OnePlus muestra una primera imagen de su alternativa a la Xiaomi Mi Band: estas son sus (posibles) especificaciones

Tarde o temprano tenía que llegar y así ha sido, OnePlus ha mostrado por primera vez una imagen del wearable que están preparando. Si bien el teaser no deja mucho que ver, todo apunta a que será una pulsera de monitorización de actividad. OnePlus entra así en un mercado donde otros fabricantes asiáticos como Xiaomi o Huami (Amazfit) ya tienen una gigantesca presencia desde hace años.

La imagen publicada es oficial y ha sido lanzada en las redes sociales de la marca así como en su página de Amazon entre otros lugares. Ahora bien, no parecen decir absolutamente ninguna especificación de qué traerá y qué no. Por el aspecto que deja ver podemos apreciar una pulsera de actividad que seguramente tenga una banda de silicona y una pantalla OLED con contenido mínimo para preservar la autonomía. En otras palabras, una pulsera de actividad normal y corriente.

Todo esto sin embargo de momento son especulaciones, ya que OnePlus no ha confirmado nada y las imágenes pueden engañar. Habrá que esperar a que sea presentada al completo (o se revelen más detalles) para definir qué tipo de wearable es exactamente.

A falta de detalles oficiales, buenas son las filtraciones. A lo largo de las últimas horas y tras la imagen oficial han aparecido diferentes posibles características de esta pulsera de actividad.

Por un lado tenemos las supuestas especificaciones de la pulsera gracias al leaker Ishan Agarwal. Previamente ha filtrado con éxito más detalles de otros dispositivos provenientes de fabricantes asiáticos. Así mismo, las funciones que detalla son totalmente plausibles:

Además de las especificaciones, también han aparecido más supuestas imágenes promocionales de la pulsera con. No hay mucho misterio aquí, tenemos una pulsera alargada con una correa de silicona similar a la de otros fabricantes. Sí que es cierto que destaca el uso de una ligera textura en la superficie de la correa y el uso de dos colores en algunas versiones de la misma.

