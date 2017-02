Amazon Echo y Google Home quieren sustituir al teléfono fijo de casa con llamadas VoIP

¿Sigues usando el teléfono fijo? Es probable que sí, pero lo cierto es que cada vez más usuarios tienen estos dispositivos casi de adorno en casa. Los móviles han conquistado también el hogar, pero es que ahora otras soluciones atacan la relevancia de los teléfonos de toda la vida.

Se trata de Google Home y de Amazon Echo, que según el Wall Street Journal plantearán a corto plazo el soporte de realización de llamadas de voz directamente. La opción convertiría a estos "altavoces conectados" en una interesante alternativa al teléfono fijo de toda la vida, que una vez más quedaría desplazado por las nuevas tecnologías.

El fijo, arrinconado

Es cierto que el teléfono fijo sigue siendo muy útil en diversos escenarios, sobre todo profesionales. A ello se suma el hecho de que suelen ser más cómodos y ergonómicos a la hora de hablar, pero eso no parece importar: su papel en nuestros hogares es cada vez menos relevante.

Los móviles han restado mucho protagonismo a los fijos, pero también lo han hecho las aplicaciones de mensajería instantánea que gradualmente se han sumado a aplicaciones específicas que ofrecen llamadas de voz o videollamadas.

Google y Amazon llevan tiempo trabajando en que productos como el Home o el Echo respectivamente despierten menos suspicacias en cuanto a la privacidad, y ese apartado también se suma a ese potencial papel como dispositivos para hacer y recibir llamadas.

¿Cómo funcionarían esas llamadas?

La posibilidad de realizar y recibir llamadas desde estas soluciones vendría de la mano de servicios de VoIP que ya existen en el mercado. Fuentes cercanas a la industria revelan que el Echo incluso podría tener su propio número de teléfono, y una opción de "reenvío de llamadas que permitiría que ese número se pudiera usar remotamente en un móvil y viceversa".

Otra de las opciones sería la de sincronizar el número de teléfono del usuario y sus contactos con el Echo o el Home, algo que parece mucho más sencillo en el caso del dispositivo de Google. Aunque esas fuentes indican que tanto Amazon como Google podrían desarrollar aplicaciones de llamada específicas, también podrían integrar las de proveedores externos como Skype.

Según el WSJ, Amazon solo recolectaría los metadatos de las llamadas de voz, y no las conversaciones en sí. Con Google no queda claro qué se recolectaría, pero todo apunta a que esta opción en Google Home funcionaría de forma muy similar a Google Voice, un servicio que se ha relanzado recientemente y que no graba llamadas de voz.

Altavoces conectados a tutiplén

Sea como fuere, parece que el papel de estos altavoces conectados podría ser cada vez más potente en nuestros hogares. De momento estos dispositivos no han acabado de cuajar en el mercado —entre otras cosas porque de momento casi no se comercializan fuera de Estados Unidos—, pero está claro que Google y Amazon quieren prepararlos para el futuro.

No solo ellos, desde luego. Microsoft lleva tiempo dando pistas sobre el que será su competidor en este segmento, y aunque no hay aún anuncio oficial lo que sí sabemos es que este año probablemente se lance un altavoz conectado con Cortana como protagonista absoluto para la experiencia de usuario.

Parece que también Apple se apuntará a este tipo de soluciones, y hace meses que comenzamos a oír hablar del "Apple Echo", un producto que se nutriría de Siri y de la reciente apertura que el asistente de voz ha ofrecido a desarrolladores.

El último de los grandes protagonistas (oiremos hablar de muchos otros, desde luego) será Samsung, que según algunas filtraciones recientes también prepara su competidor en este segmento. Se llamaría "Samsung Hello", y se trataría de un altavoz conectado que por lo visto podría contar también con una cámara. De hecho Samsung ya presentó un robot que planteaba una opción en este segmento.

La inminente inclusión de un asistente de voz llamado Bixby convertiría a este fabricante en el quinto gran competidor de un segmento que quiere ser mucho más que una tendencia en 2017. Veremos cuántos de ellos aparecen con ese soporte de voz... y si eso logra desplazar a un teléfono fijo que sigue luchando por mantenerse relevante. Lo tiene difícil, desde luego.

