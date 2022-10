'Need for Speed' está de vuelta y nos propone un curioso lavado de cara en Unbound, que llegará a next-gen este año

Está por ver hasta qué punto la renovadora apuesta estética que se deja ver en el trailer cala en las mecánicas y el gameplay del juego final, pero de momento está claro que EA quiere renovar 'Need for Speed'. De momento, y unas horas antes de lo previsto, tenemos trailer que ya adelanta una fecha, 2 de diciembre de 2022. Y unos pocos formatos que nos hacen frotarnos las manos: Playstation 5, Xbox Series X/S y PC. Es decir, el nuevo 'Need for Speed' será, en principio, exclusivamente next-gen.

Eso permitirá a Criterion exprimir las posibilidades gráficas de los nuevos sistemas (gracias al Frostbite Engine, que proporcionará al juego gráficos en 4K y a 60fps), algo que brilla en un trailer donde no hay apenas diferencia entre cinemáticas y las aparentes secuencias de juego más o menos real. Por lo demás, tenemos los ingredientes imprescindibles en cualquier 'NFS': carreras ilegales, apuestas callejeras, entornos urbanos, coches tuneados y altísimas velocidades para la franquicia de conducción arcade más exitosa del medio.

'Unbound' también corrobora el regreso de Criterion Games a la franquicia, después de unos cuantos años con la saga dando palos de ciego. Ni el reboot 'Need for Speed', ni 'Payback' ni 'Heat' habían cubierto las expectativas, así que volvemos a los responsables de los últimos juegos universalmente aclamados de la serie: 'Most Wanted' y 'Rivals', que junto al también grande 'Hot Pursuit' son los títulos en los que el estudio británico tomó las riendas de la saga.

'Unbound' es también el regreso de Criterion a un juego desarrollado íntegramente en el estudio, después de pasar como desarrolladores secundario por 'Star Wars Battlefront II', 'Battlefield V' o 'Battlefield 2042'. Recordemos que Criterion son los creadores, ya desde antes de ser comprados por Electronic Arts, de uno de los mejores juego de conducción arcade de todos los tiempos, 'Burnout'. Las expectativas no podían estar más arriba. Ahora, a pisar a fondo.