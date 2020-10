Logitech X Pro Wireless, análisis: sonido envolvente para jugar sin problemas de cables

Una de las categorías de productos que más ha avanzado en los últimos años es la del mercado gaming. Se ha pasado rápido de productos llamativos a otros donde la calidad es lo primero. Y está ocurriendo también en los auriculares gaming.

Los Logitech Pro X Wireless son la versión inalámbrica de uno de los mejores productos de audio para jugadores del mercado. Los hemos probado en Xataka para contarte si el nivel de acabado y calidad de audio se mantiene y suma a la tecnología sin cables que es su mayor novedad.

Ficha técnica de los Logitech Pro X Wireless

Logitech G Pro X Wireless CARACTERÍSTICAS ACOPLAMIENTO Circumaural CONECTIVIDAD Lightspeed de 2,4 GHz DURACIÓN BATERÍA hasta 20 horas RADIO ACCIÓN hasta 15 metros TRANSDUCTOR Malla híbrida PRO-G de 50 mm IMÁN Neodimio IMPEDANCIA 32 ohmios RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 Hz - 20 kHz SENSIBILIDAD 91,7 dB SPL a 1 mW y 1 cm RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL MICRÓFONO 100 Hz-10 kHz PATRÓN CAPTACIÓN Cardioide PESO 370 g (sin cable) LONGITUD DE CABLE carga 1,8 m PRECIO 209 euros

Calidad de acabado y comodidad ante todo

De poco sirven unos excelentes auriculares a nivel sonoro si, partiendo del hecho de que vamos a usarlos de manera intensa en nuestro ocio, nos resultan incómodos para largas sesiones de escucha.

Ese aspecto de unos auriculares, junto el de la calidad de los materiales que deberían darnos una pista sobre su durabilidad y posibilidades de uso, son las primeras que queremos analizar de estos Logitech Pro X Wireless.

Más allá de la calidad de sonido y prestaciones inalámbricas, las cuales valoraremos más adelante, el precio de los Logitech G Pro X Wireless se aprecia en cuanto abrimos la caja, los tanteamos y sobre todo, los empezamos a usar. Logitech ha escogido los materiales de cada elemento con mucho mimo y el resultado en ese sentido le ha salido bastante redondo.

Los elementos más propensos a sufrir con el tiempo, como son la diadema y la horquilla, se han fabricado con acero y aluminio respectivamente. Haciéndolo así ganamos mucha resistencia al uso y seguridad sin renunciar a suficiente flexibilidad para no penalizar la funcionalidad de los auriculares.

La diadema viene recubierta de forma generosa con espuma viscoelástica bajo piel sintética cosida de un gran tacto. La presión que ejerce sobre la cabeza, una vez regulado adecuadamente, es perfecta si te gustan los modelos con diadema consistente. El peso, de 370 gramos, es equilibrado pero tampoco podemos hablar de unos auriculares especialmente ligeros.

En cuanto a la horquilla, es como hemos indicado de aluminio. Admite una regulación de hasta doce puntos marcados sobre el aluminio negro pero la movilidad es algo limitada. Por ejemplo no tienen posibilidad de giro horizontal para un mejor transporte pero con el acabado en aluminio podemos estar bastante tranquilos respecto a su resistencia en comparación con acabados de plástico.

Contenido de la caja

Dos posibilidades para los auriculares

Sin estridencias en el diseño, los auriculares nos avisan de que estamos ante un modelo de la serie G de Logitech gracias el logo en aluminio sobre los auriculares.

Las almohadillas de serie son de espuma viscoelástica y vienen recubiertas con piel sintética muy agradable. Se adaptan bastante bien a la oreja, con buena presión pero sin resultar molestas ni con largas sesiones de uso, y dejan bastante espacio interno.

Detalle en aluminio en los auriculares

Logitech incluye en la caja de estos G Pro X Wireless un segundo par de almohadillas con la misma base de espuma viscoelástica adaptable pero con recubrimiento de tela, lo que los hace más frescos pero proporcionando menos aislamiento y más perdida de calidad sonora. Ese aislamiento pasivo muy conseguido es una de las armas de estos auriculares.

