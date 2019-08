'Mario Kart Tour' llegará a iOS y Android el 25 de septiembre: todo lo que sabe del nuevo juego de Nintendo hasta el momento

1 de febrero de 2018. Seguramente la fecha per se no diga demasiado, pero fue cuando Nintendo anunció 'Mario Kart Tour' para móviles. Era un movimiento con sentido, puesto que 'Mario Kart 8 Deluxe' era uno de los juegos más vendidos de Nintendo Switch por aquellos entonces. Un año y medio después, y tras una larga beta privada, el juego tiene fecha de lanzamiento oficial: 25 de septiembre.

En poco menos de un mes, 'Mario Kart Tour' aterrizará en iOS y Android, sumándose así a otros juegos de la compañía como 'Super Mario Run' o 'Dr. Mario World'. Siguiendo la tradición de Nintendo (y la tendencia de los juegos móviles), 'Mario Kart Tour' será un título gratuito y financiado mediante microtransacciones, pero mientras llega repasemos todo lo que se sabe de él hasta el momento.

'Mario Kart' ha sido un juego que siempre se ha jugado en horizontal, véanse las ediciones de Nintendo DS o Switch. Sin embargo, la versión para móviles abandonará ese formato para apostar por el vertical, tal y como vimos en 'Super Mario Run'. La idea de esto es que se pueda jugar fácilmente con una sola mano moviendo el dedo, puesto que el coche acelera solo.

Solo tocaremos la pantalla para obtener el impulso inicial, mover el kart, derrapar y lanzar los objetos que obtendremos de las cajas. En cierto modo, 'Mario Kart Tour' bebe de 'Super Mario Run' y 'Asphalt 9', juegos en los que ya vimos que moverse hacia delante pasaba a un segundo plano para centrar al jugador en los movimientos estratégicos (en este caso, girar o disparar conchas rojas).

Destacar también el modo "Frenzy!" o "Furor", que si has jugado a 'Super Mario' alguna vez sabrás que significa ser invencible durante un breve periodo de tiempo. En la nueva entrega de Nintendo, el modo furor también nos ofrecerá objetos infinitos, por lo que cualquier jugador con conchas rojas podría convertirse en una metralleta al volante.

En cuanto a los mapas, Nintendo afirma que podremos "conducir por todo el mundo". En el teaser publicado hace escasas horas pueden verse diferentes mapas inspirados en países como Francia, China o Japón. Comentan nuestros compañeros de Vida Extra que no todos los mapas estarán siempre disponibles, sino que se activará una temporada cada dos semanas y, con ella, un lote de mapas y personajes temáticos distintos. Por si quedaba la duda, sí, habrá multijugador online.

A lo largo de las carreras obtendremos monedas y maxiestrellas. Con ellas podremos desbloquear más pilotos, vehículos e insignias, aunque se desconoce si tendrán un impacto directo en el juego. Las primeras impresiones de los usuarios que probaron la beta hace tres meses fueron que 'Mario Kart Tour' estaba muy orientado a los micropagos y que algunos pilotos raros tenían ventajas durante las carreras.

Sea como fuere, cada personaje tendrá sus ventajas y desventajas in game. Toad puede guardar tres objetos en lugar de uno y Morton empieza la carrera con un impulso de seta, por ejemplo. De esa forma, el juego "obliga" al jugador a adaptarse a cada pista y probar todos los personajes.

Otro aspecto que se vio en la beta estaba relacionado con el tiempo de juego. No se sabe si esto habrá cambiado de cara al lanzamiento final, pero en las primeras fases de desarrollo había un sistema de corazones que se recargaban cada 15 minutos y que nos permitía jugar. Si agotábamos la energía, teníamos que esperar para volver a correr.

Pre-registration for Mario Kart Tour is now available! For more details, please click here: https://t.co/loB3wf6eOv#MarioKartTour will be available on 9/25. We hope you're looking forward to getting behind the wheel of this new game! pic.twitter.com/afPFp94iNi