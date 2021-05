Huawei Matebook D15 2021, análisis: teclado cómodo y pantalla grande sin un peso extra

En el último año, los ordenadores personales han retomado su lugar perdido en casa. Lo han hecho como equipos tanto para trabajar como estudiar e incluso ocio. Ha sido el resurgir de los portátiles básicos, los todoterreno de siempre.

El Huawei Matebook D15 es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en el mercado. De generosa pantalla pero poco peso, este 2021 se ha renovado con los nuevos procesadores de Intel y sus gráficas integradas Xe, que, como hemos comprobado en este análisis completo, le aportan un extra muy interesante como ordenador principal en casa.

Ficha técnica del Huawei Matebook D15 2021

Huawei Matebook D 15 2021 Pantalla 15,6 pulgadas IPS 16:9 acabado mate Resolución 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core i5 1135G7 Gráficos Intel Iris Xe RAM 8/16 GB DDR4 3200 MHz Almacenamiento 256/512 GB SSD Puertos 1 x USB-A 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C, 1 x HDMI, minijack Conectividad Bluetooth 5.1 // Wifi ax (Wifi 6) Batería 42 Whr Sistema operativo Windows 10 Home Otros Lector de huellas en botón de inicio / Cámara web retráctil Dimensiones y peso 357,8 x 229,9 x 16,9 mm / 1,56 kg Color Gris Precio 849 euros

HUAWEI MateBook D 15 2021 Intel Core i5-1135G7 16+512GB PVP en Huawei Store 849,00€

Portátil grande pero ligero y bien acabado

El diseño del Huawei Matebook D15 es de todo menos revolucionario. Es el clásico aspecto que puedes esperar de un portátil sin un foco concreto, por lo que debe tratar de encajar en la mayor cantidad de perfiles posible.

El cuerpo de aleación de aluminio, bien rematado y con líneas suaves para que sea agradable en mano y nada agresivo al tacto, le proporciona la robustez necesaria para un portátil de batalla por casa al tiempo que no descuida el peso.

Huawei ha conseguido un portátil de generosa pantalla, 15.6 pulgadas, manteniendo un peso y dimensiones muy correctas

Pese a estar ante un equipo de 15.6 pulgadas, el Matebook D15 pesa 1.5 kg, además de mantener contenidas sus dimensiones por un buen ratio cuerpo/pantalla, cercano al 90% gracias a la reducción muy notable de los marcos.

El Huawei Matebook D15, como hemos indicado, es un equipo de aspecto resistente al tiempo que muy estable en la mesa gracias a las patas de goma que ayudan también a elevar ligeramente el equipo para una correcta refrigeración. No dispone de salidas de aire en los laterales sino en la parte inferior y la bisagra de la pantalla.

El grosor regular de casi 1.7 cm permite al Huawei MateBook D15 contar con una conectividad en la que esperábamos al menos un puerto Ethernet e incluso una ranura para tarjetas de memoria.

A nivel de conectividad echamos de menos un puerto Ethernet y algún USB-C más. Al menos el que incluye permite la carga directa del equipo

En el lado derecho disponemos de dos puertos USB-A 2.0 junto con el conector para auriculares y micrófono. El resto de puertos quedan en el lado izquierdo.

Allí encontramos un puerto HDMI, un USB-A 3.2 Gen 1 y un USB-C que admite la carga. Una buena noticia que este Matebook se pase por fin a una carga exclusivamente vía USB-C.

La conectividad inalámbrica saca partido de los nuevos Intel y ya tenemos WiFi 6 disponible, además de Bluetooth 5.1.

Lector de huellas y webcam (pero en el teclado)

Respecto a la webcam que no existe en el marco superior, hay que indicar que Huawei insiste en colocarla en el teclado. Es cierto que el que sea de tipo retráctil le da un extra de seguridad pero el ángulo de trabajo queda lejos de lo que uno espera en un portátil.

La webcam integrada a la altura del teclado es una decisión que hace que este elemento sea nada usable en videollamadas

Por último, Huawei no se olvida del lector de huellas, el cual se integra en el botón de encendido, siendo cómodo, fiable y rápido de usar para identificarnos de manera segura en el sistema.

La comodidad que da una pantalla grande

Si el exterior en aleación de aluminio es interesante, el Huawei Matebook D15 muestra su gran baza al abrir la tapa. Ahí emerge una pantalla de 15.6 pulgadas como ya no se suelen ver por el mercado.

Es cierto que el perfil más bien discreto de este tipo de portátiles hace que la pantalla no pase de unos justos 1080p de resolución, pero para el foco multimedia, laboral básico y de ocio generalista en casa, la pantalla del Matebook D15 es suficiente.

A nivel de especificaciones tampoco estamos ante unos datos de escándalo. El brillo, de 250 nits, y el contraste, de solo 800:1, no hacen deslumbrante al panel, que se centra con su acabado mate en mejorar su visibilidad en cualquier condición lumínica en que lo queramos usar, principalmente gracias a la reducción de los siempre molestos reflejos.

La pantalla mate no destaca por un alto brillo ni contraste pero facilita mucho el trabajo en casi cualquier escenario o lugar

Las premisas sobre la pantalla del Huawei Matebook D15 se han cumplido a rajatabla en nuestra experiencia de trabajo diario con él en diferentes situaciones: no es espectacular visualmente pero sí práctico por la comodidad de visualización.

Los últimos Intel entran a escena

Con diseño y pantalla idénticos al modelo del año pasado, que analizamos con el Ryzen 5 como principal argumento, el Huawei Matebook D15 2021 se planta en nuestra mesa de pruebas con los últimos Intel Core como base de su ficha técnica.

