Strava ha comprado Runna. La red social del deporte ahora tiene una fantástica aplicación con planes de entrenamientos

Strava, la red social de deportistas por excelencia con más de 150 millones de usuarios, ha anunciado la adquisición de Runna, una popular aplicación británica de planes de entrenamiento para corredores lanzada en 2021.

Por qué es importante. Esta compra resuelve uno de los grandes 'debe' de Strava: la falta de planes de entrenamiento personalizados para corredores. Esta era un punto débil tanto para principiantes como para veteranos, que tenían que recurrir a otras plataformas.

Este movimiento no es solo una compra estratégica, sino una respuesta directa al auge mundial del running. En 2024 se registraron casi mil millones de carreras en Strava, y según sus datos, la carrera a pie es el deporte que más rápido crece a nivel global, con la Generación Z liderando esta tendencia.

Qué hace Runna. La app de Runna, que probé durante meses, pide objetivos concretos (acabar una 10K, acabar una maratón, correr media maratón en menos de 1:40 h, etc) y a cambio entrega tanto planes de entrenamiento concretos y adaptados, como una guía en vivo de cada plan.

Es decir, si iniciamos un entrenamiento pautado con Runna (presente en Apple Watch o Garmin), nos irá guiando en nuestro reloj y también en nuestros auriculares sobre cada parte del entrenamiento, nos avisará si vamos demasiado lentos o demasiado rápidos, de cada cambio de ritmo que tengamos que hacer, etc.

Y ahora qué. A corto plazo, ambas aplicaciones seguirán funcionando de manera independiente, según han confirmado los CEO y cofundador de Strava y Runna respectivamente. Presumiblemente, los primeros cambios e integraciones llegarán en los próximos meses.

Como telón de fondo, dos elementos claros:

La creciente importancia de la suscripción premium de Strava (8 euros al mes) con la que acceder a una serie de funciones algo secundarias. Limitar los planes de entrenamiento a esta suscripción la hará mucho más atractiva. La de Runna son 20 euros al mes. Otras compras recientes de Strava: Recover Athletics, una aplicación de prevención de lesiones; y FATMAP, una plataforma de mapas en 3D.

Es evidente la estrategia de expansión en distintas áreas del fitness digital.

La gran pregunta. ¿Cómo se van a gestionar ahora las suscripciones? Si miramos los planes anuales, Strava Premium cuesta 80 dólares al año por los 120 que cuesta Runna. De momento, los usuarios van a necesitar mantener ambas suscripciones si quieren tener acceso a "todo".

Runna usa la API de terceros de Strava para sincronizar actividades. Es de esperar que llegue una mejor integración.

Michael Martin, CEO de Strava, ha comparado esta compra con la de Recover Athletics, que funciona por separado pero es gratuita para suscriptores de Strava.

Profundiza. Este tipo de compras suelen generar reacciones encontradas. En 2023, Strava tuvo un confuso y polémico cambio de precio de su suscripción y hace unas semanas que Garmin anunció su plan de suscripción con una respuesta más bien tibia.

Claramente Strava quiere ser algo más que "la red social del deporte" para pasar a ofrecer más valor directamente al deportista, y no solo un punto de encuentro social en torno al entrenamiento.

En Xataka | Tras casi una década con el Apple Watch me he pasado a un Garmin. Y he entendido lo que me estaba perdiendo

Imagen destacada | Strava