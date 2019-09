HONOR Band 5: llega a España la pulsera con monitorización de frecuencia cardiaca que nos invita a nadar con ella

Las pulseras cuantificadoras siguen ganando terreno e interés entre los usuarios y hoy HONOR, marca que tiene a Huawei como matriz, ha presentado su HONOR Band 5, la nueva iteración de un producto que se refina y mejora en varios apartados.

Por ejemplo en su pantalla AMOLED de 0,95 pulgadas, pero sobre todo en su sistema de monitorización de frecuencia cardiaca TruSeen 3.0 con el que podremos obtener un análisis continuo y en tiempo real de ese parámetro. Eso sin olvidar otro de sus grandes atractivos: el uso para practicar natación.

Ficha técnica de la HONOR Band 5

HONOR BAND 5 Pantalla AMOLED de 0,95 pulgadas (282 ppp)

Cristal 2.5D NFC Sí Resistencia Hasta 50 m de profundidad Sensores Frecuencia cardiaca, nivel de oxígeno en sangre Batería 100 mAh Compatibilidad Android 4.4 y superior, iOS 9.0 y superior Dimensiones y peso 43 x 17,2 x 11,5 mm

22,7 g Precio Aproximadamente 30 euros

Un sensor de ritmo cardíaco más ambicioso

El nuevo sensor de ritmo cardíaco TruSeen 3.0 proporciona según el fabricante "una monitorización continua y precisa de la frecuencia cardiaca en tiempo real las 24 horas del día para ayudar a los usuarios a controlar su salud y estado físico".

Entre sus mejoras está el hecho de que el sensor no parpadea por la noche, lo que evita que pueda molestarnos a la hora de dormir. También cuenta una alerta que hace que la pulsera vibre y su pantalla parpadee para alertar a los usuarios cuando su frecuencia cardíaca excede los límites preestablecidos, aunque señalan que la HONOR Band 5 no es un dispositivo médico y no se puede utilizar para fines médicos.

La pulsera cuantificadora cuenta además con la tecnología TruSleep para monitorizar el sueño y permite identificar seis trastornos comunes y además ofrecer sugerencias para mejorar la calidad de ese sueño.

La precisión del nuevo sensor prácticamente se ha doblado, lo que debería contribuir a la calidad de esta monitorización. La otra novedad de la que ya hablamos en su presentación original es su monitor de nivel de oxígeno en sangre (SpO2)

Muchas actividades físicas, incluida la natación

Este compañero de nuestras salidas a practicar deporte permite registrar entrenamientos de actividades como correr, andar, andar en bici, hacer entrenamientos libres, usar la cinta elíptica o ejercitarnos en una máquina de remo.

Además se mantiene el interés de anteriores pulseras por la natación: la resistencia al agua permite a esta pulsera funcionar sin problemas en profundidades de hasta 50 metros, y si nadamos permitirá registrar distancias, intervalos, calorías quemadas y SWOLF promedio para diversos estilos de natación.

La pantalla AMOLED a todo color de 0,95 pulgadas cuenta con una resolución de 240x120 píxeles y una densidad de píxel de 282 ppp. Una sola carga proporciona hasta 14 días de uso normal, aunque esa autonomía dependerá de si aprovechamos todas sus opciones.

El uso continuado de las notificaciones o del receptor GPS por ejemplo reducen esa autonomía, pero siguen completando un producto cada vez más pulido y que ahora cuenta con ocho esferas de reloj personalizadas.

Precio y disponibilidad de la HONOR Band 5

La nueva pulsera cuantificadora de HONOR estará disponible en múltiples canales de venta en España por un precio de "alrededor de 30 euros" en nuestro país.