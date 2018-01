BB-9E y R2-D2, análisis: los irresistibles juguetes de Sphero para los fans de Star Wars

Con el lanzamiento de ‘Star Wars, el despertar de la fuerza’ Sphero lanzó BB-8, un juguete que gustó mucho entre los fans de la saga. Ahora, con el estreno de ‘Star Wars: los últimos Jedi’ ha repitido fórmula con dos nuevos droides. Esta vez los protagonistas son BB-9E y R2-D2.

BB-9E es la versión oscura de BB-8. Mientras que R2-D2 es, posiblemente, el droide más carismático y querido de todo el universo Star Wars. Lo que comparten en común es que son juguetes divertidos y capaces de enamorar a los fans. Si os interesan o llaman la atención, os contamos todo acerca de ellos.

BB-9E y R2D2, ¿qué son?

Sphero es una compañía conocida por sus esferas, un juguete de radiocontrol que llamó la atención de muchos cuando se lanzó. Y que supieron aprovechar muy bien para adaptarla, colocándole una cabeza en la zona superior, y así crear la versión de BB-8 que probamos aquí en Xataka.

Sphero repite fórmula, adapta sus juguetes a los nuevos protagonistas de Star Wars para conquistar a los fans

Ahora, con BB-9E hace lo mismo mientras que con R2-D2 crea una réplica del popular droide. Ambos productos están fabricados en plástico pero por lo demás el nivel de detalles es francamente bueno. Desde los leds hasta los cables de las patas de R2-D2… todo está cuidado para que los fans de la saga encuentre en ellos un producto con un doble valor. Por una lado el que ofrece como juguete y por otro como figura de coleccionismo.

Decíamos antes que están fabricados en plástico pero tranquilos. No será un plástico indestructible pero la sensación de calidad y durabilidad, especialmente en BB-9E es buena. De todos modos tened cuidado con ellos, que no caigan desde grandes alturas o se lleven golpes más fuerte de lo normal.

Haciendo un repaso a sus características principales, tenemos la siguiente tabla.

Características BB–9E R2-D2 Dimensiones 7,3 cm de anchura y 9 cm de altura 11 cm anchura y 17 cm de altura Peso 223gr 370gr Materiales Plástico Plástico Conectividad Bluetooth Bluetooth App iOS y Android iOS y Android Batería 45 min de uso aprox 45 min de uso aprox Rango de acción 30 m 30 m Precio 149,99€ (100,18€ Amazon) 149,99€ Amazon

Como podéis ver, son productos con unas dimensiones pequeñas. Aunque destacan dos apartados: autonomía y rango de acción. Con unos 45 minutos de uso por carga, el tiempo de diversión no es un problema. Podemos jugar con ellos durante un buen rato. Algo que nos gusta, más aún si tenemos en cuenta que otros juguetes requieren varias horas de carga para luego tener unos escasos 15 minutos de uso.

El otro punto positivo es que con un rango de acción de unos 30 metros, aquí influyen posibles interferencias así como la calidad de la conexión bluetooth de nuestro smartphone o tablet, no habrá muchos problemas estemos en la habitación que estemos.

Divirtiéndonos con BB-9E y R2-D2

Vistos cómo son estos BB-9E y R2-D2 creo que muchos os preguntaréis qué tal la experiencia de uso, son divertidos, qué opciones ofrecen, algún problema o aspecto negativo. Lo vemos.

El control de ambos droides se realiza a través de una aplicación móvil disponible tanto para iOS como Android. Esta app nos permitirá controlar los cuatro droides que Sphero tiene en el mercado: BB-9E, BB-8, R2-D2 y R2-Q5.

Una vez emparejamos dispositivo móvil con el droide a través de bluetooth el siguiente paso es ver todas las opciones que ofrece la aplicación. Una app que recrea muy bien la esencia de Star Wars. Con efectos de sonido y una estética que ayuda a sentirse más dentro del universo.

Las opciones y modos que ofrece la aplicación Star Wars Droids App by Sphero son:

Modo libre, permite conducir el droide con libertad además de ejecutar ciertas acciones predefinidas como sonidos o desplazamientos. En la parte inferior veremos dos botones que permiten acelerar en una dirección u otra de forma sencilla. Esto es especialmente divertido como BB-9E.

Modo patrulla, en él el droide recorrerá la estancia en la que estemos de forma libre. Creará un mapa de la misma, registrando donde se ha chocado y mostrando a su vez en la aplicación datos como el tiempo que está de patrulla y la velocidad.

Otro modo disponible es el que nos permite dibujar un trazado que luego el droide realizará.

Modo AR ofrece a través de la realidad aumentada la posibilidad de transportarnos a diferentes escenarios de las películas, donde conoceremos información relacionada. Uno de los modos más interesantes.

Star Wars, modo que permite a los droides interactuar mientras visionamos algunas de las películas de la saga. Sí tenemos una copia física o en digital de alguna de las películas listadas podremos sincronizar la app con el sonido de la misma para que los droides reaccionen en determinadas escenas. Merecena la pena probarlo, es divertido.

Interacciones, modo que permite activar tanto la interacción con humanos como con otros droides sin necesidad estar conectados a la aplicación.

Force Band, si tenemos este accesorio podremos controlar los droides compatibles mediante gestos. Simulando o haciéndonos sentir auténticos Jedi.

Y listo, no hay nada más aunque tampoco podemos quejarnos. Lo único que nos falta es el apartado de ajustes donde podremos variar aspectos como los efectos de sonido, ajuste del nivel de la música, velocidad máxima que podrá alcanzar el droide y algún parámetro más.

El modo AR y el que permite interactuar mientras visitamos las películas son de lo mejor

A nosotros el modo de visionado de películas con la interacción de los drones y el modo AR son los que más nos han gustado. El de manejo libre por supuesto también pero los otros aportan un valor añadido al producto muy interesante para que no quede en un simple juguete de radiocontrol.

Respecto al control de ambos droides. R2-D2 es muy sencillo de manejar. Algunos giros resultan algo bruscos pero se controla muy bien y es divertido. Y no hay mucho riesgo de caerlo si lo usamos sobre una mesa. BB-9E por contra es todo lo opuesto.

El control de BB-9E no es imposible pero sí requiere práctica. No estamos acostumbrados a controlar una esfera por lo que hay que adaptarse y aprender cuándo es el momento en que debemos ordenar que gire para que lo haga donde queramos, controlar las velocidades máximas, etc. Pero una vez pillamos el truco lo cierto es que es el más divertido.

BB-9E y R2-D2, dos juguetes pensados para los fans de la saga

La base de carga de BB-9E es también una buena forma de dejarlo mientras lo exponemos en una estantería

Si eres un fan de la saga Star Wars puede que quieras tener estos juguetes de Sphero sí o sí. Siempre y cuando el precio no sea un problema. Es cierto que sus 149 euros (aunque a veces hay ofertas que los colocan en unos 50 euros menos) no son mucho pero sí suficientes para pensar que tal vez podrías comprar algún gadget diferente. Pero si además de un juguete lo vemos como una buena e interesante réplica creemos que ganan puntos.

Divertidos como juguetes e irresistibles como figuras de coleccionismo. BB-9E y R2-D2 de Sphero merecen la pena si el precio no es problema

Si dejamos fuera de la ecuación el precio tanto BB-9E como R2-D2 son divertidos, están bien construidos y su autonomía es un punto muy positivo frente a otros productos similares.

Son caros, es cierto, pero tiene su punto que los hacen irresistibles. A nosotros nos gustan y puede que los más pequeños de la casa opinen lo mismo una vez los prueben.