Oficina de Seguridad del Internauta:

"La suplantación de identidad se realiza sobre un usuario con cuenta de Instagram, generalmente de perfil femenino, aunque no se descarta que pueda materializarse también sobre perfiles masculinos. En este caso, se realiza una doble suplantación de identidad, ya que además de crear una cuenta ilícita en Instagram, también se crea un segundo perfil falso en la red social OnlyFans". "La cuenta fraudulenta generada en Instagram solicita amistad a los seguidores de la cuenta legítima y les envía un mensaje directo, en el que se incluye información y enlace a la cuenta ilegítima de OnlyFans animando a su suscripción que, de hacerse efectiva, generará un daño económico a la víctima ya que dicha cuenta realmente es ilegítima".

Aprendiendo a diferenciar un perfil real de uno falso. Imagen: OSI

En esa dirección, desde la Oficina de Seguridad del Internauta han creado una pequeña guía con recomendaciones para las personas afectadas.

El primer paso es bloquear la cuenta que te está suplantando, principalmente para evitar que pueda identificar a tus seguidores. Una vez bloqueada a través de los cauces de la plataforma, el siguiente paso es denunciar la cuenta a la red social para que cierren el perfil falso. Este proceso acostumbra a durar unos cuantos días y por el momento Instagram no ha realizado ningún comentario al respecto. Una vez denunciado el perfil 'fake', se recomienda avisar a nuestros contactos para que estén alerta y evitar que se piensen algo que no es.

Desde Instagram explican que disponen de varias medidas para salvaguardar la autenticidad de las cuentas, como la verificación y la localización y eliminación de cuentas que suplantan a otras. Para denunciar una de estas cuentas, disponen de un centro de ayuda. Periódicamente, la compañía publica distintas campañas con consejos para mejorar la seguridad.

Estos son los pasos recomendados para "hacer desde casa" y dentro de la propia plataforma. El siguiente paso sería documentar todo lo ocurrido, hacer capturas de pantalla y presentar una denuncia ante la policía. Porque nuestra reputación digital es algo a tener muy presente y ataques como este pueden dañarla seriamente.