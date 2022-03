Microsoft está probando los anuncios en el explorador de Windows 11 (aunque de momento sólo internamente)

A Microsoft se le ha "escapado" una función experimental de Windows 11. La filtración no ha pasado desapercibida y ha provocado cierto revuelo en las redes sociales. Se trata de anuncios en el explorador de archivos del sistema para promocionar algunos de sus propios productos.

La mencionada característica de Windows 11 fue descubierta por un miembro del programa Insider conocido como Florian B en Twitter. El usuario compartió una captura de pantalla del explorador con una notificación que le invitaba a usar Microsoft Editor.

Anuncios en el explorador, una mala idea

"Escriba con confianza en documentos, correos electrónicos y la web con sugerencias de escritura avanzadas de Microsoft Editor", rezaba el texto que se mostraba debajo de la barra de direcciones del explorador de archivos del sistema y concluía con el botón "Ver más".

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Para diferenciarse del resto de los elementos del sistema, el cuadro del anuncio se mostraba en un fondo más oscuro, con un icono de advertencia y un botón de cerrar. No obstante, la posible presencia de este espacio publicitario resultó chocante para muchas personas.

Tras las protestas de algunos usuarios en las redes, y en respuesta a The Verge, Microsoft salió a aclarar la situación. "Era un banner experimental que no estaba destinado a ser publicado externamente y fue desactivado", dijo Brandon LeBlanc, director de programas para Windows.

Los de Redmond aseguran que los anuncios en el explorador estaban destiandos a pruebas internas y que fue un error que algunos miembros del Programa Windows Insider pudieran verlos en la compilación más reciente (22572) del canal de desarrollo.

Entonces nos preguntamos: ¿tendremos anuncios en el explorador de archivos en Windows 11? Por lo pronto, Microsoft ha eliminado esta característica de las versiones de prueba. No obstante, según una declaración proporcionada a The Verge, la compañía no descarta implementar anuncios en el explorador de archivos en el futuro.

Lo cierto es que de es no es la primera vez que los de Redmond hacen este tipo de movimientos. En 2016, la compañía introdujo en el explorador de archivos de Windows 10 un anuncio enorme que invitaba a los usuarios a descargar OneDrive. Anteriormente también ha hecho lo propio en diferentes partes del sistema para promocionar Edge.

Imagen principal | Microsoft