Almohadillas de tela incluidas en el paquete

La retirada y puesta de nuevo de las almohadillas es sencilla, lo que viene bien para poder realizar una limpieza o lavado de las mismas cuando sea necesario. La indicación de colocación a la derecha o izquierda viene dibujada en el interior de las propias almohadillas.

Los Logitech G Pro X Wireless apuestan todo a la conectividad inalámbrica, no pudiendo usar estos auriculares con cable de ninguna manera

El auricular izquierdo es el que recoge los controles físicos. En él está el botón de encendido/apagado, el “mute” del micrófono, el control de volumen (de tipo rueda) y el puerto USB-C de carga.

Esa ubicación no me parece la más ideal, especialmente en lo que concierne al control de volumen por rueda, que se acciona fácilmente al quitarnos y ponerlos los auriculares si no llevamos especial cuidado.

Controles físicos sobre el auricular izquierdo

Por cierto, no busques un puerto de 3.5 mm para una posible conexión por cable porque Logitech lo obvia, dejando este equipo como un sistema 100% inalámbrico, algo que a no todos los usuarios puede convencer.

Tecnología inalámbrica Lightspeed

Los Logitech Pro X Wireless presumen de ser unos auriculares inalámbricos eficientes y fiables gracias a la tecnología Lightspeed. Se trata de una implementación de la propia Logitech sobre la frecuencia de 2.4 GHz.

La gama más avanzada de periféricos gaming de la compañía funcionan bajo esta tecnología sin cables que en el caso de estos auriculares, proporciona hasta 20 horas de autonomía y un alcance de 15 metros.

Flexibilidad y resistencia gracias a la fabricación en metal de la diadema

En casa hemos puesto a prueba el alcance y efectivamente supera los 15 metros sin problemas. Me he podido mover libremente por casi la totalidad de una planta (alrededor de 25 metros de largo) y solo perdía la señal en los extremos.

Los Logitech X Pro Wireless unos auriculares listos para usar tanto en ordenadores como en consolas que cuenten con puerto USB donde conectar el stick necesario, que tiene un tamaño de memoria USB clásica. Nada de miniUSB, algo que para muchos despistados como yo es una buena noticia en tanto que no es fácil perder ese dispositivo clave del equipo.

Nuestras pruebas de conectividad las hemos realizado tanto en ordenadores Windows como Mac, sistemas donde es necesario instalar el software Logitech G Hub.

El enlace con los equipos donde tenemos colocado el stick USB es rápido y fiable. En la configuración disponemos de un modo de apagado automático para ahorrar energía que nos deja escoger el tiempo que damos a los auriculares para apagarse de manera automática si no los estamos usando. Puede ser desde nunca hasta 30 minutos. Si se alcanza ese tiempo, habría que volver a encender y apagar los auriculares para seguir usándolos.

Aunque puedes usarlos con total satisfacción para disfrutar de contenido multimedia por su calidad sonora, los Logitech X Pro Wireless están plenamente enfocados en el juego

Los Logitech X Pro Wireless, pese a que como vamos a ver, ofrece una calidad sonora que los hace perfectamente compatibles con la escucha de música a un alto nivel, no son modelos pensados para este uso, y por ejemplo no se incluyen controles de reproducción integrados ni tampoco sensores para detectar cuando nos los quitamos para pausar la reproducción de contenido multimedia.

Batería para varios días de juego

En nuestras pruebas, sumando el uso de varios días, la batería se agotó cuando ya habíamos alcanzado más de 20 horas de uso a un nivel de volumen por encima del 60%, una cifra de un gran nivel.

La recarga del equipo se realiza de manera rápida vía cargador USB-C, un acierto a estas alturas del mercado aunque has de tener en cuenta que, si necesitas cargar al mismo tiempo los auriculares mientras los usas, necesitas dos puertos USB disponibles. Otro ejemplo más del marcado perfil gamer de alto nivel con el que han sido diseñados estos Logitech G. Por cierto, la carga vía USB-C tarda algo más de dos horas en completarse desde que se quedan sin batería.

