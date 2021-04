Mighty es la alternativa a Chrome que se ejecuta en la nube y consume "10 veces menos memoria RAM"

Google Stadia y Xbox Cloud entre otros nos han demostrado que pagar una suscripción para acceder de forma remota a videojuegos ejecutados en la nube puede ser una gran idea. ¿Ocurre lo mismo con los navegadores? Es la idea que plantea Mighty, un navegador fork de Chrome en la nube que promete no consumir más de 500 MB de RAM.

En los últimos años el navegador se ha convertido en la app por excelencia para las tareas diarias. Decenas de aplicaciones web se ejecutan ahí, además del tiempo que pasamos en redes sociales u otras plataformas. Sin embargo, también se ha convertido en una de las apps que más recursos consume, con Chrome como uno de los navegadores más problemáticos.

Menos de 500 MB de RAM

La solución que propone Mighty es un navegador que se ejecuta en los servidores de la compañía. A cambio, el usuario sólo recibe en su ordenador un streaming de la app para que no se consuman recursos del dispositivo del cliente. Es decir, no extra recursos más allá de los necesarios para ejecutar el streaming. Según sus creadores, unas 10 veces menos que Chrome y no más de 500 MB de RAM.

Mighty dice que ofrece a los usuarios 16 GB de memoria dedicada, procesadores Intel Xeon duales con hasta 16 vCPU y GPU NVIDIA. Lo que el usuario va a tener que poner de su parte es la conexión a Internet decente.

Hay una serie de ventajas extra que se perciben de usar Mighty, más allá del ahorro en RAM. El no necesitar tanta potencia de procesamiento también puede significar un consumo menor de energía, especialmente en portátiles por ejemplo. Por otro lado, es un navegador que se está ejecutando en la nube, por lo que podemos apagar el ordenador o cambiar entre distintos sin que el navegador con todo el trabajo y las pestañas abiertas se cierre.

La parte negativa aquí puede ser el tema de la privacidad. Por mucha seguridad y privacidad que Mighty pueda prometer, los datos siguen estando fuera del dispositivo del usuario y almacenados en servidores externos. Todo el trabajo, documentos privados, contraseñas y uso del navegador está en servidores externos. Depende aquí de cada persona cómo de confidente se sienta con ello.

De momento Mighty aún está en una fase beta y se está desplegando lentamente en ubicaciones geográficas específicas. Por ahora a California y Nueva York para estar cerca de los servidores y así reducir la latencia. ¿Su precio? Aún no está claro del todo, aunque en HackerNews han indicado que tantean los 30 dólares mensuales. Si uno trabaja esencialmente en apps del navegador, con Mighty puede tener potente ordenador dentro de un notebook, una tablet o un Chromebook por ejemplo.