El modelo que hemos analizado cuenta con un procesador i5 1135G7 con la configuración más alta disponible: 16 GB de memoria RAM DDR4 y una unidad SSD NVMe de 512 GB.

Buenos datos sobre el papel atendiendo al mercado y el precio del equipo, y que se confirman en los resultados de nuestras pruebas sintéticas, donde el Intel Core i5 recupera terreno con los AMD equivalentes y refuerza su apartado gráfico gracias a la llegada de Iris Xe.

En los test de PCMark, este portátil de Huawei alcanzó cifras de 3069 y 4652 puntos en las pruebas Work y Home, mientras que en el apartado gráfico hay que hablar de más de 7500 puntos en Wild Life y En Cinebench consiguió casi 86 fps en OpenGL.

La unidad SSD también ha ofrecido un rendimiento acorde con lo esperado, con cifras de 3500 y 2900 MB/s en las pruebas de lectura y escritura respectivamente.

Ese buen rendimiento no se traduce ni en un calor excesivo del portátil ni tampoco en ruido. El funcionamiento es silencioso salvo en momentos puntuales, habitualmente relacionados con el apartado gráfico. En todo caso, el nivel de ruido de los ventiladores en funcionamiento no es muy preocupante.

El gran beneficiado de los nuevos Intel es el apartado gráfico del Huawei Matebook D15

¿Y la autonomía? La batería del Huawei Matebook D15 tiene una capacidad de 42 Wh que en nuestras pruebas nos ha ofrecido una autonomía de entre 4.5 y 5 horas de media, siempre con conectividad activa y un brillo alrededor del 50%.

Las cifras son muy correctas para un equipo que no es un ultrabook y su destino principal no es el de estar todo el día en movimiento y alejado de una fuente de alimentación. Aquí es muy importante que ya se haya pasado al cargador USB-C (con carga rápida), cómodo, ligero y eficaz, el cual es capaz de recargar la batería al completo en poco más de una hora.

A nivel de software, este Matebook D15 2021 es muy respetuoso con el usuario y no incluye nada de bloatware. Viene de serie con Windows 10 Home y la aplicación PC Manager, que permite al usuario administrar de una manera sencilla y centralizada aspectos del equipo relacionadas con la seguridad, la actualización de drivers e incluso la garantía del equipo y sus reparaciones.

El toque de Huawei queda también patente con la etiqueta Huawei Share, situada en la esquina inferior derecha, la cual añade sincronización directa del PC con un teléfono de Huawei.

Teclado y touchpad cómodos y fiables

Con un diseño basado en el acabado en negro que resalta sobre el gris de la carcasa, el teclado del Huawei Matebook D15 es uno de sus elementos capitales.

El teclado del Huawei Matebook D15 aprovecha muy bien todo el espacio disponible para configurar un teclado cómodo y sin teclas reducidas, pero no opta por incluir un teclado numérico

Estar embutido en un portátil de 15.6 pulgadas le da una clara ventaja para poder optar por teclas grandes, sin distribuciones muy extrañas y por supuesto, con teclas completas. Fijaos si no en la de Enter, muy poco habitual en portátiles. Lo que sí que no encontramos en un teclado numérico dedicado, como quizás uno esperaría en este tipo de portátil.

El teclado del Huawei Matebook D15 2021 tiene un recorrido corto pero cómodo, con buena respuesta y sonoridad justa. Es fácil conseguir una buena velocidad de tecleo sin que aparezcan signos de cansancio. Lo que no me ha gustado es que sea un teclado que no cuenta con retroiluminación.

Como en la versión anterior, en la fila de las teclas de función encontramos el icono de una cámara, que se corresponde con la única webcam del Huawei Matebook D15 2021. Protege muy bien la privacidad pero el ángulo de grabación en contrapicado extremo es incompatible con los usos habituales de una webcam.

Por último hay que hablar del touchpad, de un tamaño algo reducido para lo que esperaríamos en un portátil con tanto espacio disponible. En todo caso no es pequeño en absoluto y añade precisión, buen tacto y correcta respuesta a los gestos.

Otra ausencia extraña en un diseño con tantas posibilidades es el de los altavoces. A los lados del teclado hay espacio de sobra para haber incluido dos altavoces estéreo. Sin embargo, Huawei los ha colocado en la parte inferior, permitiendo un sonido bastante potente, que complementa bien a la pantalla para el entretenimiento, pero que podría haber sido mejor.

Huawei Matebook D15, la opinión y nota de Xataka

El incremento en la demanda de portátiles ha puesto en valor gamas de portátiles que quedaban algo al margen del interés del mercado. Más allá de portátiles gaming y de ultrabooks, el equipo todoterreno y familiar se ha revalorizado por el trabajo y estudio en casa.

El Huawei Matebook D15 2021 es un clásico que se renueva por dentro manteniendo su esencia exterior, es decir, un diseño sobrio, ligero, resistente y con un teclado grande y cómodo, sin olvidar la generosa pantalla con acabado mate.

La novedad llega en forma de mejora de rendimiento gráfico y potencia bruta gracias a los últimos procesadores de Intel, todo ello aderezado con nada de bloatware y un precio interesante.

8,25 Diseño8,75 Pantalla 8,5 Rendimiento8,25 Teclado/trackpad8 Software8,75 Autonomía7,25 A favor Muy ligero sin renunciar a una cómoda diagonal de pantalla

Pantalla equilibrada y con acabado mate

Los gráficos integrados Iris Xe refuerzan el apartado gráfico En contra Batería justa para trabajo en movilidad

Teclado cómodo pero sin retroiluminación

La webcam retráctil no es nada práctica para videoconferencias



HUAWEI MateBook D 15 2021 Intel Core i5-1135G7 16+512GB PVP en Huawei Store 849,00€

El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas