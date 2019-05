Sony y Microsoft dejan a un lado la rivalidad y se unen para impulsar el streaming de videojuegos y servicios en la nube

Esta nadie se la esperaba. Sony y Microsoft acaban de anunciar tremendo bombazo en forma de una colaboración que unirá a PlayStation con Xbox para el desarrollo de tecnología relacionada con juegos en streaming y tecnología en la nube.

A pesar de no hay muchos detalles concretos, Microsoft y Sony explican que se trata de una asociación estratégica para compartir tecnología e información, para así impulsar la próxima generación de videojuegos.

¿Una alianza para competir contra Google y Apple?

El anuncio no menciona concretamente a PlayStation o Xbox, pero sí habla de centrarse en "plataformas de entretenimiento para el consumidor", donde se incluyen los videojuegos.

Esta alianza también contempla que ambas compañías desarrollarán conjuntamente soluciones de computo en la nube dentro de Microsoft Azure, lo que significa que Sony utilizará Azure para sus propio streaming de juegos y contenidos.

Pero eso no es todo, también se comprometen a impulsar nuevas herramientas para los creadores de contenidos, así como trabajar en conjunto en el campo de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Kenichiro Yoshida, presidente de Sony, mencionó:

"Nuestra misión es evolucionar esta plataforma como una que continúe ofreciendo más y mejores experiencias de entretenimiento, junto con un entorno de nube que garantice la mejor experiencia posible, en cualquier momento y en cualquier lugar. Durante muchos años, Microsoft ha sido un socio comercial clave para nosotros, aunque, por supuesto, las dos empresas también han estado compitiendo en algunas áreas. Creo que nuestro desarrollo conjunto de futuras soluciones en la nube contribuirá en gran medida al avance del contenido interactivo".

Por su parte, Satya Nadella, CEO de Microsoft, añadió:

"Sony siempre ha sido líder tanto en entretenimiento como en tecnología, y la colaboración que anunciamos hoy se basa en esta historia de innovación. Nuestra asociación trae el poder de Azure y Azure AI a Sony para ofrecer nuevas experiencias de juego y entretenimiento a los clientes".

Este anuncio llega en un momento clave con el E3 2019 a la vuelta de la esquina y tras potentes anuncios de Google con Stadia y Apple con Apple Arcade. También hay que recordar que Microsoft está preparando Project xCloud, su propia plataforma de streaming de videojuegos que será compatibles con una gran cantidad de plataformas.

Por otro lado, este año Sony no participará en el E3, por lo que no sabemos bien cómo entrará en este negocio o si tiene nuevos planes dentro de PlayStation Now.