Perfectamente válidos para jugar ... o disfrutar de contenido

La base sonora de los Logitech G Pro X Wireless son sus transductores de 50 mm con diseño de malla híbrida que combinan a la perfección con el gran aislamiento y cobertura de las almohadillas.

El sonido nativo es equilibrado, potente y sin un marcado bagaje de graves. Esto se soluciona muy fácilmente manteniendo activo el sistema de sonido surround. Si estamos escuchando música o cine, el efecto es muy notable y se produce un énfasis controlado pero necesario de los graves que hace muy “disfrutables” estos auriculares con otro contenido que no sean juegos. Tenemos también ecualización directa del sonido o mediante ajustes preestablecidos.

Pero hay que tener en cuenta que no será posible por ejemplo usarlos en tablets o smartphones pues no hay conectividad bluetooth. No puede ser tu auricular de referencia si escuchas música fuera del ámbito del ordenador.

Los Logitech G Pro X Wireless son compatibles con equipos PC con Windows 7 en adelante así como en Macs. En ambos casos les sacaremos todo el partido gracias al software Logitech G Hub.

Así podemos tener sonido 7.1 virtual con tecnología DTS Headphone:X 2.0 que se agradece mucho en juegos. El efecto es muy apreciable y gracias al buen aislamiento de los auriculares, podemos disfrutar de sensación espacial y sonidos direccionales en juegos. Disparos desde los lados, pasos en el agua o motores llegando desde atrás son muy reales con estos auriculares.

En consolas podemos usarlo sin problemas si disponemos de un puerto USB donde conectar el receptor inalámbrico. Nosotros lo hemos probado en la PS4 y la Nintendo Switch con una configuración rápida y sonido de calidad, mucha reducción de ruido pasiva aunque no podemos sacar partido de todos los “trucos” asociados al software para PC de Logitech y el adictivo sonido envolvente virtual.

Micrófono con filtros

Como buen auricular gaming, este Logitech G Pro X Wireless cuanta con un micrófono que podemos colocar y quitar de manera rápida. Va colocado en el auricular izquierdo vía conexión de 3.5 mm. Su estructura metálica mallada le da mucha flexibilidad en su colocación sin miedo a estropearlo y manteniendo la posición con firmeza.

El micrófono es unidireccional (patrón de captación de tipo cardioide), con un condensador electret de 6 mm y respuesta en frecuencia de 100 a 10000 Hz.

La calidad de sonido es bastante correcta, más que suficiente para el uso principal de comunicación de este periférico, pero gracias a la tecnología Blue Voice y el software Logitech G Hub, podemos sacarle mucho más partido.

El toque de Blue se nota en las posibilidades del micro, aunque no sea un Yeti precisamente

Entre las posibilidades disponemos de ajustes de ecualización en los que conviene reforzar algo las frecuencias medias, filtros y reducción de ruido, entre otros. Jugando con estos valores seremos capaces de generar un sonido algo más personal y ciertamente con toques radiofónicos. Todos los ajustes que nos gusten los podemos guardar en perfiles según nuestras necesidades o preferencias.

Logitech X Pro Wireless, la opinión de Xataka

Los Logitech G X Pro Wireless han conseguido conformar una estirpe de auriculares reconocidos por su calidad de sonido y diseño robusto pero muy cómodo. La versión inalámbrica que hemos probado en Xataka ha corroborado todas las buenas sensaciones que esperábamos a nivel de calidad de sonido tanto como auriculares multimedia como para gaming.

Nos quedamos sin duda con su perfil para jugadores por las prestaciones del sonido envolvente virtual, la comodidad de uso y el diseño. Y un punto extra el micrófono potenciado con la tecnología de Blue para ir algo más allá que una conversación mientras jugamos. Eso sí, solo podrás usarlo exclusivamente de manera inalámbrica en PCs y consolas con puerto USB disponible.

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Logitech. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.