Los ganadores, los perdedores y las grandes sorpresas del E3 2017

Kote: Nintendo. La compañía japonesa tiene un calendario de juegos propios que son muy potentes y venden consolas. Revivir 'Shadow of the Colossus' es lo más interesante entre las novedades Sony.

María González: Entre Nintendo y Microsoft está la cosa para mí, pero si tuviera que quedarme con alguien me quedaría con Microsoft y su Xbox One X. Me quedan muchas incógnitas (yo, como feliz propietaria de una Xbox One S no me veo muy llamada a actualizar y... ¿quién eligió ese nombre?), pero los tráilers y gameplays de los nuevos juegos parecían especialmente diseñados para lucir el 4K y el HDR.