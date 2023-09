'Monster Hunter Now' llega a Android y iPhone. Un frenético rival para 'Pokémon GO'

Se acabó la espera. 'Monster Hunter Now' acaba de aterrizar en iOS y Android como uno de los grandes lanzamientos del año. El desarrollo de esta propuesta comenzó en 2019 y, tras cuatro años, se materializa esta colaboración entre Capcom y Niantic. Valiéndose de la ubicación y la cámara del teléfono, esta propuesta nos introduce en el mundillo de Monster Hunter al estilo de 'Pokémon GO'. Vamos a contarte todo acerca de este juego.

Monster Hunter Now es una apuesta radicalmente distinta a la que encontramos en las plataformas de PC y consola. Nada de batidas de caza de más de media hora: aquí las partidas duran menos de 75 segundos y, si no logras cazar al monstruo en ese periodo, habrás perdido. Funciona en orientación vertical para que podamos usarlo con una mano, aunque también puede disfrutarse en horizontal. Al estilo de Pokémon GO, tendremos que salir a la calle a explorar, descubrir nuevos monstruos y combatir con ellos para cazarlos.

Al igual que en las propuestas clásicas, podremos elegir la clase de nuestro cazador, equiparlo con distintas armas y armaduras, y salir listos a la calle a cargarnos un par de Rathians. Estas batidas pueden realizarse solos o bien con grupos de caza.

Automáticamente se nos emparejará con jugadores cercanos para formar equipo y que sea más sencillo acabar con el monstruo. Podremos añadir amigos mediante código QR, siendo el modo multijugador de hasta cuatro personas. Otro puntazo es que es posible organizar "Fiestas de caza", pudiendo formar parte de un equipo con amigos aunque no estén en nuestra zona.

El potencial del juego es altísimo: un Monster Hunter al estilo de Pokémon GO, con partidas de tan solo 75 segundos y un apartado gráfico que recuerda a las propuestas de consola más modestas como PSP o Nintendo Switch (soy culpable de haber destinado una cuanta cantidad de horas de mi vida al 'Monster Hunter' para esta última consola).

'Monster Hunter Now' está disponible de forma gratuita para iPhone y Android, con un peso de menos de 100 MB para cada plataforma (posteriormente, al abrir el juego, se descargan ciertos recursos que aumentan el peso).

Imagen | Niantic

En Xataka | Los mejores juegos gratis para móvil en 2023